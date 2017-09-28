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Казанский лукбук: 11-классник в объемной куртке, футболке с папоротником и сумкой belt bag

Казанский лукбук: 11-классник в объемной куртке, футболке с папоротником и сумкой belt bag
16+
Фото: портал ProKazan.ru, Евгения Потехина
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

РОСТИСЛАВ ЕГОРОВ, 17 ЛЕТ

УЧИТСЯ В 11 КЛАССЕ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

ПРЕДПОЧИТАЮ ЛЕГКУЮ ОДЕЖДУ "ТЯЖЕЛОГО" И ОБЪЕМНОГО ВИДА. ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ УДОБНОЙ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

НЕ НРАВИТСЯ, ЧТО В ОДЕЖДЕ МОЕГО ТИПА МОЖНО ХОРОШЕНЬКО ВСПОТЕТЬ, А ПОТОМ ЗАБОЛЕТЬ.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

ЛЮБЛЮ ПОСЕЩАТЬ АНДЕРГРАУНД КЛУБЫ ГОРОДА, ГУЛЯТЬ ПО ТИХОМУ АВИАСТРОИТЕЛЬНОМУ РАЙОНУ.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

ADIDAS, FOREVER YOUNG SHOP И РАЗЛИЧНЫЕ "ВОЕНТОРГИ"

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Тэги: Лукбук
Автор: Женя Потехина, 28 сентября 2017, 10:00
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