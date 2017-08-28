Чем удивляют долгоиграющие заведения Казани: новое меню, джаз и любопытные акции

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"Джокер" расположен на первом этаже пятизвездочного отеля "Мираж" в шаговой доступности от главных достопримечательностей города. Он известен среди меломанов благодаря качественной живой музыке и ценителей пива наличием собственной мини-пивоварни, в котором варят три сорта хмельного напитка на настоящем австрийском оборудовании и ингредиентах, ввозимых оттуда.
В последнюю субботу августа одно из долгоиграющих заведений с живой музыкой открылось для казанцев по-новому. 26 августа в баре прошла презентация нового меню и новой шоу-программы.
Блюда, которыми будет удивлять бар казанцев
Салат с морепродуктами , 420 рублей
Бургер с мраморной телятиной, 450 рублей
Конина, томленая с тыквой и полбой, 550 рублей
Хачапури По-Аджарски, 350 рублей
Томленые телячьи щечки, 420 рублей
Свежие овощи с сырным соусом, 300 рублей
Также в меню бара представлен большой выбор пицц (с морепродуктами, 690 рублей, "Маргарита" с сыром Страчателла, 400 рублей, Баварская, 550 рублей, и другие), два вида пасты, от 400 рублей, закуски, от 90 рублей, и супы, от 290 рублей. Подробнее в меню бара.
Специальные предложения от бара «Джокер»: Ежедневная будняя скидка 20% на основное меню!
С 12:00 до 17:00.
Скидка 30% на основное меню по воскресеньям!
Фотоотчет, как прошла презентация нового меню
Фишка бара - живая музыка, которая звучит без выходных. Какой бы интерес ни привел вас в центр города, после посещения Кремля, центрального стадиона или "Пирамиды" всегда можно завершить долгий день в удобно и близко расположенном баре.
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