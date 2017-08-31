Проект «Преображение»: легкие платья, каблуки и вишневая помада для сотрудника пивзавода
16+
Героиней проекта стала Мария Тазиева. Девушке выпал шанс преобразиться в руках бьюти-мастеров салона "Прядки в порядке" (mrs. БИГУДИн), а также примерить новые образы
ProKazan.ru и газета "Город" продолжает преображать казанцев. Регулярно в группе vk.com/kzn_ne_doma редакция разыгрывает участие в конкурсе. Победителем может стать любая девушка или любой парень!
МАРИЯ ТАЗИЕВА
Возраст: 32 года
Размер одежды: 44-46
Размер обуви: 37
Рост: 158 см
О себе: "Я работаю лаборантом в пивоваренной компании. А также мама двоих детей. Старшая - дочка, пойдет в этом году во второй класс. С помощью "Преображения" хочу найти свой яркий стиль".
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОИСХОДИЛО В САЛОНЕ КРАСОТЫ "ПРЯДКИ В ПОРЯДКЕ" (MRS. БИГУДИН)
"Прядки в порядке" - сеть салонов красоты, действующая по всей России. В настоящее время команда открыла более 70 салонов по стране, и их число постоянно растет.
В салоне, где создавался новый образ героине, расположен парикмахерский зал, в котором можно получить услуги: стрижки, укладки, прически, различные окрашивания волос, а также восстановление волос. Также можно купить профессиональную косметику для домашнего ухода за волосами. Кроме того в салоне расположен маникюрный кабинет, где предоставлены услуги оформления и окрашивания бровей/ресниц, маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком, наращивание и укрепление ногтей. А в ближайшее время в салоне появится солярий.
КАК ПРОИСХОДИЛО ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Окрашивание, 4500 рублей
Стрижка, 450 рублей
Укладка, 650 рублей
У Марии жесткие и вьющиеся волосы. Мастер сделал осветление на концах и затонировал волосы в натуральный русый оттенок, который освежает героиню.
- У Марии хороший цвет волос, который требовал лишь некоторых дополнений. Корни волос успели отрасти, и нужно было их затонировать. Я сделала героине чистку существующего тона (осветление) и нанесла два оттенка - более темный у корней, и светлый - на концах. За счет этого прическа приобрела дополнительный объем и подвижность. Также я нанесла ухаживающие средства, чтобы сделать волосы мягче и приятнее на ощупь.
Я рекомендую девушке сохранять длину, пока позволяет возраст и делать ассиметричные стрижки, а также открывать лицо. Исходя из этого, я сделала девушке укладку крупными волнами и собрала волосы по бокам, чтобы визуально вытянуть лицо.
МАКИЯЖ
Дневной макияж, 1500 рублей
Визажист сделал коррекцию бровей, а также нанес макияж с акцентом на глаза в розовых и кремовых оттенках. Также подчеркнул естественную красоту губ девушки с помощью матовой помады.
- У Марии две особенности - нависшее веко и венозная сетка в области подбородка. Я сделала нежный классический макияж, чтобы образ стал ярче и свежее. Для этого нанесла корректор на кожу, а на веки базу под тени.
Далее на верхние веки от внутреннего угла глаза по линии ресниц до наружного нанесла матовые тени. Приподняла веки и прокрасила складки более темной тенью, слегка выходя за границы складки век. Во внутренние уголки глаз и центр подвижного века нанесла тени телесного цвета - таким образом я сделала визуально больше глаза героини. В качестве завершающего штриха накрасила ресницы тушью, а губы выделила помадой розового/вишневого оттенка.
ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ И ВЗГЛЯНУТЬ НА МАРИЮ ПО-НОВОМУ!
ПЛАТЬЕ FRIDAYFAVOURITES 3500 РУБЛЕЙ
КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ
- Мария - яркая девушка, которая полностью погрузилась в быт и семейные вопросы. В свою очередь бьюти-мастерам хочется видеть ее романтичной и освежить образ за счет новой прически, макияжа и одежды. В дополнение к яркому образу мы собрали для героини 5 нетривиальных для нее комплектов. От классического костюма до элегантного комбинезона. Первый образ, который мы выбрали - платье мятного оттенка. Оно выгодно подчеркивает фигуру и новую прическу.
ВТОРОЙ ОБРАЗ
ТОП FRIDAYFAVOURITES 3100 РУБЛЕЙ
ШОРТЫ FRIDAYFAVOURITES 2999 РУБЛЕЙ
ТУФЛИ FRIDAYFAVOURITES 4500 РУБЛЕЙ
- Собранные волосы, открытые плечи, элегантные шорты, выгодно подчеркивающие красоту ног, делают из Марии настоящую принцессу. Она превратилась в хрупкую девушку, за которой захотят ухаживать многие.
ТРЕТИЙ ОБРАЗ
КОСТЮМ _KRI_TA_ 11000 РУБЛЕЙ
- Третий образ отлично пригодится наступающей осенью. Женские костюмы - как никогда актуальны и уместны в любом случае. Обратите внимание на деталь - штримпки на брюках, напоминающие мужские гамаши, - сегодня это очень модная форма!
ЧЕТВЕРТЫЙ ОБРАЗ
КОМБИНЕЗОН FRIDAYFAVOURITES 9 000 РУБЛЕЙ
- У Марии невысокий рост, что требует определенных вмешательств в гардероб. Полезным "вмешательством" станет атласный красный комбинезон в сочетании с каблуками. Он неплохо вытянет фигуру.
ПЯТЫЙ ОБРАЗ
РУБАШКА FRIDAYFAVOURITES 3500 РУБЛЕЙ
БРЮКИ FRIDAYFAVOURITES 6900 РУБЛЕЙ
- Последний образ очень подходит под тип фигуры Марии - перевернутый треугольник. Темная рубашка визуально уменьшает бюст, а широкие брюки берут все внимание на себя! Желаю Марие и дальше развивать свой вкус и смотреть на яркие необычные вещи!
ДО И ПОСЛЕ
За помощь в проведении съемок благодарим:
Сеть салонов красоты "Прядки в порядке" (mrs. БИГУДИн)
Четаева, 35; Адоратского, 27; Космонавтов, 8; Ломжинская, 3
Тел. 225-96-97
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Автор: Асия Гиззатуллина
, 31 августа 2017, 21:05
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