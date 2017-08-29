«Пора отпусков: Сербия»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть

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Истории о том, как экономно отдохнуть в отпуск

В этой рубрике мы рассказываем на примере историй казанцев, как можно выгодно отдохнуть в других городах и странах, на берегу моря и в горах. В прошлый раз мы говорили о Крыме. Сегодня - рассказ о Сербии.



Лина Зиннатуллина, журналист

Когда ездила: Весной. На перелет туда-обратно ушло 17 тысяч рублей, летели через Москву. В стоимость входил перелет "Казань-Москва". Из Казани в Белград нет прямых рейсов.

Где остановится: В Белграде - столице и самом крупном городе Сербии. Наше проживание обошлось в 10500 рублей на двоих в хостеле в центре города с шикарным видом. К слову, порой, европейские хостелы на порядок лучше российских за те же деньги.

Cколько потратила в поездке: 300 евро (около 19 тысяч рублей) на неделю, с покупкой сувениров.



Где лучше есть: Можно сидеть на верандах кафе, начиная с марта. Погода в начале весны шикарная, больше 20 градусов днем. Еда недорогая, а порции очень большие. Мы брали одну порцию на двоих. Попробуйте традиционное блюдо - плескавица. Это как огромный бургер с разной начинкой по цене 75 рублей. Банка местного пива в магазине обойдется в 30 рублей.

Места: Посетите Белград, чтобы посмотреть на архитектуру: и центр, и даже обычные жилые дома типовой застройки - все разные и интересные. Посетите огромный парк Калемегдан со старой крепостью, там отличные вида на Дунай.

Также понравился район Земун - бывший австрийский город. Уже другая архитектура, тихое место с набережной и кучей кафе на ней. В целом ехать надо, чтобы просто расслабляться. Сидеть по красивым верандам с кафе с видами и отдыхать.

Сувениры: магниты - 50 рублей, специи - 50 рублей.

Из неудобств: Минусов в Белграде вообще не вижу. Если только для некурящих. Везде в городе курят: на улице и в помещениях. А еще в ночных клубах сербы не танцуют. Для меня это минус!



Если спросите, зачем надо ехать в Сербию, опишу одним местным словом - мерак. Мерак - это не просто отдых, это умение наслаждаться самыми простыми вещами: чашечкой утреннего кофе, пением за свадебным столом, общением с хорошим другом, футбольным матчем, обществом своих детей. И если японцы способны отдаться целиком любованию сакурой, то сербы (и не только) знают толк, скажем так, в позитивном расслаблении.



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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 29 августа 2017, 09:02Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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