Топ-20 пар популярных и странных носков для казанцев: леопардовые, с картинами и комиксами
16+
Мода на странные носки вернулась в Казань. Смотрим, какие варианты продаются в казанских магазинах
- Абсурдные на первый взгляд тенденции возвращаются в Казань. То, что раньше считалось грехом, становится популярным трендом. В моду вернулись яркие носки в сочетании с кроссовками, ботинками, туфлями и босоножками. Раньше это было поводом для шуток, например, мы всегда хихикали над иногородними ребятами, которые надевали носки с сандалиями. Теперь это самое актуальное сочетание, как в женской, так и мужской моде. Об этом нам говорят многие модные дома: от Vetеmens до Gucci.
Во многом причиной популярностей носков стал бум на спортивную и уличную одежду, которая в принципе подразумевает наличие в образе этого аксессуара. Тренд и правда может сделать образ интереснее. Брендированные, однотонные, с принтом или полосками - в этом году их можно носить с босоножками и сандалиями. А те, кто не решается на эксперимент, всегда могут сочетать их с любимыми кроссовками. На подиумах примеров более чем достаточно.
С РИСУНКАМИ
ЖЕНСКИЕ
Bag&you, 400 рублей Bag&you, 250 рублей
МУЖСКИЕ
Bag&you, 400 рублей H&M, 299 рублей
Tommy Hilfiger, 990 рублей H&M, 299 рублей
С ПРИНТОМ
ЖЕНСКИЕ
Bag&you, 400 рублей Bag&you, 400 рублей
МУЖСКИЕ
Zara, 499 Рублей H&M, 299 Рублей
H&M, 299 Рублей H&M, 299 Рублей
Zara, 499 Рублей Bershka, набор из 3-х пар, 799 рублей
СПОРТИВНЫЕ
ЖЕНСКИЕ
H&M, набор из 3-х пар, 799 рублей Adidas, 2 пары, 899 рублей
МУЖСКИЕ
H&M, 299 Рублей Zara, 499 Рублей Bershka, набор из 3-х пар, 799 рублей
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ
ЖЕНСКИЕ
Stradivarius, 2 пары, 699 рублей Stradivarius, 2 пары, 699 рублей H&M, 2 пары, 699 Рублей
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Автор: Асия Гиззатуллина
, 25 августа 2017, 11:30
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