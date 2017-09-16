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Когда и красиво, и тепло: стильные луки от казанских модниц

Когда и красиво, и тепло: стильные луки от казанских модниц
16+
#streetfashionkazan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 18 октября 2017, 14:15
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Комментарии

Горожанин18 октября 2017, 14:48
Отстой8-*
0
5
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Горожанин18 октября 2017, 15:00
У Шароновой зуб что-ли болит? Ну и мина...
0
3
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ашотик18 октября 2017, 15:02
хачу сильный щеснок, не надо лук
шоб сразу!
0
2
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