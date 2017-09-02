От минус 24 до минус 84 килограмм. Истории пятерых казанцев, которые смогли похудеть

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ProKazan.ru пообщался с казанцами, которые доказали всем, что приобрести подтянутое тело может каждый

Тимур Бикбулатов, победитель второго сезон шоу "Взвешенные люди"

Вес до и после



Вес Тимура до проекта - 164 килограмма

Минимальный вес после - 80 килограмм

На данный момент стабильный вес - 90 килограмм



Размер одежды: ранее - 70-72, после похудения - 48-50

После окончания второго сезона шоу "Взвешенные люди" на СТС прошло чуть больше года. Все это время его победитель - казанец Тимур Бикбулатов - не только улучшает свои результаты, но и помогает похудеть другим. После проекта Тимур решил стать тренером и начать учить людей правильному похудению. На сегодняшний день он помог не только десяткам казанцев - к нему на тренировки приезжают люди из разных городов России. Ранее мы публиковали большое интервью, в котором Тимур рассказывает, как начать худеть правильно и от каких продуктов нужно отказаться.

Сергей Малыхин и Марат Вахитов. Похудели, занимаясь под руководством Тимура Бикбулатова



Так Сергей и Марат выглядят сейчас. Слева - Сергей, справа - Марат

Сергей и Марат - одни из учеников Тимура Бикбулатова, занимаются под его руководством с декабря 2016 года.

Вес Сергея до и после



До занятий - 116 кг, после - 91 кг



Размер одежды: до занятий - 58-60, после - 52

Вес Марата до и после



До занятий - 132 кг, после - 97 кг



Размер одежды: до занятий - XXL, после - L



Сергей и Марат до похудения

- В очередной раз, когда мы неплохо посидели за столом, поняли, что так больше нельзя. Двоюродный брат Марата тренировался у Тимура и показал приличные результаты, - рассказывает Сергей. - Это сподвигло нас обратиться к нему. Первое время было тяжело, пришлось пересмотреть питание, но после того, как начал появляться результат, это нас вдохновило на дальнейшие усилия. За первые 7,5 месяцев на двоих потратили 59 кг. Сейчас это вошло в привычный ритм жизни. Хочется обратиться к читателям, которые хотят похудеть, и сказать, что нужно просто взять себя в руки. Будет тяжело, но это того стоит!

Ренат Садыков. Похудел с помощью бега

Сбросил 25 килограмм



Размер одежды до похудения - 52-54, после - 46-48

- В один день я понял, что не самый активный образ жизни и нездоровое питание уничтожают меня. До сих пор помню шок, который я испытал от увиденных летом 2015 года на весах цифрах — число практически достигло 110 килограмм, хотя я всю жизнь был худощавым. Тогда и пришло осознание — надо что-то менять.



И я решил заняться бегом. Как бы тяжело ни было, особенно в начале, я старался себя не жалеть. Начинал с небольших дистанций (2-3 километра), чуть позже увеличил нагрузку до 5-6, а в конце концов и до стабильных 10 километров. Вес стал уменьшаться, а я серьезно ударился в бег. В общей сложности пробежал более 2500 километров, три официальных полумарафона. Сбросил около 25 килограмм, размер одежды с 52-54 уменьшился до 46-48. Стал чувствовать себя гораздо здоровее, а спорт и бег в частности плотно вошли в мою жизнь.

Гульнара. Похудела, занимаясь с тренером в фитнес-центре

Вес Гульнары до и после



Максимальный вес до - 90 кг, до начала тренировок - 83 кг, после - 66 кг

- Мой максимальный вес был около 90 кг. У меня начались проблемы со здоровьем, и все врачи говорили одно: "Вам нужно худеть", - рассказала Гульнара. - За 4 месяца я потеряла 17 кг, 31 см в талии и 13 см в бедрах. Сложнее всего было ограничивать себя в еде. В зале рядом со мной всегда был тренер, и "схалтурить" на занятиях было практически невозможно. А вот дома, когда я оставалсь один на один с холодильником - это другое дело. Но тренер и тут мне помог - мы 24 часа были на связи, я всегда могла прислать фото еды и спросить, можно ли мне ее есть. Наладилось здоровье, перестали хрустеть суставы, я не стесняюсь своего тела на пляже, могу покупать ту одежду, которая мне нравится, а не ту, которая скрывает мои объемы.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Женя Потехина , 02 сентября 2017, 10:00Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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