Казанские шеф-повара об ожoгах, необычных блюдах и том, как часто хочется убить официанта

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В центре внимания - шефы ресторанов Kremlin, Hemingway, Leuven Belgian Brasserie, «Кольцо» и «Арба»

10 августа стартовала вторая ежегодная Республиканская Премия Tatarstan Top Hotels & Restaurants Award. В рамках конкурса мы решили познакомится с несколькими участниками конкурса - шеф-поварами казанских ресторанов.



Евгений Ковалев

Ресторан Kremlin

Почему Вы повар?

- Это судьба. Моя бабушка умела и любила готовить. Я вырос на бабушкиных пирогах, блинах, лапше. Так и зародилась любовь к еде, кухне.

Сколько у Вас было ожогов, порезов?

- Их разве считают. С обращением в травмпункт - ни одного. А порезы и ожоги по мелочи я не считаю.

Каким было самое первое достижение на кухне?

- Когда шеф-повар ушёл домой пораньше, и мы с напарником отдавали стол. Отдача блюда без шеф-повара было достижением на тот момент.

Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?

- Я что только не пробовал. Например, французский сыр Таледжио. Таким же необычным для меня были вкусовые качества трюфеля, устрицы, лягушачьих лап, когда я попробовал их впервые.

Какой шеф-повар Вас вдохновляет?

- Вдохновляют шеф-повара, с которыми я работал Мекеле Броджиони, Ферран Адриа.

Как часто вам хочется убить официанта?

- Редко.

Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?

- Три самых свежих продукта.

Каким должен быть настоящий шеф-повар?

- Настоящим. Любить свою работу, делать её ответственно, всегда развиваться.

C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?

- Зажарил во фритюре с каким-нибудь очень острым соусом.



Нариман Ярулин

Ресторан Hemingway

Почему Вы повар?

- Мне это нравится.

Сколько у Вас было ожогов, порезов?

- Два.

Каким было самое первое достижение на кухне?

- Яичница в детстве.

Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?

- Такого блюда нет.

Какой шеф-повар Вас вдохновляет?

- Вдохновляют шеф-повара, с которыми я работал.

Как часто вам хочется убить официанта?

- Такого не бывает.

Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?

- Рыба, чеснок, петрушка.

Каким должен быть настоящий шеф-повар?

- Добрым, отзывчивым, а самое главное, он должен любить свою работу.

C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?

- Лучше его вообще не подавать

Игорь Афанасьев

Leuven Belgian Brasserie

Почему Вы повар?

- Потому что гладиолус. Нравится мне эта профессия.

Сколько у Вас было ожогов, порезов?

- Много. Резался немного, ожогов было около 20 (за 10 лет работы).

Каким было самое первое достижение на кухне?

- Пожарить мясо.

Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?

- Варенье из шишек.

Какой шеф-повар Вас вдохновляет?

- Я.

Как часто вам хочется убить официанта?

- На дню раз по 20.

Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?

- Мука, вода и мясо.

Каким должен быть настоящий шеф-повар?

- Как я.

C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?

- Закарамелизировать паука. Подавать под сладким соусом.

Ильшат Шакиров

Ресторан «Кольцо»

Почему Вы повар?

- Люблю свою работу. С детства любил вкусно покушать. Готовить изначально любил не очень.

Сколько у Вас было ожогов, порезов?

- Много. Не считал. На каждом пальце минимум по 5 раз.

Каким было самое первое достижение на кухне?

- Приготовить вкусный борщ.

Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?

- В Венгрии, в Будапеште., я пробовал сушеный моллюск. Ни на что непохожее вкусовое сочетание.

Какой шеф-повар Вас вдохновляет?

- Гордон Рамзи, Джейми Оливер, Хестон Блюменталь.

Как часто вам хочется убить официанта?

- Убивать их не надо. Нужно находить общий язык с каждым официантом, объяснять, работать. Бывают моменты, когда они тормозят, теряются, но терпишь. С этим ничего не поделаешь.

Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?

- Рыба, морепродукты, тесто.

Каким должен быть настоящий шеф-повар?

- Невысокомерным. Нужно относиться к работе спокойно и ответственно.

C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?

- Ни разу в жизни не готовил паука. Видел, что в Таиланде его готовят во фритюре. Говорят вкусно, но противно. Я бы подавал паука с соусом «Сальса», или с другим соусом поострее.

Ольга Иванова

Ресторан «Арба»

Почему Вы повар?

- Люблю вкусно поесть.

Сколько у Вас было ожогов, порезов?

- Изначально было очень много порезов. На слайсере пальцы перерезала все. Ожогов тоже было очень много. Сейчас их нет.

Каким было самое первое достижение на кухне?

- Когда начала получать благодарность от гостей.

Какое самое необычное блюдо Вы пробовали?

- Яйца бычка.

Какой шеф-повар Вас вдохновляет?

- Сергей Батуков.

Как часто вам хочется убить официанта?

- Каждый год во время новогодних корпоративов.

Вам нужно приготовить ужин за 30 минут, какие три продукта Вы выберете?

- Огромный стейк, бутылка красного вина и кабачок.

Каким должен быть настоящий шеф-повар?

- Умный, креативный, справедливый, ответственный. Использующий метод кнута и пряника.

C чем приготовить паука, и под каким соусом его подавать?

- Никогда не готовила паука. Думаю, что это китайское или вьетнамское блюдо. Я бы обжарила во фритюре, а подавала бы с кисло-сладким соусом.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 25 августа 2017, 15:46Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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