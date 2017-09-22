Казанские шеф-повара о том, как приготовить паука и из чего сделать ужин за 30 минут
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Шефы ресторанов города о том, как часто хочется убить официанта, ожoгах и необычных блюдах
В Казани продолжается конкурс на «Лучший отель и ресторан года» «Tatarstan Top Hotels&Restaurants Award», который стартовал 1 августа и продлится до 27 октября. Республиканская премия позволит выявить самых лучших из достойных и создать первую гастро-карту Татарстана для всей страны. В рамках конкурса мы продолжаем знакомить вас с его участниками - шеф-поварами казанских ресторанов.
Дмитрий Шведов
Restobar Бараshки
Почему вы повар?
- Потому что я чувствую, что это мое. Я люблю свою профессию, работаю поваром с 16 лет. Пробовал себя в разных направлениях, но именно кухня доставляет мне невообразимое удовольствие и ощущение счастья.
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Не считал. Думаю, что их не сосчитать, это своего рода издержки профессии. Но скажу точно, что к ожогам я уже невосприимчив.
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Меня в 16 лет взяли на работу без опыта, в 19 лет я стал су-шефом, а в 23 года — шеф-поваром.
Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
- Говядина в шоколаде.
Какой шеф-повар вас вдохновляет?
- Быть лучше, чем вчера! Вот, что меня всегда вдохновляет и мотивирует.
Как часто вам хочется убить официанта?
- На самом деле, никогда. В свое время я был очень эмоциональным, потом осознал эту ошибку: зал и кухня должны работать сообща. Официанты — наши союзники и друзья.
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете?
- Мясо, томаты, вино.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
-Целеустремленным, внимательным, дружелюбным, умеющим ставить цели и достигать их. Он должен уметь правильно выстроить отношения на кухне, чтобы у него была слаженная команда, потому что шеф-повар, как капитан корабля: как он будет вести, так команда будет грести. Важно понимать, что в одиночку победить нельзя, важна слаженная командная работа.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Приготовить с картофелем пай, подавать с острым тайским соусом чили.
Руммия Муратова
Ресторан «Татарская усадьба»
Почему Вы повар?
- Если честно, я даже не мечтала стать поваром. Жизнь так сложилась, и я стала поваром.
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Я даже не считала. Очень много.
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Когда я работала в мясном цехе, я смогла обработать баранину, не обламывая от суставов, и посадить на стол. Вот это было здорово. Это надо было видеть! А также, когда впервые в нашем ресторане запекла ягненка целиком в дровяной печи.
Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
- Черный куриный трюфель.
Какой шеф-повар вас вдохновляет?
- Мой учитель- Евгений Геннадьевич Луканов - главный шеф-повар ресторана «Милан».
Как часто вам хочется убить официанта?
- Два раза в день (смеется).
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете?
- Вырезку, картошку и какой-нибудь соус.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Должен быть волшебником в своем деле. Профессия повара — жизнь. Быть поваром — значит постоянно фантазировать, придумать что-то новое и вкусное.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Залить карамелью.
Динар Гайнеев
Beerpoint BBQ
Почему вы повар?
- В школьной столовой плохо кормили (смеется), а отец готовил хорошо. В детстве я решил для себя, что буду готовить еще вкуснее, чем отец. Так, уже с 7-8 класса могу довольно-таки вкусно готовить.
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Их не сосчитать. Когда только начинал профессиональную карьеру, было очень много. Раз 50 было и ожогов, и порезов. Были и серьезные, с обращением в травмпункт.
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Работать в солидном заведении «Якитория» и познать японскую кухню.
Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
- Американский легендарный брискет- мраморное, копченое мясо.
Какой шеф-повар вас вдохновляет?
- Павел Есельский, Дмитрий Азарский.
Как часто вам хочется убить официанта?
- Каждый день (смеется). Ресторанное дело — это сложный процесс, где уровень обслуживания играет одну из главных ролей.
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете?
- Креветки, рукколу и пасту.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Грамотно обученным, уметь руководить персоналом, знать большое количество блюд. А также должен быть строгим, порядочным, вежливым, добрым. Надо уметь разговаривать и со своим персоналом, и с гостями заведения. Также шеф-повар должен уметь правильно показывать мастер-классы, как готовиться то или иное блюдо.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Под москитным соусом (смеется) с фисташковой заправкой.
Ильшат Мингалиев
Твин-Пикс
Почему вы повар?
- У меня бабушка была поваром, все мое детство прошло на кухне. Мне нравится готовить, мне хочется готовить.
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Ожогов было не так много, а вот порезов-достаточно.
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Для меня, как для студента кулинарного училища, было достижением работать поваром в детском ресторане «Лимпопо» наряду со взрослыми состоявшимися поварами.
Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
- Когда я был в Петербурге, я попробовал десерт в виде разбитого цветочного горшка. Он был сделан очень оригинально и красиво.
Какой шеф-повар вас вдохновляет?
- Меня вдохновляет шеф-повар, с которым мне довелось поработать — Дмитрий Ласько. Ну и конечно, Гордон Рамзи.
Как часто вам хочется убить официанта?
-Мы работаем в одной большой команде, таких мыслей даже не возникает. Всегда держу себя в рамках разумного, чтобы ничто не мешало работе заведения. Проводим очень большую работу и с поварским составом, и с обслуживающим персоналом, чтобы гостям нашего заведения было комфортно здесь находится.
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете?
- Птица, баклажан, йогурт.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Это креативщик. Шеф-повар играет одну из главных ролей в развитии заведения, в его продвижении. Шеф-повар - первый человек в ресторане, на которого приходят гости.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Можно сделать овощной рататуй и подать паука с кисло-сладким соусом.
Рамис Усманов
Перекресток Джаза
Почему вы повар?
Нравится эта профессия, люблю готовить, оформлять. Нравится сам творческий процесс.
Сколько у вас было ожогов, порезов?
- Когда только начинал готовить, было много, сейчас их практически не бывает.
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Когда у меня стали получаться кондитерские изделия, десерты.
Какое самое необычное блюдо вы пробовали?
-Лягушачьи лапки.
Какой шеф-повар вас вдохновляет?
- Меня вдохновляют шеф-повара, у которых я обучался: Евгений Луканов и Ильгиз Галиев.
Как часто вам хочется убить официанта?
- Частенько(смеется). Бывают неполадки, но мы стараемся решать все мирным путем.
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта вы выберете?
-Мясо, курица и что-нибудь из овощей.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Должен любить свою работу, уметь работать в команде, должен быть творческим человеком.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Не приходилось готовить, я бы подал его под острым соусом.
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Автор: Светлана Михайлова
, 22 сентября 2017, 17:32
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