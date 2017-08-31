Проект «Преображение»: легкие платья, каблуки и вишневая помада для сотрудника пивзавода

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Героиней проекта стала Мария Тазиева. Девушке выпал шанс преобразиться в руках бьюти-мастеров салона "Прядки в порядке" (mrs. БИГУДИн), а также примерить новые образы

ProKazan.ru и газета "Город" продолжает преображать казанцев. Регулярно в группе vk.com/kzn_ne_doma редакция разыгрывает участие в конкурсе. Победителем может стать любая девушка или любой парень!



МАРИЯ ТАЗИЕВА

Возраст: 32 года

Размер одежды: 44-46

Размер обуви: 37

Рост: 158 см

О себе: "Я работаю лаборантом в пивоваренной компании. А также мама двоих детей. Старшая - дочка, пойдет в этом году во второй класс. С помощью "Преображения" хочу найти свой яркий стиль".

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРОИСХОДИЛО В САЛОНЕ КРАСОТЫ "ПРЯДКИ В ПОРЯДКЕ" (MRS. БИГУДИН)

"Прядки в порядке" - сеть салонов красоты, действующая по всей России. В настоящее время команда открыла более 70 салонов по стране, и их число постоянно растет.

В салоне, где создавался новый образ героине, расположен парикмахерский зал, в котором можно получить услуги: стрижки, укладки, прически, различные окрашивания волос, а также восстановление волос. Также можно купить профессиональную косметику для домашнего ухода за волосами. Кроме того в салоне расположен маникюрный кабинет, где предоставлены услуги оформления и окрашивания бровей/ресниц, маникюр, педикюр, покрытие гель-лаком, наращивание и укрепление ногтей. А в ближайшее время в салоне появится солярий.



КАК ПРОИСХОДИЛО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Окрашивание, 4500 рублей

Стрижка, 450 рублей

Укладка, 650 рублей

У Марии жесткие и вьющиеся волосы. Мастер сделал осветление на концах и затонировал волосы в натуральный русый оттенок, который освежает героиню.

- У Марии хороший цвет волос, который требовал лишь некоторых дополнений. Корни волос успели отрасти, и нужно было их затонировать. Я сделала героине чистку существующего тона (осветление) и нанесла два оттенка - более темный у корней, и светлый - на концах. За счет этого прическа приобрела дополнительный объем и подвижность. Также я нанесла ухаживающие средства, чтобы сделать волосы мягче и приятнее на ощупь.

Я рекомендую девушке сохранять длину, пока позволяет возраст и делать ассиметричные стрижки, а также открывать лицо. Исходя из этого, я сделала девушке укладку крупными волнами и собрала волосы по бокам, чтобы визуально вытянуть лицо.

МАКИЯЖ

Дневной макияж, 1500 рублей

Визажист сделал коррекцию бровей, а также нанес макияж с акцентом на глаза в розовых и кремовых оттенках. Также подчеркнул естественную красоту губ девушки с помощью матовой помады.

- У Марии две особенности - нависшее веко и венозная сетка в области подбородка. Я сделала нежный классический макияж, чтобы образ стал ярче и свежее. Для этого нанесла корректор на кожу, а на веки базу под тени.

Далее на верхние веки от внутреннего угла глаза по линии ресниц до наружного нанесла матовые тени. Приподняла веки и прокрасила складки более темной тенью, слегка выходя за границы складки век. Во внутренние уголки глаз и центр подвижного века нанесла тени телесного цвета - таким образом я сделала визуально больше глаза героини. В качестве завершающего штриха накрасила ресницы тушью, а губы выделила помадой розового/вишневого оттенка.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ УДИВЛЯТЬСЯ И ВЗГЛЯНУТЬ НА МАРИЮ ПО-НОВОМУ!

ПЛАТЬЕ FRIDAYFAVOURITES 3500 РУБЛЕЙ КЕДЫ H&M 800 РУБЛЕЙ

- Мария - яркая девушка, которая полностью погрузилась в быт и семейные вопросы. В свою очередь бьюти-мастерам хочется видеть ее романтичной и освежить образ за счет новой прически, макияжа и одежды. В дополнение к яркому образу мы собрали для героини 5 нетривиальных для нее комплектов. От классического костюма до элегантного комбинезона. Первый образ, который мы выбрали - платье мятного оттенка. Оно выгодно подчеркивает фигуру и новую прическу. ВТОРОЙ ОБРАЗ ТОП FRIDAYFAVOURITES 3100 РУБЛЕЙ ШОРТЫ FRIDAYFAVOURITES 2999 РУБЛЕЙ ТУФЛИ FRIDAYFAVOURITES 4500 РУБЛЕЙ

- Собранные волосы, открытые плечи, элегантные шорты, выгодно подчеркивающие красоту ног, делают из Марии настоящую принцессу. Она превратилась в хрупкую девушку, за которой захотят ухаживать многие.

ТРЕТИЙ ОБРАЗ

КОСТЮМ _KRI_TA_ 11000 РУБЛЕЙ



- Третий образ отлично пригодится наступающей осенью. Женские костюмы - как никогда актуальны и уместны в любом случае. Обратите внимание на деталь - штримпки на брюках, напоминающие мужские гамаши, - сегодня это очень модная форма!

ЧЕТВЕРТЫЙ ОБРАЗ

КОМБИНЕЗОН FRIDAYFAVOURITES 9 000 РУБЛЕЙ



- У Марии невысокий рост, что требует определенных вмешательств в гардероб. Полезным "вмешательством" станет атласный красный комбинезон в сочетании с каблуками. Он неплохо вытянет фигуру.

ПЯТЫЙ ОБРАЗ

РУБАШКА FRIDAYFAVOURITES 3500 РУБЛЕЙ

БРЮКИ FRIDAYFAVOURITES 6900 РУБЛЕЙ

- Последний образ очень подходит под тип фигуры Марии - перевернутый треугольник. Темная рубашка визуально уменьшает бюст, а широкие брюки берут все внимание на себя! Желаю Марие и дальше развивать свой вкус и смотреть на яркие необычные вещи!

ДО И ПОСЛЕ

За помощь в проведении съемок благодарим:

Сеть салонов красоты "Прядки в порядке" (mrs. БИГУДИн)



Четаева, 35; Адоратского, 27; Космонавтов, 8; Ломжинская, 3

Тел. 225-96-97

Одежда KRITA Сибгата Хакима, 50, тел. 8(903)0-61-31-81,

instagram.com/_kri_ta_ Одежда Friday Favourites Тел. 8(917)2-24-74-74

nstagram.com/FridayFavourites



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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 31 августа 2017, 21:05Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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