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Новое место: вяленый гусь, узорчатые тарелки и татарский колорит в ресторане на набережной

Новое место: вяленый гусь, узорчатые тарелки и татарский колорит в ресторане на набережной
16+
Фото: Юлия Ирзина
Традиционная татарская кухня, современный интерьер и авторский дизайн посуды: за чем идти в новый ресторан "Чирэм"

1 августа на Кремлевской набережной заработал небольшой ресторан с национальной кухней. По словам управляющих, они задумались о запуске места в конце прошлого года.

Команде набережной поступало много пожеланий о том, что иностранные и иногородние гости Казани хотят познакомиться с традиционной едой, и что подобного ресторана не хватало в одном из самых посещаемых мест города. 


ПОЧЕМУ ЧИРЭМ

"Чирэм" в переводе с татарского - молодая взошедшая трава. Название отражает мотив заведения - "Весна татарской кухни". Татарстан находится на стыке современности, соответствует и Российской федерации, и европейскому уровню. То, что в регионе живут современные люди, отражает многое: проведение международных соревнований, развитие it-технологий, наличие популярных спортивных клубов, наличие стадиона "Казань-Арена", где пройдет Чемпионат Мира.

Место отражает то, что в республике "весна", но при этом внутри жители остались теми же, за счет интеграций традиций. 
 

МЕСТО

"Чирэм" - трехуровневый ресторан с прекрасным панорамным видом на Казанку. Первый этаж занимают несколько столиков и барная стойка, второй - летняя терраса, которая полностью отведена под посадочные места, цокольный этаж - кухня, винный погреб и туалетные комнаты. 

Несмотря на то, что места в основном зале немного, столы расставлены таким образом, что личное пространство гостей никак не нарушено и можно спокойно общаться между собой, не отвлекаясь на разговоры за соседними столиками. 
 

В интерьере удалось интересно обыграть близкий к деревенскому дизайн, но сделать его стильным и достаточно брутальным, с элементами лофта. Дерево, кожаная мебель, растения по периметру, равномерное освещение выгодно обыгрывают общий брутальный стиль интерьера и сглаживают холодность основных материалов.
 

Дополняют интерьер статуи лошадей, люстра, сделанная из 297 чугунных горшков и посуда с национальными орнаментами, изготовленная на заказ. 
 

Основатели разрабатывали дизайн тарелок самостоятельно. Три вида нанесения были сделаны с помощью пищевой краски. Все абсолютно безопасно. 
 

МЕНЮ

Татарская кухня очень сложная сама по себе. В каждом районе и каждой деревне - особенная. Даже элеши и треугольники готовят в каждой семье по-своему. Поэтому первой задачей управляющих заведением стал поиск лучших и верных рецептов традиционных блюд. Основатели стараются приблизиться к универсальному рецепту и сейчас, поэтому постоянно работают над изделиями. 

Кухню в заведении ставил шеф-повар Бахорев Владимир Евгеньевич. Много лет назад он работал со знаменитым шеф-поваром "Дома Татарской Кулинарии" Юнусом Ахметзяновым над разработкой национальных блюд. За основу кухни "Чирэм" взял продукты фермерства Татарстана: козьи и телячьи сыры, мед, корт и многое другое. На гастрономической карте ресторана есть и Сабы, и районы Альметьевска, и Пестрецы. Ничего за территорией республики Татарстана.
 

В меню все блюда представлены аутентичными названиями: аргамак - вареная конина (360 рублей); тутырма - домашняя колбаса из говядины и гречки (280 рублей); кэжэ сыры хэм чогендер  - 340 рублей; кыстыбый (280 рублей); куян тэпие - тушеная ножка кролика - 980 рублей; бэти кабыргасы - ребрышки ягненка от фермера Буинского района (1200 рублей). Вся продукция имеет сертификаты халяль. 

Выпечка готовится с ножа, без предварительных заготовок в течение 40-45 минут. По словам основателей, приготовить татарское блюдо быстро - означает, делать какие-то заготовки. А работа с заготовками приводит к потере качества изделия. 

Кроме того, повара ресторана создают собственную продукцию - катык, кефир. Осенью в ресторане появятся домашние соления, варенье, мед. А в сентябре шеф-повар поедет за кониной, и будет вызревать кызылык, который может приобрести любой посетитель. Гости могут быть уверены в качестве конины и могут сами наблюдать за процессом вызревания.
 

К чаю в "Чирэм" отнеслись очень серьезно. С чаем, поданным в красивых расписных пиалах, идет несколько видов варенья, баурсак, чак-чак, которые подаются бесплатно по наличию. На большую компанию можно заказать целый самовар - как в татарских деревнях, вам отдельно принесут чайник с заваркой, кипяток в самоваре и пиалы.

Кроме того, в заведении присутствует винная карта и широкий выбор алкогольных напитков.
 

ФИШКИ

В меню помимо информации о выборе блюд основатели ввели небольшой словарь, где представлены наиболее употребляемые фразы на татарском: от "Добро пожаловать", до "Приятного аппетита". Чтобы гости столицы, посетившие ресторан, вернулись домой и делились знаниями языка. 

В "Чирэм", как и в остальных ресторанах набережной действует скидка 20% с 12:00 до 17:00. Также здесь действует вся дисконт-система набережной на 5, 7, 10%. 
 

Фоном в ресторане играет приятная татарская музыка. Есть красивые записи, как известных и долгоиграющих исполнителей, так и современных певцов из Татарстана. 

 

Ресторан "Чирэм"

Кремлевская набережная, 590-55-96

@cheerem_tatar

Режим работы: 12:00-00:00, ежедневно

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Тэги: Казанцы, Еда, Новое место
Автор: Асия Гиззатуллина, 23 августа 2017, 17:42
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