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Топ-20 пар популярных и странных носков для казанцев: леопардовые, с картинами и комиксами

Топ-20 пар популярных и странных носков для казанцев: леопардовые, с картинами и комиксами
16+
Мода на странные носки вернулась в Казань. Смотрим, какие варианты продаются в казанских магазинах

- Абсурдные на первый взгляд тенденции возвращаются в Казань. То, что раньше считалось грехом, становится популярным трендом. В моду вернулись яркие носки в сочетании с кроссовками, ботинками, туфлями и босоножками. Раньше это было поводом для шуток, например, мы всегда хихикали над иногородними ребятами, которые надевали носки с сандалиями. Теперь это самое актуальное сочетание, как в женской, так и мужской моде. Об этом нам говорят многие модные дома: от Vetеmens до Gucci.

Во многом причиной популярностей носков стал бум на спортивную и уличную одежду, которая в принципе подразумевает наличие в образе этого аксессуара. Тренд и правда может сделать образ интереснее. Брендированные, однотонные, с принтом или полосками - в этом году их можно носить с босоножками и сандалиями. А те, кто не решается на эксперимент, всегда могут сочетать их с любимыми кроссовками. На подиумах примеров более чем достаточно.
 

С РИСУНКАМИ

ЖЕНСКИЕ

                Bag&you, 400 рублей                                                              Bag&you, 250 рублей

МУЖСКИЕ

                Bag&you, 400 рублей                                                                 H&M, 299 рублей

 

                      Tommy Hilfiger, 990 рублей                                                  H&M, 299 рублей                                           

С ПРИНТОМ

ЖЕНСКИЕ

            Bag&you, 400 рублей                                                                Bag&you, 400 рублей  


МУЖСКИЕ

                            Zara, 499 Рублей                                                           H&M, 299 Рублей


                              H&M, 299 Рублей                                                      H&M, 299 Рублей                                                                 

                       Zara, 499 Рублей                                       Bershka, набор из 3-х пар, 799 рублей

СПОРТИВНЫЕ

ЖЕНСКИЕ

      H&M, набор из 3-х пар, 799 рублей                                     Adidas, 2 пары, 899 рублей

МУЖСКИЕ

      H&M, 299 Рублей                     Zara, 499 Рублей        Bershka, набор из 3-х пар, 799 рублей

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ

ЖЕНСКИЕ

Stradivarius, 2 пары, 699 рублей   Stradivarius, 2 пары, 699 рублей  H&M, 2 пары, 699 Рублей   

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Автор: Асия Гиззатуллина, 25 августа 2017, 11:30
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Комментарии

Читатель25 августа 2017, 12:12
Казанские носки лучше и дешевле!
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Горожанин25 августа 2017, 12:21
Всю жизнь носил носки с сандалиями и пофигу мне было на всех стилистов вместе взятых и их мнением :-D
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Горожанин25 августа 2017, 12:39
КАК ПОТОПАЕШЬ - ТАК И ПОЛОПАЕШЬ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "РЮРИКОВИЧИ ОТ РОДСТВА АВГУСТА КЕСАРЯ" (ОГРН 1047796200484)
Уставный капитал 750 012 000 000 000 000 рублей. 750 квадрилионов рублей! квадрилионов!
Не верите? Вбейте этот огрн на сайте egrul.nalog.ru
P.S. ВВП России за 2014-й год - 71 триллион. Т.е. уставный капитал в 10 000 раз больше ВВП всей страны.Может он тогда поделится со всей страной раз он в России.
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