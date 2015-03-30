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Ему хочется подражать: 25 крутых образов самого модного министра Татарстана

Ему хочется подражать: 25 крутых образов самого модного министра Татарстана
16+
Фото: @vleonov
Сегодня день рождения у министра по делам молодежи и спорту РТ Владимира Леонова. Поздравим!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 25 августа 2017, 10:39
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Комментарии

Горожанин25 августа 2017, 10:43
Если бабки есть, че не модничать то, на МРОТ бы этих дармоедов посадить, посмотрел бы я на их образы)))
Лучший комментарий
2
12
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Горожанин25 августа 2017, 10:48
Развлекается чувак, куле...... Он вообще работать пробовал?
1
8
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Горожанин25 августа 2017, 10:49
Зуб даю - гражданин проплатил сей самопиар B-|
3
6
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Горожанин25 августа 2017, 10:49
Тупая проказа. Министр чего? Как его зовут? Если ДР сколько лет? Дебилы. Удаляю вас.
3
7
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66625 августа 2017, 10:53
Кто это вообще ???
1
5
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Казанец25 августа 2017, 10:58
Вы только плохое и можете писать, не надоело? У человека сегодня юбилей! Владимир, поздравляем!))))
3
3
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Горожанин25 августа 2017, 11:12
Подражают только попугаи, а я хочу расхищать в неповторимо крупных масштабах.
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