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Казанский лукбук: журналист в джинсовке oversize и цветных кроссовках

Казанский лукбук: журналист в джинсовке oversize и цветных кроссовках
16+
Проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

АННА ЗАЛЯЛЕТДИНОВА, 27 ЛЕТ,
ЖУРНАЛИСТ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

ГОРОДСКОЙ CASUAL. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОДЕВАЮСЬ, КАК МНЕ УДОБНО И КОМФОРТНО, ТАК КАК МОЯ РАБОТА - ЭТО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПОРОЙ НЕИЗВЕСТНО, ГДЕ Я БУДУ ЧЕРЕЗ ЧАС. ИНОГДА БУДНИ ТРЕБУЮТ КЛАССИЧЕСКИХ И ДЕЛОВЫХ ОБРАЗОВ,  А ВЕЧЕРА - СВОБОДНЫХ И СПОРТИВНЫХ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

НЕ ЛЮБЛЮ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПИЖАМНЫЙ СТИЛЬ. В МОЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ, В ПИЖАМЕ С ПУЧКОМ НА ГОЛОВЕ МОЖНО ДОБЕЖАТЬ ДО БЛИЖАЙШЕЙ КОФЕЙНИ НА ЧАШЕЧКУ МАЛИНОВОГО РАФА С ГАЗЕТОЙ В РУКАХ. С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАММА КОСМЕТИКИ. А ВОТ ВЫГЛАЖЕННЫЕ ОБРАЗЫ С  "PERFECT FACE" КАЖУТСЯ МНЕ НЕУМЕСТНЫМИ.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

КОФЕЙНЯ "ЖАВОРОНОК", CULT BAR, "ДАБЛБИ", "ПРИЮТ ХОЛОСТЯКА", BROWN BEAR GRILL.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

ТАКИХ, ПРАВДА, НЕТ. КРАЙНЕ РЕДКО ПОКУПАЮ ОДЕЖДУ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО. Я ПРИДИРЧИВЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, И МНЕ МАЛО, ЧТО НРАВИТСЯ. ПОСТЕПЕННО ПРИХОЖУ К ТОМУ, ЧТОБЫ ШИТЬ ОДЕЖДУ НА ЗАКАЗ. 

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Тэги: Казанцы, Стиль, Лукбук
Автор: Светлана Михайлова, 26 сентября 2017, 15:05
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