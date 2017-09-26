Казанский лукбук: журналист в джинсовке oversize и цветных кроссовках

Афиша | Отдых
Путешествия
АННА ЗАЛЯЛЕТДИНОВА, 27 ЛЕТ,
ЖУРНАЛИСТ
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
ГОРОДСКОЙ CASUAL. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОДЕВАЮСЬ, КАК МНЕ УДОБНО И КОМФОРТНО, ТАК КАК МОЯ РАБОТА - ЭТО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОРОЙ НЕИЗВЕСТНО, ГДЕ Я БУДУ ЧЕРЕЗ ЧАС. ИНОГДА БУДНИ ТРЕБУЮТ КЛАССИЧЕСКИХ И ДЕЛОВЫХ ОБРАЗОВ, А ВЕЧЕРА - СВОБОДНЫХ И СПОРТИВНЫХ.
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
НЕ ЛЮБЛЮ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПИЖАМНЫЙ СТИЛЬ. В МОЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ, В ПИЖАМЕ С ПУЧКОМ НА ГОЛОВЕ МОЖНО ДОБЕЖАТЬ ДО БЛИЖАЙШЕЙ КОФЕЙНИ НА ЧАШЕЧКУ МАЛИНОВОГО РАФА С ГАЗЕТОЙ В РУКАХ. С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАММА КОСМЕТИКИ. А ВОТ ВЫГЛАЖЕННЫЕ ОБРАЗЫ С "PERFECT FACE" КАЖУТСЯ МНЕ НЕУМЕСТНЫМИ.
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
КОФЕЙНЯ "ЖАВОРОНОК", CULT BAR, "ДАБЛБИ", "ПРИЮТ ХОЛОСТЯКА", BROWN BEAR GRILL.
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
ТАКИХ, ПРАВДА, НЕТ. КРАЙНЕ РЕДКО ПОКУПАЮ ОДЕЖДУ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО. Я ПРИДИРЧИВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, И МНЕ МАЛО, ЧТО НРАВИТСЯ. ПОСТЕПЕННО ПРИХОЖУ К ТОМУ, ЧТОБЫ ШИТЬ ОДЕЖДУ НА ЗАКАЗ.
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