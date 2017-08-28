Чем удивляют долгоиграющие заведения Казани: новое меню, джаз и любопытные акции

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Новая жизнь бара с живой музыкой "Джокер"

"Джокер" расположен на первом этаже пятизвездочного отеля "Мираж" в шаговой доступности от главных достопримечательностей города. Он известен среди меломанов благодаря качественной живой музыке и ценителей пива наличием собственной мини-пивоварни, в котором варят три сорта хмельного напитка на настоящем австрийском оборудовании и ингредиентах, ввозимых оттуда.



В последнюю субботу августа одно из долгоиграющих заведений с живой музыкой открылось для казанцев по-новому. 26 августа в баре прошла презентация нового меню и новой шоу-программы.

Блюда, которыми будет удивлять бар казанцев

Салат с морепродуктами , 420 рублей



Бургер с мраморной телятиной, 450 рублей



Конина, томленая с тыквой и полбой, 550 рублей



Хачапури По-Аджарски, 350 рублей

Томленые телячьи щечки, 420 рублей



Свежие овощи с сырным соусом, 300 рублей

Также в меню бара представлен большой выбор пицц (с морепродуктами, 690 рублей, "Маргарита" с сыром Страчателла, 400 рублей, Баварская, 550 рублей, и другие), два вида пасты, от 400 рублей, закуски, от 90 рублей, и супы, от 290 рублей. Подробнее в меню бара.

Специальные предложения от бара «Джокер»: Ежедневная будняя скидка 20% на основное меню!

С 12:00 до 17:00.



Скидка 30% на основное меню по воскресеньям!

Фотоотчет, как прошла презентация нового меню

Фишка бара - живая музыка, которая звучит без выходных. Какой бы интерес ни привел вас в центр города, после посещения Кремля, центрального стадиона или "Пирамиды" всегда можно завершить долгий день в удобно и близко расположенном баре.



Бар "Джокер"

Московская, 5, тел. 278-05-05

Режим работы:

пн–ср, вс 10:00–2:00

чт–сб 10:00–4:00

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 28 августа 2017, 17:44Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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