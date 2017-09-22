ОБРАЗ Преображение
Казанский лукбук
Мода и красота
МЕСТА Новое место | Гид по городу
Афиша | Отдых
Путешествия
ЛЮДИ Интервью | Опросы
Мнения
Фото-подборки
ДОМ Интерьер дня
Ремонт
Загородная жизнь

Казанские шеф-повара о том, как приготовить паука и из чего сделать ужин за 30 минут

Казанские шеф-повара о том, как приготовить паука и из чего сделать ужин за 30 минут
16+
Шефы ресторанов города о том, как часто хочется убить официанта, ожoгах и необычных блюдах

В Казани продолжается конкурс на «Лучший отель и ресторан года» «Tatarstan Top Hotels&Restaurants Award», который стартовал 1 августа и продлится до 27 октября. Республиканская премия позволит выявить самых лучших из достойных и создать первую гастро-карту Татарстана для всей страны. В рамках конкурса мы продолжаем знакомить вас с его участниками - шеф-поварами казанских ресторанов.

Дмитрий Шведов
Restobar Бараshки 
Почему вы повар?
- Потому что я чувствую, что это мое. Я люблю свою профессию, работаю поваром с 16 лет.  Пробовал себя в разных направлениях, но именно кухня доставляет мне невообразимое удовольствие и ощущение счастья.
 
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Не считал. Думаю, что их не сосчитать, это своего рода издержки профессии. Но скажу точно, что к ожогам я уже невосприимчив. 
 
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Меня в 16 лет взяли на работу без опыта, в 19 лет я стал су-шефом, а в 23 года — шеф-поваром.

Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
- Говядина в шоколаде.

Какой шеф-повар вас вдохновляет?
- Быть лучше, чем вчера! Вот, что меня всегда вдохновляет и мотивирует.

Как часто вам хочется убить официанта?
- На самом деле, никогда. В свое время я был очень эмоциональным, потом осознал эту ошибку: зал и кухня должны работать сообща. Официанты — наши союзники и друзья.

Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете?
- Мясо, томаты, вино.

Каким должен быть настоящий шеф-повар?
-Целеустремленным, внимательным, дружелюбным, умеющим ставить цели и достигать их. Он должен уметь правильно выстроить отношения на кухне, чтобы у него была слаженная команда, потому что шеф-повар, как капитан корабля: как он будет вести, так команда будет грести. Важно понимать, что в одиночку победить нельзя, важна слаженная  командная работа.

C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Приготовить с картофелем пай, подавать с острым тайским соусом чили. 
 
Руммия Муратова
Ресторан «Татарская усадьба» 
 
Почему Вы повар?
- Если честно, я даже не мечтала стать поваром. Жизнь так сложилась, и я стала поваром. 
 
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Я даже не считала. Очень много.
 
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Когда я работала в мясном цехе, я смогла обработать  баранину, не обламывая от суставов, и  посадить на стол. Вот это было здорово. Это надо было видеть! А также, когда впервые в нашем ресторане запекла ягненка целиком в дровяной печи.
 
Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
- Черный куриный трюфель.
 
Какой шеф-повар вас вдохновляет? 
- Мой учитель- Евгений Геннадьевич Луканов - главный шеф-повар ресторана «Милан»
 
Как часто вам хочется убить официанта? 
- Два раза в день (смеется).
 
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете? 
- Вырезку, картошку и какой-нибудь соус. 
 
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Должен быть волшебником в своем деле. Профессия повара — жизнь. Быть поваром — значит постоянно фантазировать, придумать что-то новое и вкусное. 
 
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Залить карамелью.
 
Динар Гайнеев
Beerpoint BBQ
Почему вы повар?
- В школьной столовой плохо кормили (смеется), а отец готовил хорошо. В детстве я решил для себя, что буду готовить еще вкуснее, чем отец. Так, уже с 7-8 класса могу довольно-таки вкусно готовить.
 
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Их не сосчитать. Когда только начинал профессиональную карьеру, было очень много.  Раз 50 было и ожогов, и порезов. Были и серьезные, с обращением в травмпункт. 
 
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Работать в солидном заведении «Якитория» и познать японскую кухню.
 
Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
- Американский легендарный брискет- мраморное, копченое мясо. 
 
Какой шеф-повар вас вдохновляет? 
- Павел Есельский, Дмитрий Азарский. 
 
Как часто вам хочется убить официанта? 
- Каждый день (смеется). Ресторанное дело — это сложный процесс, где уровень обслуживания играет одну из главных ролей. 
 
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете? 
- Креветки, рукколу и пасту.
 
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Грамотно обученным, уметь руководить персоналом, знать большое количество блюд. А также должен быть строгим, порядочным, вежливым, добрым. Надо уметь разговаривать и со своим персоналом, и с гостями заведения. Также шеф-повар должен уметь правильно показывать мастер-классы, как готовиться то или иное блюдо.
 
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Под москитным соусом (смеется) с фисташковой заправкой. 
 
Ильшат Мингалиев
Твин-Пикс
Почему вы повар?
- У меня бабушка была поваром, все мое детство прошло на кухне. Мне нравится готовить, мне хочется готовить.
 
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Ожогов было не так много, а вот порезов-достаточно.
 
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Для меня, как для студента кулинарного училища, было достижением работать поваром в детском ресторане «Лимпопо» наряду со взрослыми состоявшимися поварами. 
 
Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
- Когда я был в Петербурге, я попробовал десерт в виде разбитого цветочного горшка. Он был сделан очень оригинально и красиво.
 
Какой шеф-повар вас вдохновляет? 
- Меня вдохновляет шеф-повар, с которым мне довелось поработать — Дмитрий Ласько.  Ну и конечно,  Гордон Рамзи.
 
Как часто вам хочется убить официанта? 
-Мы работаем в одной большой команде, таких мыслей даже не возникает. Всегда держу себя в рамках разумного, чтобы ничто не мешало работе заведения. Проводим очень большую работу и с поварским составом, и с обслуживающим персоналом, чтобы гостям нашего заведения было комфортно здесь находится.
 
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете? 
- Птица, баклажан, йогурт.
 
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Это креативщик. Шеф-повар играет одну из главных ролей в развитии заведения, в его продвижении. Шеф-повар - первый человек в ресторане, на которого приходят гости. 
 
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Можно сделать овощной рататуй и подать паука с кисло-сладким соусом. 
 
Рамис Усманов
Перекресток Джаза
 
Почему вы повар?
Нравится эта профессия, люблю готовить, оформлять. Нравится сам творческий процесс. 
 
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Когда только начинал готовить, было много, сейчас их практически не бывает. 
 
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Когда у меня  стали получаться кондитерские изделия, десерты. 
 
Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
-Лягушачьи лапки.
 
Какой шеф-повар вас вдохновляет? 
- Меня вдохновляют шеф-повара, у которых я обучался: Евгений Луканов и Ильгиз Галиев.  
 
Как часто вам хочется убить официанта? 
- Частенько(смеется). Бывают неполадки, но мы стараемся  решать все мирным путем. 
 
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете? 
-Мясо, курица и что-нибудь из овощей. 
 
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Должен любить свою работу, уметь работать в команде, должен быть творческим человеком. 
 
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Не приходилось готовить, я бы подал его под острым соусом. 
 
 
 

Читайте также:

"Пункт проката колясок и скидки на такси". Что нужно добавить в Казани для беременных
Иностранные журналисты в Казани: "Вы подаете конину к столу. Это необычно для европейцев!"
Болельщики из других городов о Казани, русском футболе и двух главных проблемах страны
Тэги: Казанцы, Еда
Автор: Светлана Михайлова, 22 сентября 2017, 17:32
Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Горожанин22 сентября 2017, 17:39
я люблю камчатских глубоководных пауков =-D
0
0
Согласны с автором?
Уху евший22 сентября 2017, 18:00
пхахаха )) учитесь у соседей )
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Самое новое

«Пора отпусков - Черногория»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
«Пора отпусков - Румыния»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
Казанский лукбук: менеджер в брюках с принтом "гусиная лапка" и косухе
Что купить на OPEN SPACE MARKET в сентябре: рюкзаки из крафта, доски с рогами и единороги
«Пора отпусков - Грузия»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
«Здесь безумно вкусная шаурма!»: студенты из Китая о жизни в Казани и отличиях культур
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Отдел продаж ProKazan.ru
Телефон: +7-917-879-62-89
E-mail: andrey@prokazan.ru
Редакция
Телефон: 519-45-09
E-mail: news@prokazan.ru
PR-отдел ProKazan.ru
Телефон: 8-937-612-48-42
E-mail: promo@prokazan.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
«Семья Казань» — гид по трендам © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Наверх
Спасибо, я уже в группеЗакрыть окно