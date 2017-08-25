Топ-20 пар популярных и странных носков для казанцев: леопардовые, с картинами и комиксами

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Мода на странные носки вернулась в Казань. Смотрим, какие варианты продаются в казанских магазинах

- Абсурдные на первый взгляд тенденции возвращаются в Казань. То, что раньше считалось грехом, становится популярным трендом. В моду вернулись яркие носки в сочетании с кроссовками, ботинками, туфлями и босоножками. Раньше это было поводом для шуток, например, мы всегда хихикали над иногородними ребятами, которые надевали носки с сандалиями. Теперь это самое актуальное сочетание, как в женской, так и мужской моде. Об этом нам говорят многие модные дома: от Vetеmens до Gucci.

Во многом причиной популярностей носков стал бум на спортивную и уличную одежду, которая в принципе подразумевает наличие в образе этого аксессуара. Тренд и правда может сделать образ интереснее. Брендированные, однотонные, с принтом или полосками - в этом году их можно носить с босоножками и сандалиями. А те, кто не решается на эксперимент, всегда могут сочетать их с любимыми кроссовками. На подиумах примеров более чем достаточно.

С РИСУНКАМИ

ЖЕНСКИЕ

Bag&you, 400 рублей Bag&you, 250 рублей

МУЖСКИЕ

Bag&you, 400 рублей H&M, 299 рублей

Tommy Hilfiger, 990 рублей H&M, 299 рублей

С ПРИНТОМ

ЖЕНСКИЕ

Bag&you, 400 рублей Bag&you, 400 рублей



МУЖСКИЕ

Zara, 499 Рублей H&M, 299 Рублей





H&M, 299 Рублей H&M, 299 Рублей

Zara, 499 Рублей Bershka, набор из 3-х пар, 799 рублей

СПОРТИВНЫЕ

ЖЕНСКИЕ

H&M, набор из 3-х пар, 799 рублей Adidas, 2 пары, 899 рублей

МУЖСКИЕ

H&M, 299 Рублей Zara, 499 Рублей Bershka, набор из 3-х пар, 799 рублей

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ

ЖЕНСКИЕ

Stradivarius, 2 пары, 699 рублей Stradivarius, 2 пары, 699 рублей H&M, 2 пары, 699 Рублей

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 25 августа 2017, 11:30Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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