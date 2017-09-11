Что купить на OPEN SPACE MARKET в сентябре: рюкзаки из крафта, доски с рогами и единороги

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16-17 сентября в Казани пройдет традиционный OPEN SPACE MARKET. На дизайнерском маркете в ТЦ «Республика» можно будет пообщаться с творческими людьми Казани и увидеть работы молодых дизайнеров из 25 городов России, среди которых - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Уфа и другие.
Помимо дизайнерского маркета в программе:
- DJ-Сеты и музыка,
- лекции и мастер-классы,
- фудкорт.
Вход: 100 рублей, детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно. Билет на 2 дня мероприятия. (0+)
Встреча мероприятия по ссылке.
So.simple.store - это любовь к скандинавскому дизайну, природным цветам и простоте. Минимализм, некричащие пастельные и ахроматические цвета, лаконичный крой и стиль oversize. Кстати, что приятно, пару дней назад начался Большой Summer Sale: все летние платья и рубашки теперь не дороже 4000.
Примеры изделий на фото:
Тренч oversize - 7600 рублей.
Платье-рубашка oversize - 4000 рублей.
www.instagram.com/so.simple.store
Ranzel - это сумки, рюкзаки и аксессуары из экологически чистого материала - моющегося крафта (Heavy Kraft и Nano Kraft). Несмотря на то, что это "бумажная ткань", не стоит беспокоиться, если вы попадете под осенний дождь. Обладая отличительной текстурой бумаги, они прочные, долговечные, моющиеся, водоотталкивающие, влагозащитныелегкие.
Heavy Kraft - это достаточно плотный материал, по свойствам напоминающий кожу, но обладающий отличительной текстурой бумаги. Nano Kraft ни чуть не уступает), но в отличии от Heavy Kraft легкий, как пушинка! Благодаря этому, с изделиями из него, комфортно совершать прогулки и путешествия, они легко складываются и занимают очень мало места.
Примеры изделий на фото:
Рюкзак Torvi Kraft - 3000 рублей.
Картхолдер Visit Kraft (аксессуар для хранения кредиток, визиток и проездных документов) - 500 рублей.
CEDAR MANUFACTORY - это изделия из натуральной кожи. Сумка, ежедневник, часы, портмоне. В офис или на учебу. А можно сначала на учебу, а потом в офис, ведь изделия из кожи прослужат вам не один сезон! Кроме того, ребята отшивают ремешки для часов под заказ.
Примеры изделий на фото:
Сумка кросс-боди - 3500 рублей.
Ремешки с напульсником на широкое запястье - цена по запросу.
Женское портмоне - 2500 рублей.
Dobrotoys - это добрые игрушки, сделанные с любовью. У ребят есть огромное количество единорогов самых разных цветов, рождественские олени и другие игрушки. Помимо мини-игрушек, ребята делают единорогов гигантского размера для декора мероприятий и интерьеров.
Примеры на фото:
Рождественский олень из крафт-бумаги - 1950 рублей.
Единорог, выполненный в нежно-мятном цвете - 2200 рублей.
ROOM 69 - это белье ручной работы. Именно его рекламирует в своем Инстаграм казанский фитнес-тренер и блогер Натали Гюбнер.
Примеры изделий на фото:
Комплект "Black orchid" - 3400 рублей, пояс 1300 рублей, подвязки 500 рублей.
Комплект "Pearl" - 2990 рублей, кремовый стрэп двусторонний - 1150 рублей.
www.instagram.com/room_69_intimates
Womenson - новый бренд дизайнерской уличной одежды, который производит оригинальные вещи-трансформеры.
Примеры изделий на фото:
Пыльники Silk sun и Vis sun - 6800 рублей.
Непромокаемый плащ Beige sun - 11 500
Prosto - это красиво. Это украшения из серебра 925 пробы, которые можно носить каждый день. Это новый взгляд на чокеры, подвески, кольца, серьги.
Примеры изделий на фото:
Пусеты ("гвоздики") - 1500 рублей, черный чокер - 2500 рублей и подвески с шарами - 2500 рублей каждое.
Кольца - 1200 рублей каждое.
SHE - мастерская, которая создает оригинальные изделия для кухни, известна своими досками с рогами. Если вы food-блогер, то такая доска точно добавит вам "лайков" в Instagram.
Примеры изделий на фото:
Разделочная доска из дуба с рогами - 1700 рублей.
Доска из дуба с емкостью с одной стороны и плоской рабочей поверхностью – с другой - 1400 рублей.
http://instagram.com/homedesignshe
House_near_water - это дом, в котором всегда тепло и уютно. Здесь можно найти всевозможные тарелочки, чайнички и пиалы, выполненные вручную из глины.
Примеры изделий на фото:
Пиалы из серии "Гербарий". Объем 50 мл. 700 руб/ шт.
Тарелка "Солнце". Диаметр 18 см. 1800 рублей.
www.instagram.com/house_near_water
NOLA Concept Store - это дизайнерские украшения и аксессуары ручной работы: броши, серьги, подвески.
Примеры изделий на фото:
Браслет с розовым кварцем - 1500 рублей.
Броши Macaw и Eagle - 2100 рублей.
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