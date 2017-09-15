«Пора отпусков - Румыния»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть

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Истории о том, как экономно отдохнуть в отпуск

В этой рубрике мы рассказываем на примере историй казанцев, как можно выгодно отдохнуть в других городах и странах, на берегу моря и в горах. В прошлый раз мы говорили о Грузии. Сегодня - рассказ о Румынии.

Вадим Реуцкий, разработчик программного опеспечения

Когда ездил: Мы ездили компанией из четырех человек, в самый разгар сезона отпусков - в последнюю неделю июля и первую неделю августа. Добирались на самолете, авиакомпанией Turkish Airlines, с пересадкой в Стамбуле. Самолет летел прямо из Казани, что очень удобно и сэкономило нам приличное количество денег и времени (по сравнению с рейсами, вылетающими из Москвы). К тому же, мы специально взяли билеты с долгой пересадкой на обратном пути, что позволило нам погулять по этому чудесному турецкому городу целый день.

На билеты ушла сравнительно небольшая сумма, чуть больше 16 тысяч рублей. Сравниваю я с ценой на полет до Иркутска, куда мы изначально собирались, планируя путешествие на Байкал. Слетать туда обошлось бы более чем в два раза дороже. Но, билеты мы брали довольно поздно, за 2.5 недели до вылета, так что если заняться планированием заранее, то тут тоже можно сэкономить.

Виза в Румынию нужна, и тут есть две опции. Первая - получить румынскую визу в посольстве, что просто но довольно долго и дорого, если делать это из Казани (придется дополнительно платить за курьерскую доставку в Москву и обратно). Вторая, которой мы и воспользовались - въехать по многократной шенгенской визе. У половины нашей группы визы не оказалось, сроки поджимали, и мы оформили Шенген воспользовавшись услугами одного из визовых центров. Получилось быстро и довольно недорого, переплатили 3000 рублей за скорость и уверенность в том, что визу мы получим. В итоге, виза была готова через неделю, и теперь у меня есть возможность ездить в страны-члены Шенгенского соглашения в течение года, спасибо гостеприимным Нидерландцам.

Где остановливался: Наше путешествие поделилось на три части, которые очень сильно отличались как форматом, так и затратами. Сначала мы почти неделю бродили по горам с большими рюкзаками за плечами, занимались хайкингом.

Затем, мы катались по городам и городишкам, любуясь архитектурой и погружаясь в историю этой незаслуженно обделенной вниманием европейской страны. И в самом конце мы приехали к побережью и несколько дней отдыхали в формате “баклажанов” - загорали на пляже и купались в волнах.

В горах, останавливались мы то в палатках посреди леса, то в разбросанных по гребням и долинам гестхаусах, то в кемпингах. Ночевка в румынских лесах стоила нам ничего, в денежном эквиваленте, но зато мы были вынуждены нести за спиной палатки, которые довольно сильно увеличивали вес наших рюкзаков. Кемпинги стоили довольно дешево, в районе 10 лей с человека (румынский лей был на тот момент равен 17 рублям). Гестхаусы были разные, но в среднем мы отдавали от 700 до 1 000 рублей за койко-место.

В городах и на море была очень большая конкуренция среди доступных мест для остановки, и благодаря букингу мы выбирали оптимальные места по соотношению отдаления от центра / цены / комфорта / отзывов. Так что там мы также платили 850-1000 рублей с человека за ночь. Надо сказать, что в среднего размера городах, вроде Брашова или Сигишоары, нам попадались апартаменты чрезвычайно высокого уровня для такой цены. На море было чуть дороже, но не значительно, чуть больше 1 000 рублей за ночь. Итого, за две недели, на жилье мы потратили примерно 550 румынских леев или порядка 10 000 рублей.

Cколько тратил в поездке: В нашем путешествии мы тратили деньги в основном на две вещи - проживание и питание. В горах, правда мы часто готовили сами. А в городах к этому прибавились затраты на транспорт: автобус по городу, поезд между городами и во второй половине путешествия - арендованный автомобиль.

Аренда автомобиля обходилась нам примерно за 50 евро в день на всю компанию, что, конечно, не сказать чтобы дешево, по сравнению с другими расходами, но зато с автомобилем мы получили шанс быстро и с комфортом оказаться в таких местах, куда бы нас не довез общественный транспорт. Например, на Трансфагарашской магистрали.

Кроме этого, мы, разумеется, потратили определеную сумму на сувениры, но тут уже сложно говорить о конкретных деньгах - каждый ограничен лишь объемом рюкзака да размером желания привезти гостинцев друзьям. Могу только сказать, что магниты, колокольчики и прочие спиннеры стоят там примерно также, как и в туристических местах по России, причем, с сожалению, почти все они сделаны далеко от мест продажи, нашими общими азиатскими братьями.

Еда: Где лучше питаться - в супермаркете или в кафе - тут все зависит от ваших целей и предпочтений. Если вы хотите вкусить местного колорита и готовы заплатить чуть больше - конечно, питайтесь в кафе и ресторанчиках, благо цены там для нашего кошелька совершенно адекватные и большинство мест, где мы трапезничали, не испытывает проблем с качеством еды. Если же хотите сэкономить, либо давно мечтали претворить в жизнь какой-нибудь кулинарный рецепт, включающий в список ингредиентов камамбер, хамон или лобстеров - тогда вам дорога в супермаркет.

Еда в Румынии - по-европейски вкусная, но, однако, она не сильно дороже, чем в Казани. В среднем на обед уходило порядка 25-30 леев (400-500 рублей) если не шиковать. В ресторане эту сумму надо было умножать на полтора. В продуктовых магазинах, разумеется, огромное количество еды, которой не сыскать у нас: французский сыр, бельгийский шоколад, молдавское вино и так далее, по очень доступным ценам.

Места: В Румынии мы успели посетить не все самое достойное, но вот мой вариант списка мест, которые нужно обязательно посетить:

1. Трансфагарашская магистраль - самая красивая дорога в мире по версии программы “Топ Гир” в лице Джереми Кларксена. Дорога через горный перевал, длинный серпантин с захватывающими дух видами и холодящими кровь поворотами.

2. Хребты и пики Южных Карпат. Наш путь прошел по национальному парку Буцеджи, через вторую по высоте вершину Румынии - гору Ому высотой 2504 метра. Конечно, это не Гималаи, и даже не Кавказ, но все же это совершенно прекрасные природные сокровища, к тому же замечательно подготовленные для туристических походов по ним. По паркам проложено большое количество маршрутов, карты с подробным описанием которых продаются в окрестных городах и, разумеется, доступны онлайн. Каждый маршрут отмечен пиктограммами на камнях, деревьях или специальных столбиках через каждый 30-50 метров, так что заблудиться невозможно. А на расстоянии дневного перехода почти всегда можно найти либо гестхаусы, либо, на крайний случай - места для палаток.



3. Средневековые городки. На нашем маршруте отказались три ярких представителя - Синая, Брашов и Сигишоара. В каждом из них - по замку, каждый по своему хорош и приятен архитектурой, заведениями и атмосферой.



4. Обязательно посетите замок Пелеш, расположенный в городке Синая - это один из самых молодых замков Европы, поэтому он отлично сохранился и с ним связано много нововведений, вроде первого домашнего кинотеатра или первой электрификации для замка.

5. Соляная шахта Турда. К сожалению, по ряду причин, мы не добрались до нее, но все до единого руководства по Румынии, путешественники и блогеры, побывавшие здесь, убедительно уверяют, что она достойна для посещения. По сути, это огромный парк развлечений, расположенный под землей. Чтобы понимать масштабы, там даже есть подземное озеро, по которому плавают на лодках.

Вход в большинство примечательных мест, кроме национальных парков да городов - платный. Билеты в замки стоят 170-250 рублей, экскурсии оплачиваются отдельно. Мы их не брали, поэтому тут сориентировать не смогу. Однако, румыны тут последовательны, и сильно цены не гнут. Имейте в виду, что большинство замков и прочих достопримечательностей закрываются для посещения в 17-18 часов, что накладывает дополнительные условия для планирования.

Замок Бран, который распиарен как “Замок Дракулы”, не впечатлил. В нем нет совершенно ничего особенного, как мне показалось. Такая же история с побережьем, по крайней мере, с Мамайей, которую хвалят как отличное место для отдыха у моря. Совершенно рядовой прибрежный городок, скучный и недостроенный.

Как сэкономить: На еде из супермаркетов, которая стоит также, как в Казани, только качество куда выше (снова, привет бри за 500 рублей за килограмм). На ночлегах, благодаря палаткам. На вкусном местном вине, которое является одним из объектов гордости Румынии и вместе с тем довольно доступно по ценам. На мобильной интернете - качества и скорости от единственной купленной симки хватало всей компании. Про это, кстати, отдельная тема - связь в Румынии удивительно качественная, даже в горах speediest выдавал по 5 мегабит на прием и передачу по местному 4G. Говорят, сейчас в Румынии самый быстрый и доступный мобильный интернет по Европе.

Сувениры: Если честно, такого анализа я не проводил и не искал каких-то особенно дешевых мест. Все местное покупали в супермаркетах, вроде Ашана или Kaufland. Сувениры продаются рядом со всеми туристическими местами, не блещут оригинальностью и стоят примерно как в России.

Неудобства: Пожалуй, самое большое неудобство на моем опыте - местные полицейские, которые, в лучших традициях, вместо того, чтобы делать дорожное движение безопасным - сидят в засаде и жестко штрафуют за разумное пренебрежение знаками, установленным вопреки логике. Иногда было не очень удобно с языком, английским в сфере обслуживания владеют не все, иногда возникали сложности в понимании. Но, надо сказать, довольно редко.

Довольно неуютно было от того факта, что в Румынии живет больше половины популяции медведей всей Восточной Европы, и везде висят знаки, предостерегающие об опасной встрече в дикой природе. Гуляя по Бухаресту и Констанце мы постоянно натыкались на признаки неряшливого отношения к городам, вроде заброшенных зданий или здоровенных тараканов, пересекающих улицу. В остальном - Румыния открытая и приятная страна, с адекватными людьми, недооцененной русскими туристами историей и природной красотой.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Светлана Михайлова , 15 сентября 2017, 17:54Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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