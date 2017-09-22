Казанские шеф-повара о том, как приготовить паука и из чего сделать ужин за 30 минут

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Шефы ресторанов города о том, как часто хочется убить официанта, ожoгах и необычных блюдах

В Казани продолжается конкурс на «Лучший отель и ресторан года» «Tatarstan Top Hotels&Restaurants Award», который стартовал 1 августа и продлится до 27 октября. Республиканская премия позволит выявить самых лучших из достойных и создать первую гастро-карту Татарстана для всей страны. В рамках конкурса мы продолжаем знакомить вас с его участниками - шеф-поварами казанских ресторанов.

Дмитрий Шведов

Restobar Бараshки

Почему вы повар?

- Потому что я чувствую, что это мое. Я люблю свою профессию, работаю поваром с 16 лет. Пробовал себя в разных направлениях, но именно кухня доставляет мне невообразимое удовольствие и ощущение счастья.

Сколько у вас было ожогов, порезов?

- Не считал. Думаю, что их не сосчитать, это своего рода издержки профессии. Но скажу точно, что к ожогам я уже невосприимчив.

Каким было самое первое достижение на кухне?

- Меня в 16 лет взяли на работу без опыта, в 19 лет я стал су-шефом, а в 23 года — шеф-поваром.



Какое самое необычное блюдо вы пробовали?

- Говядина в шоколаде.



Какой шеф-повар вас вдохновляет?

- Быть лучше, чем вчера! Вот, что меня всегда вдохновляет и мотивирует.



Как часто вам хочется убить официанта?

- На самом деле, никогда. В свое время я был очень эмоциональным, потом осознал эту ошибку: зал и кухня должны работать сообща. Официанты — наши союзники и друзья.



Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете?

- Мясо, томаты, вино.



Каким должен быть настоящий шеф-повар?

-Целеустремленным, внимательным, дружелюбным, умеющим ставить цели и достигать их. Он должен уметь правильно выстроить отношения на кухне, чтобы у него была слаженная команда, потому что шеф-повар, как капитан корабля: как он будет вести, так команда будет грести. Важно понимать, что в одиночку победить нельзя, важна слаженная командная работа.



C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?

- Приготовить с картофелем пай, подавать с острым тайским соусом чили.

Руммия Муратова

Ресторан «Татарская усадьба»

Почему Вы повар?

- Если честно, я даже не мечтала стать поваром. Жизнь так сложилась, и я стала поваром.

Сколько у вас было ожогов, порезов?

- Я даже не считала. Очень много.

Каким было самое первое достижение на кухне?

- Когда я работала в мясном цехе, я смогла обработать баранину, не обламывая от суставов, и посадить на стол. Вот это было здорово. Это надо было видеть! А также, когда впервые в нашем ресторане запекла ягненка целиком в дровяной печи.

Какое самое необычное блюдо вы пробовали?

- Черный куриный трюфель.

Какой шеф-повар вас вдохновляет?

- Мой учитель- Евгений Геннадьевич Луканов - главный шеф-повар ресторана «Милан».

Как часто вам хочется убить официанта?

- Два раза в день (смеется).

Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете?

- Вырезку, картошку и какой-нибудь соус.

Каким должен быть настоящий шеф-повар?

- Должен быть волшебником в своем деле. Профессия повара — жизнь. Быть поваром — значит постоянно фантазировать, придумать что-то новое и вкусное.

C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?

- Залить карамелью.

Динар Гайнеев Beerpoint BBQ Почему вы повар? - В школьной столовой плохо кормили (смеется), а отец готовил хорошо. В детстве я решил для себя, что буду готовить еще вкуснее, чем отец. Так, уже с 7-8 класса могу довольно-таки вкусно готовить. Сколько у вас было ожогов, порезов? - Их не сосчитать. Когда только начинал профессиональную карьеру, было очень много. Раз 50 было и ожогов, и порезов. Были и серьезные, с обращением в травмпункт. Каким было самое первое достижение на кухне? - Работать в солидном заведении «Якитория» и познать японскую кухню. Какое самое необычное блюдо вы пробовали? - Американский легендарный брискет- мраморное, копченое мясо. Какой шеф-повар вас вдохновляет? - Павел Есельский, Дмитрий Азарский. Как часто вам хочется убить официанта? - Каждый день (смеется). Ресторанное дело — это сложный процесс, где уровень обслуживания играет одну из главных ролей. Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете? - Креветки, рукколу и пасту. Каким должен быть настоящий шеф-повар? - Грамотно обученным, уметь руководить персоналом, знать большое количество блюд. А также должен быть строгим, порядочным, вежливым, добрым. Надо уметь разговаривать и со своим персоналом, и с гостями заведения. Также шеф-повар должен уметь правильно показывать мастер-классы, как готовиться то или иное блюдо. C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать? - Под москитным соусом (смеется) с фисташковой заправкой. Ильшат Мингалиев Твин-Пикс Почему вы повар? - У меня бабушка была поваром, все мое детство прошло на кухне. Мне нравится готовить, мне хочется готовить. Сколько у вас было ожогов, порезов? - Ожогов было не так много, а вот порезов-достаточно. Каким было самое первое достижение на кухне? - Для меня, как для студента кулинарного училища, было достижением работать поваром в детском ресторане «Лимпопо» наряду со взрослыми состоявшимися поварами. Какое самое необычное блюдо вы пробовали? - Когда я был в Петербурге, я попробовал десерт в виде разбитого цветочного горшка. Он был сделан очень оригинально и красиво. Какой шеф-повар вас вдохновляет? - Меня вдохновляет шеф-повар, с которым мне довелось поработать — Дмитрий Ласько. Ну и конечно, Гордон Рамзи. Как часто вам хочется убить официанта? -Мы работаем в одной большой команде, таких мыслей даже не возникает. Всегда держу себя в рамках разумного, чтобы ничто не мешало работе заведения. Проводим очень большую работу и с поварским составом, и с обслуживающим персоналом, чтобы гостям нашего заведения было комфортно здесь находится. Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете? - Птица, баклажан, йогурт. Каким должен быть настоящий шеф-повар? - Это креативщик. Шеф-повар играет одну из главных ролей в развитии заведения, в его продвижении. Шеф-повар - первый человек в ресторане, на которого приходят гости. C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать? - Можно сделать овощной рататуй и подать паука с кисло-сладким соусом. Рамис Усманов Перекресток Джаза Почему вы повар? Нравится эта профессия, люблю готовить, оформлять. Нравится сам творческий процесс. Сколько у вас было ожогов, порезов? - Когда только начинал готовить, было много, сейчас их практически не бывает. Каким было самое первое достижение на кухне? - Когда у меня стали получаться кондитерские изделия, десерты. Какое самое необычное блюдо вы пробовали? -Лягушачьи лапки. Какой шеф-повар вас вдохновляет? - Меня вдохновляют шеф-повара, у которых я обучался: Евгений Луканов и Ильгиз Галиев. Как часто вам хочется убить официанта? - Частенько(смеется). Бывают неполадки, но мы стараемся решать все мирным путем. Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете? -Мясо, курица и что-нибудь из овощей. Каким должен быть настоящий шеф-повар? - Должен любить свою работу, уметь работать в команде, должен быть творческим человеком. C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать? - Не приходилось готовить, я бы подал его под острым соусом.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Светлана Михайлова , 22 сентября 2017, 17:32Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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