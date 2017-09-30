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Новое место: бар «Прометей» с бутилированными коктейлями и авторским стрит-фудом

Новое место: бар «Прометей» с бутилированными коктейлями и авторским стрит-фудом
16+
Фото: Юлия Ирзина
ProKazan.ru узнал все о новом заведении, которое только появилось в центре Казани на Московской

Новый коктейльный бар «Прометей», распахнет свои двери для казанцев — 30 сентября. Новый бар разместился в подвале рядом с колхозным рынком, где раньше располагался бар Thirteen, а после — ресторан «Кама». Заведение открыли основатели ReLab и Mr. Willard. Правда, в отличие от перечисленных камерных уютных баров, «Прометей» будет громким и шумным. Можно будет развеяться и потанцевать, вспомнив о качественных дискотеках из 90-х. Бар будет работать в клубном режиме — с четверга по субботу с 20:00 до 04:00. Идеологи «Прометея» заявляют, что в баре всегда будет «громко, легко и непринужденно».

Артур Галайчук, сооснователь сети баров 

- В баре «Прометей» мы делаем большой акцент на звук, также у нас будет новый тип напитков. Мы хотели сделать место, где была бы более клубная атмосфера. Одна из самых главных проблем в клубах — скорость отдачи напитков в баре. Чтобы избежать очереди в три ряда, мы решили пойти по-новаторскому пути, — мы будем подавать бутилированные напитки. Они будут того же качества, что и в ReLabе, но за счет того, что вся магия творится до работы, а не во время, — гости смогут получить свой заказ за 10-30 секунд. Для России это новое веяние: такая технология есть, например, в Лондоне — там напитки смешиваются заранее и у бармена остается больше времени на быструю выдачу заказов посетителям.

МЕНЮ

- Все меню построено на классике в новом прочтении — «Пина Колада», «Голубая лагуна» и другие напитки. Напитки мы готовим сами по определенным технологиям, - рассказывает Артур. - Например, «Отвертку» мы делаем из крепкого алкоголя, который настаиваем на ванили и подаем с апельсиновым соком — флаффи, выжатым по особым технологиям. В меню будет около 50 коктейлей и некоторые позиции в чистом виде. В баре будут действовать единая цена на коктейли — 350 рублей.

КУХНЯ

Основное направление кухни «Прометея» — стрит-фуд — различные вариации на фалафель, шаурму. Это оптимальный вариант для заведения клубного формата: блюда стоят недорого, готовятся быстро, к тому же это довольно вкусно. По словам основателей, кухня будет запущена через пару недель после открытия. 

НАЗВАНИЕ

- Название было выбрано, во-первых, как отсылка к 90-м, а во-вторых, нам импонирует Прометей, как персонаж, который нес людям новое, доброе и интересное, - говорит Артур. - Мы не копируем наши заведения на все районы города, а пытаемся изобретать что-то новое для казанцев.

ИНТЕРЬЕР

«Прометей» расположен в здании, которому более 200 лет, поэтому грандиозных изменений в планировке и интерьере нет. Помещение разделено на 2 зоны: основной зал, где будет проходить вся тусовка. Здесь же расположилась барная стойка, несколько столиков, танцпол и зона диджея. 

В глубинах «Прометея» расположены комнаты для курения и неторопливых бесед. Небольшая лаундж-зона, рассчитанная на 20 человек, здесь можно покурить кальян и отдохнуть от громкой музыки. Здесь работает депозитная система — столик на троих обойдется в 2 000 рублей. У «Камы» была проблема с туалетом — он был всего один, новые владельцы оптимизировали пространство и сделали три санузла. 

Попасть в лаундж можно через небольшой коридор, где всех гостей встречает манекен по имени Рауль. Его привезли из лапшичной «Лапшон», которая закрылась в январе на улице Пушкина. 

Чтобы никто из гостей точно не заскучал, в баре есть игровой аппарат, где за 10 рублей можно сыграть от «Марио» до «Алладина». 

ПУБЛИКА

Заведение рассчитано в основном на молодежь 20-24 лет. Также «Прометей» подойдет для тех, кто постарше, но молод душой и любит в выходные проводить время в хороших заведениях.

ФИШКИ

Весь октября в пятницу-субботу будут играть диджеи из Москвы, Питера, Перми и Самары. Вход на вечеринки будет платным - не больше 200 рублей. На открытии выступят диджеи pH и Lenar из Lazy People, а также винер, сооснователь лейбла Get Busy! и участник формации ОМОС29.

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Тэги: Казанцы, Еда, Это интересно
Автор: Светлана Михайлова, 30 сентября 2017, 08:00
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Комментарии

Горожанин30 сентября 2017, 09:14
Жаль что мне 65 а то бы пошёл затусил пирсинг с тату сделал
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герцог30 сентября 2017, 09:18
урок"Выращивание черенков в вате на шкафу"-длНаселения рт кто любит сельское хозяйство
Вы не ошиблись,именно на шкафу-там температура выше 25 и нет стресса-на растение никто не смотнит.
1.)Отрежтье десятисантиметровый стебелк с тремя листьми или двумя почками
2Положите в вату смоченную водой(можно даже квасом),но не мокрой-вата или тряпка должна быть выше середины черенка
3 Положите в саловановый пакет-его завяжиье
4 Каждую неделю поднимайтесь к шкафу открывпйте пакет-запускайте воздуха и вновь закрывайте
5 ДЕЛАЙТЕ ТАК ДВА МЕСЯЦА
6 КАК ПОЯВЯТСЯ(КОРЕШКИ ПЕРЕСАЖИВАЙТЕ В ЗЕМЛЮ ИЛИ ТЕПЛИЦУ
ЕШТЕ БОГАЬЫЙ УРОЖАЙ
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