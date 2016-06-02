В День города в культурно-историческом пространстве Алафузоваских мануфактур состоится фестиваль современного искусства perFORMAnce. В помещения завода вольётся современное искусство во всём своём истинном обличье.
Начиная с 12 часов дня и до поздней ночи на фабрике закипит "Арт-Котёл" состоящий из концертов, выставкок, театров, мастер-классов, акций, и конечно же, перформансов! Действие закончится грандиозным салютом и вечеринкой!Вход: До 19:00 - 100 руб.
После 19:00 - 200 руб.
С репостом/флаером - 100 руб.
Продолжительность: 10:30-06:00
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