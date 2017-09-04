«Здесь безумно вкусная шаурма!»: студенты из Китая о жизни в Казани и отличиях культур

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Второкурсники КФУ рассказали, что "учиться в России и в Китае – это две абсолютно разные вещи"

В Казанском (Приволжском) федеральном университете ежегодно учится немало студентов из Китая - не только бакалавры, но и магистры. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ по профилю «Международная мультимедийная журналистика» в этом году учатся шесть китайских студентов. Они рассказали порталу ProKazan.ru о своих впечатлениях от учебы в Казани, самом городе, его людях и еде.

Вень Юйхан: "В Китае в общежитии в 11 вечера все обязаны выключить свет и выйти из Интернета. Ослушаться нельзя. А здесь — свобода"

- Каждый раз, когда я рассказываю о том, откуда приехала, мне задают один и тот же вопрос: "Почему захотела учиться в России?" Такой вопрос задают каждому иностранному студенту в России. А ответы бывают очень разные: "Один из моих родственников русский", "Мои родители меня послали сюда", "Потому, что в России относительно недорогое образование и оно качественное", "Я хотел жить подальше от моих родителей, вот и оказался здесь"... Я лично решила учиться в России, потому что я люблю русскую культуру.



Учиться в России и в Китае – это две разные вещи. В китайских общежитиях обычно селят по восемь человек в комнате, а здесь у меня всего три соседки. Кроме того, в китайских студенческих общежитиях действует много ограничений. Например, в 11 вечера все обязаны выключить свет и выйти из Интернета. Ослушаться нельзя. А здесь — свобода.



Город Харбин, в котором я жила, более шумный, по сравнению с Казанью, там больше высоких зданий, чем здесь, и в Харбине гораздо теплее. В первое время нам не хватало тех овощей, к которым мы привыкли в Китае. Здесь только картошка, капуста, лук. В казанских магазинах сейчас можно купить практически все, особенно в «Бехетле», но некоторые овощи стоят дороже, чем мясо.



Все занятия в университете идут на русском языке, и надо признаться, что учеба дается нам нелегко. Часто мы не понимаем значение того или иного слова и пользуемся китайско-русским переводчиком. Он есть в Интернете. Из лекций преподавателей мы понимает не все, да и в разговоре с ними с трудом подбирает слова и ограничиваемся короткими предложениями.



Я выбрала Россию и Казань и это самый лучший выбор. Здесь очень хорошо жить, это самый хороший город для студентов. Я уже привыкла к холодам. Казань стала нам родным городом, а КФУ –вторым домом.

Фань Хэмяо: "В России едят очень мало овощей и фруктов, в Китае же - наоборот"

- Все знают, что русская и китайская кухня совсем разные. Разнообразие китайской кухни известно во всем мире. В России едят очень мало овощей и фруктов, в Китае же - наоборот. Кстати, здесь овощи и фрукты дороже, чем в нашей стране... Без овощей и фруктов я просто не могу жить, я без них - как рыбешки без воды.



Русские же любят мясо. Я часто вижу горожан, которые покупают очень много мяса в супермаркетах. Часто у меня возникает вопрос: "Как они кушают и готовят это мясо?" Честно говоря, когда я в первый раз увидела это, сильно удивилась, но нужно сказать, что в России качество мяса очень хорошее. Кроме того, в России отличные молочные продукты - свежие и вкусные. Мне особенно нравится сыр, молоко и йогурт. Русские любят сладкую еду. Они часто покупают торты и шоколад. Когда они едут в гости, то берут с собой торт. Но для меня этот русский десерт слишком сладок, не все китайцы могут кушать такую сладкую еду.



Кстати, в Казани мое здоровье стало намного лучше, чем раньше. В Китае я часто кушала острую еду, как и другие китайцы. В каждом городе Китая есть ночной рынок, где специально продается разнообразная еда. Несмотря на то, что в России еда не так разнообразна, здесь очень много экологически чистых продуктов. Если я не готовлю дома, то покупаю шаурму или пиццу. Шаурма здесь безумно вкусная! Еще русские, и особенно татары, любят пить чай. Каждый день им надо пить чай или кофе. Раньше я почти никогда не пила чёрный чай, а сейчас я полюбила. В каждой стране есть свои правила питания, каждая страна имеет разные продукты, но я уже привыкла к русским продуктам. И честно говоря, мне нравится русская кухня.

Дай Юй: "В России и Китае по-разному отмечают свадьбы"

- Мне бы хотелось отметить разницу в культурах, особенно это касается свадеб. Несмотря на то, что я еще не была ни на одной свадьбе в России, я могу сказать, что они очень отличаются. Раньше в Китае многие молодожены устраивали себе современную свадьбу, как здесь, то есть невеста была одета в белоснежный свадебный наряд, но сейчас большинство предпочитает традиционную свадьбу. В прошлом году одна моя подруга как раз устраивала такую свадтбу - она была одета в красный халат, а на голове сияло огромное украшение с жемчугами и изображениями волшебной птицы Феникс. Сначала ее доставили в дом жениха в паланкине (обычно паланкин несут четверо мужчин). Перед паланкином шел маленький оркестр, игравший на свирелях и бивший в литавры. Я спросила ее, как чувствовала она себя в паланкине, а она ответила, что ее сильно трясло.



Когда все доехали до гостиницы, невеста вышла из паланкина и появилась в накинутом на лицо красном платке. Вскоре началась свадебная церемония - самой важной ее частью стали поклоны. У нас есть специальный этикет: молодые люди подходят к церемониальному столу, жених встает справа, а невеста – слева. Они касаются друг друга плечами, а тамада громко кричит: "Первый поклон – Небу и Земле! Второй поклон – предкам и родителям! Третий поклон – молодожены друг другу!". Раньше был третий этап - проводы в спальню, но сейчас вместо него молодожены приглашают всех гостей за свадебные столы. Свадьба часто продолжается 2 дня (на российских свадьбах порой тоже гуляют по несколько дней), однако разница в том, что в России во второй день гуляют, а в Китае в этот день проходит официальная церемония росписи.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Женя Потехина , 04 сентября 2017, 13:10Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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