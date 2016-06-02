U-media Рейтинг@Mail.ru
ДЕНЬ ГОРОДА
Яркие события 30 августа в Казани: перформансы, арт-объекты и выступление певицы Ёлки!
30 августа столица Татарстана отметит 1012 лет (год основания Казани – 1005).
В День республики и города в Казани пройдёт несколько десятков праздничных мероприятий, а ночное небо традиционно украсят фейерверки.
Мы собрали интересные события, которые ждут казанцев в этот день.
30 августа в цифрах
1012
Столько лет исполняется городу
12
Часов праздника ожидает жителей и гостей столицы
2
Хедлайнера праздничной програмы - певица Ёлка и Митя Фомин

ОТКРЫТИЕ АРТ-ОБЪЕКТА
Утром 30 августа пройдет торжественное открытия Арт-объекта «Любовь/Мәхәббәт» в парке Горького. Запланировано торжественное мероприятие со световым шоу.

«Любовь» – это социальный проект, аналогов которому в России еще не было. Его задача – напомнить людям о самой главной человеческой ценности – о любви. Инсталляция представляет собой слово «Любовь», выполненное в формате трехмерных букв.

Парк им. Горького
Вход свободный
С 09:00 до 23:00

ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERFORMANCE
В День города в культурно-историческом пространстве Алафузоваских мануфактур состоится фестиваль современного искусства perFORMAnce. В помещения завода вольётся современное искусство во всём своём истинном обличье.

Начиная с 12 часов дня и до поздней ночи на фабрике закипит "Арт-Котёл" состоящий из концертов, выставкок, театров, мастер-классов, акций, и конечно же, перформансов! Действие закончится грандиозным салютом и вечеринкой!

Вход: До 19:00 - 100 руб.
После 19:00 - 200 руб.
С репостом/флаером - 100 руб.
Продолжительность: 10:30-06:00
Подробнее о событии

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО ПАРКА
В праздничный день в сквере Сыртлановой состоится открытие детского парка.

В парке планируется организовать скалодром, игровой комплекс для детей разных возрастов, пункт полиции, общественный туалет, комнату матери и ребенка, а также скамейки в виде разноцветных кубиков и декоративное освещение.


Сквер Сыртлановой
Вход свободный.
Начало В 10:00.
Подробнее о парке


ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
В 14.00 в парке Чёрное Озеро, откроется международный фестиваль классической музыки "Музыка Вокруг Нас!"
В программе - камерные оперы, оркестр пианистов, выступление ансамбля барочной музыки «Дух Ветра» («L'esprit du Vent») (Москва) под руководством Филипа Ноделя, польской флейтистки Эдита Филл и художника - абстракциониста Давид Ру.

Парк «Черное озеро»
Вход свободный
Начало в 14:00
Подробнее в группе

ШОУ KAZAN CITY RACING
Cтолица Татарстана в четвертый раз примет автоспортивное шоу «Kazan City Racing».
Ежегодно шоу проводится в центре города и собирает десятки тысяч зрителей. Невероятные трюки профессиональных гонщиков, захватывающий дух рев моторов и запах жженой резины является неотъемлемой составляющей фестиваля. В этом году жителей Казани на площади Тысячелетия ждут новые участники и масштабная программа.


Площадь Тысячалетия
Вход свободный
Начало в 13:00


КАЗАНСКИЕ ДВОРИКИ
В Советском районе Казани стартуют традиционные площадки «Казанские дворики», посвященные Дню Республики Татарстан и Дню города. Праздники пройдут в лучших дворах микрорайонов.
Посетителей ждут концерты, мастер-классы, интерактивы для взрослых и детей. Желающие смогут принять участие в спортивных конкурсах и эстафетах, на отдельных участках будут действовать площадки для ветеранов, сообщает пресс-служба администрации Советского района.


Даурская, 29а
Вход свободный
30 августа в 11:00

КОНЦЕРТ ТАТАРСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МУЗЫКИ
В День города с 14.00 до 18.00 на улице Каюма Насыри пройдет концерт татарской альтернативной музыки, а также концерт ветеранов, выступления людей с ограниченными возможностями здоровья и фестиваль «Казань селгесе».


Старо-Татарская Слобода
Вход свободный
Начало в 14:00

СКАЧКИ НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА
В международном конноспортивном комплексе «Казань» состоятся скачки на приз Президента Татарстана. В общей сложности 30 августа на Казанском ипподроме пройдут 3 заезда и 13 скачек.

Для участия в скачках в Казань прибывают лучшие лошади из Московской, Самарской, Тюменской, Кировской областей, Пермского края, Башкортостана и других регионов России.

Ипподром
Вход своодный
Начало в 15:00

ВЫСТУПЛЕНИЕ МИТИ ФОМИНА И ПЕВИЦЫ ЁЛКИ
Вечером в День города у Центра семьи «Казан» начнется праздничная концертная программа, хедлайнерами которой станут Митя Фомин и певица Ёлка.

Площадь Центра семьи "Казани"
Вход свободный
Начало в 18:00

ОПЕРА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
На берегу Казанки у стен Казанского Кремля – на площади перед Дворцом Земледельцев пройдет, ставший уже традиционным, оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Площадь Дворца Земледельцев
Вход свободный
Начало в 20:00

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
Завершит программу мероприятий в этот день праздничный салют, который будет запущен над акваторией Казанки.

Хороший обзор на салют будет с Кремлевской набережной и с набережной Сибгата Хакима.

Акватория Казанки
Вход свободный
Начало в 22:00