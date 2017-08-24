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Казанский лукбук: молодая мама в цветочно-клетчатой юбке, топе и сандалиях со стразами

Казанский лукбук: молодая мама в цветочно-клетчатой юбке, топе и сандалиях со стразами
16+
Фото: Асия Гиззатуллина
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
 
АЛСУ САТТАРОВА, 31 ГОД
 
МАМА В ДЕКРЕТЕ
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
СЛОЖНО СКАЗАТЬ СРАЗУ. ТО, ЧТО НРАВИТСЯ, ТО И НАДЕВАЮ. ЛЮБЛЮ ЯРКИЕ ЦВЕТА.
 
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
КОГДА ОДЕЖДА СКОВЫВАЕТ ДВИЖЕНИЯ. СЛИШКОМ ОБТЯГИВАЮЩИЕ И ОБЛЕГАЮЩИЕ ВЕЩИ. 
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
 
ЦЕНТР ГОРОДА.
 
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
 
В ОСНОВНОМ ПОКУПАЮ ВЕЩИ ЗА ГРАНИЦЕЙ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О МАГАЗИНАХ В КАЗАНИ, ТО ПОКУПАЮ ОДЕЖДУ В ZARA.
 

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Тэги: Казанцы, Мода, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 24 августа 2017, 14:08
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Комментарии

Горожанин24 августа 2017, 14:10
Лучше не улыбаться.
3
4
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Горожанин24 августа 2017, 14:30
Наконец-то что-то красивое.
0
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Горожанин24 августа 2017, 14:31
Красивая женщина. Ей бы больше подошло красивое однотонное платье с интересными вставками и обувь на каблуке.
0
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угу24 августа 2017, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Лучше не улыбаться.
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да уж, жуткая лыба на верхнем левом фото
2
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Илюша24 августа 2017, 14:49
Кошмар апа
1
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Горожанин24 августа 2017, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
Кошмар апа
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Обосралося?
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