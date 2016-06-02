Cтолица Татарстана в четвертый раз примет автоспортивное шоу «Kazan City Racing».

Ежегодно шоу проводится в центре города и собирает десятки тысяч зрителей. Невероятные трюки профессиональных гонщиков, захватывающий дух рев моторов и запах жженой резины является неотъемлемой составляющей фестиваля. В этом году жителей Казани на площади Тысячелетия ждут новые участники и масштабная программа.





Площадь Тысячалетия

Вход свободный

Начало в 13:00



