«Пора отпусков - Грузия»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть

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Истории о том, как экономно отдохнуть в отпуск

В этой рубрике мы рассказываем на примере историй казанцев, как можно выгодно отдохнуть в других городах и странах, на берегу моря и в горах. В прошлый раз мы говорили о Сербии. Сегодня - рассказ о Грузии.

Люция Кашапова, журналист портала ProKazan.ru

Когда ездила: В начале июня. На перелет туда-обратно ушло 12 тысяч. Билеты покупали заранее, в феврале. Мы летели через Баку. Виза в Грузию не нужна.



Где остановливалась: Жили в хостеле в центре старого Тбилиси, так мы сэкономили на общественном транспорте. Все достопримечательности были в шаговой доступности. На проживание ушло 7 тысяч рублей (10 дней).

Cколько тратила в поездке: В день примерно тратили 700-900 рублей. В центре Старого города очень много кафешек, где можно вкусно и недорого поесть хинкали, хачапури и выпить грузинского лимонада. Примерно, обед на одного человека обойдется 250 рублей. Стоит учесть, что порции там большие.

Места: Все, кто приезжает в Тбилиси первым делом на фуникулере поднимаются на Мтацминду — это гора в Тбилиси. Оттуда открывается красивейшая панорама на весь город. Здесь расположен ботанический сад. Вход — 50 рублей. Проезд в одну сторону на фуникулере стоит 25 рублей. Также следует съездить в древнейший город в Грузии — в Мцхету. Дорога в одну сторону займет примерно 30 минут. Можно доехать на маршрутке за 50 рублей туда-обратно. Там находится один из древнейших в стране монастырский храм Джвари. Вход во все храмы бесплатный.

Также понравился район Абанотубани. Именно там находятся знаменитые серные бани, особенность которых в том, что вода в них поступает из-под земли, вода эта теплая и содержит много сероводорода. Стоимость от 150 до 500 рублей (общественные или вип-бани).

Сувениры: Фрукты, овощи лучше покупать на рынке. Там их в изобилии. К примеру, бутылочка красного грузинского вина обойдется в 385 рублей. Алкоголь лучше покупать в супермаркетах. Если вам захочется домашнего грузинского вино, то лучше его купить в Мцхете. 1 литр будет стоить 120 рублей.

Из неудобств: Самый небольшой недостаток в Грузии — это бешеный трафик на дорогах. Водители не уступают дорогу даже на пешеходном переходе.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Светлана Михайлова , 08 сентября 2017, 11:32Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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