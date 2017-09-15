Казанский лукбук: менеджер в брюках с принтом «гусиная лапка» и косухе

16+

Проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

САБИНА САЙФУЛЛИНА, 27 ЛЕТ

КОММЕРЧЕСКИЙ МЕНЕДЖЕР В МАГАЗИНЕ ZARA

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

НЕ МОГУ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СЕБЯ ПО СТИЛЮ, НО ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО МНЕ ПО ДУШЕ КЛАССИКА-СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА. НА САМОМ ДЕЛЕ, ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАСТРОЕНИЯ, ОНО ЗАДАЕТ МОЙ СТИЛЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

Я ПРИВЕТСТВУЮ МИНИМАЛИЗМ ВО ВСЕМ, ПОЭТОМУ РАЗДРАЖАЕТ ИЗЛИШНЕЕ ИЛИ БЕЗВКУСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

ЛЮБЛЮ ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОГОДА. СВОЮ ЛЮБОВЬ ВЫРАЖАЮ УЛИЦЕ КРЕМЛЕВСКОЙ, В НЕЙ ЦАРИТ КАКАЯ-ТО НЕВЕРОЯТНАЯ АТМОСФЕРА, КОТОРАЯ ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

H&M, PULL&BEAR. ВООБЩЕ, ВЕЗДЕ МОЖНО НАЙТИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Светлана Михайлова , 15 сентября 2017, 13:09Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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