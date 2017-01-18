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Когда ну очень много соблазна: красивые девушки в объективе казанского фотографа

Когда ну очень много соблазна: красивые девушки в объективе казанского фотографа
18+
Фото: @abdullazyanov
Белый песок, океан и много красивых девушек, это ли не мужской рай
 
 
 
 
 
 
 

 

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Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 22 августа 2017, 10:27
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Комментарии

Казанец22 августа 2017, 10:52
К чему эта статья непонятно?
Лучший комментарий
1
14
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Дмитрий22 августа 2017, 11:08
Реклама специалиста по задницам.
0
11
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Горожанин22 августа 2017, 11:09
Бабы! Вы сначала себя обесцениваете, потом возмущаетесь.
0
4
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Горожанин22 августа 2017, 11:10
это специалист по черным дырам
0
6
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Ася22 августа 2017, 11:13
В наше время девушки - это отнюдь не тургеневские барышни. Это прежде всего телки с *опами, пробу ставить некуда. Как все обесценилось.
0
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Горожанин22 августа 2017, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
это специалист по черным дырам
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по крупным черным дырам )
1
4
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Горожанин22 августа 2017, 11:29
Зовите медведя!
0
0
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Горожанин22 августа 2017, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
Бабы! Вы сначала себя обесцениваете, потом возмущаетесь.
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Купи новые туфли своей Пензеде ! Тоже даст ! Будешь добрее !
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Горожанин22 августа 2017, 11:47
А где расценки и телефоны?
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Горожанин22 августа 2017, 11:47
Ухоженные. Рубля на 4 в час потянут
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Горожанин22 августа 2017, 11:48
Нормальные ягодичные мышцы. Вдулбы,еслиб дали:-D
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Горожанин22 августа 2017, 11:52
Чето в последние годы всё внимание фотографов стало переключаться на попки. Чтоли теперь и у девок именно сюда переместилось "место входа" по примеру гомосеков?
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Горожанин22 августа 2017, 11:54
Низкий уровень,даже не эротика,ни о чем!
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