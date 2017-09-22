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«Пора отпусков - Черногория»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть

«Пора отпусков - Черногория»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
16+
Истории о том, как экономно отдохнуть в отпуск

В этой рубрике мы рассказываем на примере историй казанцев, как можно выгодно отдохнуть в других городах и странах, на берегу моря и в горах. В прошлый раз мы говорили о Румынии. Сегодня - рассказ о Черногории.

НАСТЯ ГУБИНСКАЯ, БЛОГЕР

Когда ездила: В Черногории я была трижды, в 2013-2015 годах (и каждый раз в сентябре) и в этом году еду снова! До этого года летала на самолета, а в этот раз едем на машине прямо из Казани.

Билеты: Билет на самолет в обе стороны стоит примерно 14-17 тысяч рублей туда-обратно, но все зависит от сезона и авиакомпании. В июле-августе билеты на самолет будут явно дороже, чем в начале сезона или в сентябре-октябре. Виза для посещения Черногории на срок до 30 дней гражданам РФ не нужна.

Где останавливалась: Мы останавливались у своих знакомых и не платили за проживание. Но в целом, можно найти апартаменты за 2 000-3 500 рублей за ночь на двоих.

Сколько тратила в день: Расходы были на еду, на аренду машины 2 000-2 700 рублей/день, бензин и дополнительные расходы, например, за лежаки на пляже. В среднем, около 700-1 000 рублей уходит в день на «карманные расходы».


Где лучше есть: Все зависит от кошелька и желания готовить в отпуске. Обычно на неделю вперед покупали продукты в большом супермаркете Roda. Завтракали мы всегда дома, брали свежую выпечку  в ближайшей пекарне. Обед чаще всего в кафе 400-600 рублей с человека, так как в основном, проводили время, путешествуя по стране. Ужин также по обстоятельствам, можно приготовить, а можно взять еду на вынос из кафе или столовой. Недалеко от нашего дома было такое заведение, где ужин с собой на семью из четверых человек можно было взять за 700 рублей. Дороже всего, конечно, выйдет ужин в ресторане - около 3 500 рублей на семью. Но самое главное, что нужно запомнить - порции в ресторане просто огромные! Одно горячее блюдо мы всегда брали на двоих, салат также делили на всех.


Места: Советую подняться на крепость святого Иоанна (Джованни) в Которе, погулять по городу Пераст и съездить на лодочке до острова Госпа-од-Шкрпьела. Стоит также посетить национальный парк Ловчен, доехать до парка Дурмитор и каньона реки Тара. Подъем на крепость в Которе стоит около 200 рублей, однако есть и бесплатная тропа. От Пераста до острова Госпа-од-Шкрпьела на лодке - 350 рублей. Вход в национальный парк Ловчен - бесплатно, вход в мавзолей Негожа - 200 рублей, Дурмитор - 130 рублей.


Как сэкономить: Нам с семьей больше всего удалось сэкономить на проживании. Вообще, каждая поездка вышла дешевле благодаря тому, что были мы там не в высокий туристический сезон, а в сентябре. В это время дешевеет, начиная от авиабилетов и цен на проживание и заканчивая ценой за парковку автомобиля! В целом, сэкономить можно на питании (готовить самостоятельно или покупать готовую еду в кафе, а не в ресторане), на транспорте (к примеру, между крупными городами можно перемещаться на рейсовом автобусе), на любом пляже есть специальные места, где можно лежать на полотенце, а не арендовать лежак с зонтиком.


Сувениры: Свежие фрукты и вино брали обычно на рынках, стоит оно примерно 270 рублей, там же можно взять и оливковое масло - 500-700 рублей. Как правило, такие вещи будет дешевле покупать не в туристических местах. В центре старого города сувениры будут всегда дороже.

Плюсы: Один из главных плюсов в Черногории - необязательное владение английским. Государственный язык в Черногории - сербский, и многие слова будут вам понятны. В туристических местах обязательно найдется человек, который говорит по-русски, ну а в крайнем случае вам всегда придет на помощь язык жестов! Да и в целом черногорцы - очень спокойные. 

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Тэги: Казанцы, Туризм, Отдых
Автор: Светлана Михайлова, 22 сентября 2017, 15:37
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Комментарии

Горожанин22 сентября 2017, 16:07
Был я там, вино и пиво пил!
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Горожане22 сентября 2017, 16:07
Здесь только билет на самолет 17 тыс.р. А в моей любимой Турции можно за 18 тыс.р отдохнуть по принципу все включено в октябре. Не. В очередной раз спасибо за интересную статью. Но я за Турцию
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Горожанин22 сентября 2017, 16:08
Дорого однако выходит, если суммировать все указанные цифры....................
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nail22 сентября 2017, 16:27
В Турцию за 18тыс???
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Горожанин22 сентября 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
В Турцию за 18тыс???
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Легко!!!
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