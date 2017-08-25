Казанские шеф-повара об ожoгах, необычных блюдах и том, как часто хочется убить официанта

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10 августа стартовала вторая ежегодная Республиканская Премия Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award. В рамках конкурса мы решили познакомится с несколькими участниками конкурса - шеф-поварами казанских ресторанов.
Евгений Ковалев
Ресторан Kremlin
Почему Вы повар?
- Это судьба. Моя бабушка умела и любила готовить. Я вырос на бабушкиных пирогах, блинах, лапше. Так и зародилась любовь к еде, кухне.
Сколько у Вас было ожогов, порезов?
- Их разве считают. С обращением в травмпункт - ни одного. А порезы и ожоги по мелочи я не считаю.
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Когда шеф-повар ушёл домой пораньше, и мы с напарником отдавали стол. Отдача блюда без шеф-повара было достижением на тот момент.
Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?
- Я что только не пробовал. Например, французский сыр Таледжио. Таким же необычным для меня были вкусовые качества трюфеля, устрицы, лягушачьих лап, когда я попробовал их впервые.
Какой шеф-повар Вас вдохновляет?
- Вдохновляют шеф-повара, с которыми я работал Мекеле Броджиони, Ферран Адриа.
Как часто вам хочется убить официанта?
- Редко.
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?
- Три самых свежих продукта.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Настоящим. Любить свою работу, делать её ответственно, всегда развиваться.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Зажарил во фритюре с каким-нибудь очень острым соусом.
Нариман Ярулин
Ресторан Hemingway
Почему Вы повар?
- Мне это нравится.
Сколько у Вас было ожогов, порезов?
- Два.
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Яичница в детстве.
Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?
- Такого блюда нет.
Какой шеф-повар Вас вдохновляет?
- Вдохновляют шеф-повара, с которыми я работал.
Как часто вам хочется убить официанта?
- Такого не бывает.
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?
- Рыба, чеснок, петрушка.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Добрым, отзывчивым, а самое главное, он должен любить свою работу.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Лучше его вообще не подавать
Игорь Афанасьев
Leuven Belgian Brasserie
Почему Вы повар?
- Потому что гладиолус. Нравится мне эта профессия.
Сколько у Вас было ожогов, порезов?
- Много. Резался немного, ожогов было около 20 (за 10 лет работы).
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Пожарить мясо.
Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?
- Варенье из шишек.
Какой шеф-повар Вас вдохновляет?
- Я.
Как часто вам хочется убить официанта?
- На дню раз по 20.
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?
- Мука, вода и мясо.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Как я.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Закарамелизировать паука. Подавать под сладким соусом.
Ильшат Шакиров
Ресторан «Кольцо»
Почему Вы повар?
- Люблю свою работу. С детства любил вкусно покушать. Готовить изначально любил не очень.
Сколько у Вас было ожогов, порезов?
- Много. Не считал. На каждом пальце минимум по 5 раз.
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Приготовить вкусный борщ.
Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?
- В Венгрии, в Будапеште., я пробовал сушеный моллюск. Ни на что непохожее вкусовое сочетание.
Какой шеф-повар Вас вдохновляет?
- Гордон Рамзи, Джейми Оливер, Хестон Блюменталь.
Как часто вам хочется убить официанта?
- Убивать их не надо. Нужно находить общий язык с каждым официантом, объяснять, работать. Бывают моменты, когда они тормозят, теряются, но терпишь. С этим ничего не поделаешь.
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?
- Рыба, морепродукты, тесто.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Невысокомерным. Нужно относиться к работе спокойно и ответственно.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Ни разу в жизни не готовил паука. Видел, что в Таиланде его готовят во фритюре. Говорят вкусно, но противно. Я бы подавал паука с соусом «Сальса», или с другим соусом поострее.
Ольга Иванова
Ресторан «Арба»
Почему Вы повар?
- Люблю вкусно поесть.
Сколько у Вас было ожогов, порезов?
- Изначально было очень много порезов. На слайсере пальцы перерезала все. Ожогов тоже было очень много. Сейчас их нет.
Каким было самое первое достижение на кухне?
- Когда начала получать благодарность от гостей.
Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?
- Яйца бычка.
Какой шеф-повар Вас вдохновляет?
- Сергей Батуков.
Как часто вам хочется убить официанта?
- Каждый год во время новогодних корпоративов.
Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?
- Огромный стейк, бутылка красного вина и кабачок.
Каким должен быть настоящий шеф-повар?
- Умный, креативный, справедливый, ответственный. Использующий метод кнута и пряника.
C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?
- Никогда не готовила паука. Думаю, что это китайское или вьетнамское блюдо. Я бы обжарила во фритюре, а подавала бы с кисло-сладким соусом.
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