«Пора отпусков - Баку»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть

16+ Фото: Айгуль Шангараевой

Истории о том, как интересно отдохнуть в отпуск

В этой рубрике мы рассказываем на примере историй казанцев, как можно выгодно отдохнуть в других городах и странах, на берегу моря и в горах. В прошлый раз мы говорили о Черногории. Сегодня - рассказ о Баку - столице Азербайджана.

Айгуль Шангараева, маркетолог

Когда ездила: С 1 по 14 июля 2017 года мы с подругами отправились в сложносочиненное путешествие – Баку-Батуми-Тбилиси. Виза для этого путешествия не нужна, нужен только загранпаспорт.

Билеты: Путешествовали на всех видах транспорта. Сначала на прямом рейсе летели из Казани в Баку, полет длился около 2,5 часов. Из Баку отправились в Тбилиси поехали на поезде через границу, а затем на автобусе к морю в Батуми. Обратно у нас в последний момент отменили прямой рейс из Тбилиси в Казань. И мы возвращались с пересадкой почти в сутки через Москву. Итого на билеты ушло около 20 000 рублей.

Где останавливалась: Бронировали квартиры через сервис Airbnb во всех трех городах. Подбирали под свои желания. В Батуми квартира была прямо на побережье. В Баку и в Тбилиси - в центре, мы могли пешком дойти до основных достопримечательностей. Хочу отметить квартиру в Тбилиси, мы жили в доме советского и российского композитора Таривердиева, - старый двор с высоченными кипарисами и остатками былой роскоши. На жилье ушло около 9 000 рублей на человека.

Где лучше есть: Завтраки чаще готовили дома из купленных в супермаркете продуктов. Обедали в кафе по пути. Ужинали в ресторанах местной кухни. В Батуми нашли ресторанчик у дома, куда часто ходят местные, там было очень вкусно и недорого, подружились с персоналом и владельцем. Продукты чуть дешевле, но это не так заметно из-за разницы в курсах валют. Средний обед в кафе без изысков стоит 15 манат - около 500 рублей.

Места: Если говорить о Баку - однозначно стоит посетить «Старый город», где снимали знаменитую комедию «Бриллиантовая рука», там все пропитано стариной. Обязательно посмотрить Девичью башню - древняя крепостная постройка у прибрежной части «Старого города» и дворец Ширваншахов. Также рекомендую посмотреть Пламенные башни — высочайшие здания в Азербайджане, своим внешним видом они напоминают три языка пламени. Стоит погулять в Нагорном парке - это самая высокая точка столицы Азербайджана, откуда открывается прекрасная панорама города и бухты.

Все перечисленные места в свободном доступе. Правда, если хочется зайти в девичью башню или посмотреть покои Ширваншахов, нужно заплатить, но это не стоит тех денег. В Батуми просто прогуляйтесь по городу и посмотрить прибрежный бульвар. Там много современных скульптур, одна из них - знаменитая движущаяся скульптура «Али и Нино». В Тбилиси меня впечатлил «Старый город» с его балкончиками, витражными окнами и колоритными двориками.

Сувениры: За свежими вином и фруктами мы ездили на местные рынки, покупали черешню разных сортов, дыни, нектарины, персики. Из сувениров привезли только магнитики, средняя цена - 60 рублей. В Баку стоит попробовать гранатовое вино. Очень терпкое и вкусное, стоит оно от 150 рублей. Еще советую попробовать апшеронский инжир - у нас такой не продают, он очень нежный, поэтому его трудно импортировать. Разные варенья (инжировое, из грецкого ореха, фейхоа, алычи, кизила и так далее), черная икра, азербайджанская халва и пахлава.

Неудобства: У нас было много переездов - это утомляет. А еще, нужно привыкнуть к нравам мужчин в этих странах. Они могут начать активно знакомиться, мы к такому не привыкли в России.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Светлана Михайлова , 02 октября 2017, 16:57Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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