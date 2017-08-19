11 ночных развлечений для казанцев: автокинотеатры, колесо обозрения и бархоппинг

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Чем можно заняться в городе после 9 часов вечера

Ночь - перспективное время для индустрии развлечений. Тем не менее, казанцы жалуются на нехватку мест, где провести вечер пятницы. Помимо клубов, а также "велоночи" и "бибилионочи", которые проходят раз в год, сложно найти место, для приятного досуга. На эту тему даже высказывались казанские гуру городских событий. Они рассуждали об отдыхе тех, кому за 30 лет, моде на "крафт" и "лофт" и о, том, готова ли администрация города вкладываться в развитие ночной жизни.

Редакция ProKazan.ru решила сама изучить вопрос и сделала подборку развлечений и мест, где можно провести вечер как одному человеку, так и большой компании.





ПОСЕТИТЬ АВТОКИНОТЕАТР

В Казани действует автокинотеатр под открытым небом Love Cinema Казань. Здесь вы можете посмотреть наиболее интересные фильмы на большом экране. Чтобы кино не было немым, у вас в машине должен быть обычный радиоприемник: вы настраиваете его на определенную волну и наслаждаетесь просмотром.

Расписание на выходные:

19 августа

21:00 – Стражи Галактики. Часть 2 (фантастика,боевик) США 2017

23:20 – Воздушный маршал (детектив,триллер) США,Великобритания 2014



20 августа

21:00 – Ешь, молись, люби (драма, мелодрама) США 2010

23:15 – Дом странных детей Мисс Перегрин (фэнтези, драма) США, Великобритания 2016.

Стоимость 150 рублей с машины.

На территории старого аэропорта, Патриса Лумумбы, 47а.

ПОКАТАТЬСЯ НА КОЛЕСЕ ОБОЗРЕНИЯ

Колесо обозрения рядом с развлекательным комплексом "Ривьера" работает до 23:45. Колесо обозрения в парке аттракционов "Кырлай" - до 23:00.

К путешествию в закрытых кабинках в "Ривьере" предложены бинокль, селфи-палка, набор для фото и даже бокалы с напитком за отдельную плату. С высоты 65 метров открывается вид на акваторию Казанки, мост Миллениум и новостройки. Центр разглядеть будет тяжко. Стоит сюда ехать ради ночных огней большой ночной Казани.

Высота колеса в парке "Кырлай" составляет 55 м, имеет 40 кабинок, в каждой по 6 посадочных мест. Кабинки защищены от ветра и оборудованы удобными креслами. С высоты этого аттракциона открывается вся панорама города. Время, за которое колесо совершает полный круг, составляет 8 минут.

Стоимость билета на аттракцион "Ривьеры" составляет 400 рублей. (Проспект Амирхана, 1)

Стоимость билета на аттракцион "Кырлая" - 170 рублей. (Односторонка Гривки д. 1А)



ПОКАТАТЬСЯ НОЧЬЮ НА ЛОДКЕ

Возле "Чаши" дейсвует практически круглосуточный пирс. Перерыв между работой составляет все 3 часа. Посетителям предлагается прокат традиционных лодок и катамаранов, а также деревянная ладья с парусом и фигурой Барса на носу. На берегу с пассажирами проводится инструктаж по технике безопасности и каждому выдается спасательный жилет.

На чем кататься:

Катамаран 4-х местный - 500 рублей/час, 300 рублей - 30 минут; Катамаран 2-х местный +1 ребенок - 400 рублей/час, 250 рублей - 30 минут. Лодка 5-ти местная - 400 рублей/час, 250 рублей - 30 минут. Лодочная станция у Центра семьи "Казан", Сибгата Хакима. Работает с 3:00 до 23:00.



ПОСЕТИТЬ "ДЖАЗОВЫЙ ДЖЕМ"

Каждый четверг, за редким исключением, сцена бара "Соль" отдается в распоряжение лучших музыкантов Казани и именитых гостей из других городов и стран. Очередной вечер джазовых импровизаций уже на подходе. Если вы не любите простые дискотеки, и хотите провести время со вкусом - подобное мероприятие для вас. В баре дейсвует ограничение по возрасту - 18+.

Вход свободный.

Бар "Соль" (Профсоюзная, 22).

Бронь столов по тел: 258-62-82.



ПОУЖИНАТЬ ИЛИ ПОЗАВТРАКАТЬ В ЗАВЕДЕНИИ 24/7

Любому казанцу пригодится иметь в запасе пару-тройку адресов, по которым накормят в любое время суток. Если вы вдруг окажетесь голодным в 4 утра, и не захотите есть шаурму или гамбургер, то мы подскажем, где можно с достоинством перекусить. В отдельной подборке мы собрали лучшие заведения города, которые работают 24/7.

Среди них: кофейни "Кофеин" и "Шоколадница", Ju-ju bar, Сахара и ресторан "Султанат".

Средние чеки в заведениях варьируются от 150 до 1500 рублей на человека.



ПОСЕТИТЬ ФЕСТИВАЛЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

9 сентября в размеренную культурную жизнь Казани придет международный фестиваль аудиовизуального искусства Unsound Dislocation.

Фестиваль - возможность оказаться внутри уникального синестетического эксперимента. Промышленную зону в шаговой доступности от центра города оживят около двух десятков музыкантов, диджеев и художников из Германии, Польши, Швейцарии, США и России. На двух сценах выступят Laurel Halo (US/DE), Aїsha Devi (CH), Lotic (US/DE), Chino (PL), Don’t Dj (DE), PTU (RU), Nikita Zabelin (RU), Abelle (RU), Interchain (RU) и многие другие. Основной темой визуальной части фестиваля станет творческое наследие пионеров отечественного медиаарта НИИ "Прометей". За годы существования Unsound, зародившийся в Кракове, проходил в крупнейших городах мира, от Берлина и Лондона до Нью-Йорка и Торонто.

Билеты от 800 рублей, 9 сентября в 17:00.

Ангар, улица Девятаева, 19.



ЗАНЯТЬСЯ БАРХОППИНГОМ

Бархоппинг (англ. bar hopping) или дринк-марафон по барам города – популярное явление в любые выходные в Европе, Москве и Питере. Обычно маршруты для официального бар-хоппинга появляются в интернете, публика собирается в обозначенном баре-старте, знакомится, общается, выпивает шоты и лонги и выдвигается в следующий приветственный бар. Так за ночь обходят порядка 10 заведений, и в последнее место-финиш прибывают далеко не все. Но зачастую бар-хоппинг – это настроение.

От долгих посиделок в пользу более динамичного формата стали отказываться и казанцы. Попробуйте развлечение и вы, воспользовавшись нашей подборкой баров города.



ПОСЕТИТЬ НОЧНЫЕ ЭКСКУРСИИ

А знаете ли вы, как освещались улицы Казани до того, как появилось электричество? Нет? Если вы хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, обратитесь в казанские экскурсионные агентсва. Перед вами предстанет город, затихший и умиротворенный, весь в огнях подсветки исторических зданий. Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.

Один из маршрутов: Сказочный замок – Кукольный театр; Центр семьи "Казан"; Медиафасад стадиона "Казань-Арена"; Дворец земледельцев и Кремлевская набережная; Феерическое зрелище миллиона разноцветных брызг фонтанов, украшающих площади, парки и набережные Казани (в летнее время).

Расписание: Каждый вечер в 20:30.

Стоимость: 700 рублей - взрослый / 650 рублей - детский (с 7 до 12 лет) / бесплатно - дети до 7 лет.

ПОИГРАТЬ В ЛАЗЕРТАГ Хорошим вариантом для бодрой компании поздним вечером станет игра "Лазертаг". Две неоновые арены в Q-Zar для игры представлены в FUN24. Лазертаг — это виртуальная реальность, воплощенная в жизнь. Цель игры - заработать как можно больше очков за точные попадания по команде противника с помощью оружия с инфракрасными лазерами. На каждого участника одевается жилет с датчиком, который фиксирует каждое попадание. Изначально, для всех проводят инструктаж и выдают экипировку (специальные жилеты), далее, команды делятся на 2 части. Вы можете: создавать свои команды и приходить уже подготовленными для игры в Лазертаг, проводить турниры и мини турниры с награждениями. Продолжительность игры: 20 минут, могут участвовать все люди, старше 10 лет. Бронирование: отсутствует.

Цена игры в лазертаг входит в стоимость билета в развлекательный центр. Вход от 200 рублей.

Гафури, 46, работает круглосуточно.



РАЗГАДАТЬ ТАЙНЫ КАЗАНИ

Вы можете поучаствовать в городском ночном квесте. "Город пропавших сокровищ" - это детективное расследование. Проводит его известный сыщик прошлого - не много не мало русский Шерлок Холмс - Аркадий Францевич Кошко! Сыщик в костюме и экскурсовод - знаток города - проведут вас по следам самых дорогих сокровищ Казани: иконы Казанской Божией Матери, Золотого Запаса Российской Империи и казны Казанского Ханства. По пути вам предстоит разгадать тайное послание и по-настоящему поучаствовать в расследовании. Если удастся найти хотя бы часть сокровищ, Аркадий Францевич обещает наградить каждого золотой монетой!

"Город пропавших сокровищ" проходит каждое воскресенье 14:00-17:00 (начало от памятника Мусе Джалилю у Кремля).



Для организованных групп возможно проведение мероприятия в другие дни по индивидуальному заказу. Стоимость билетов: 800 руб взрослый, 720 руб льготный (дети до 12 лет, пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ).

ПОЛУЧИТЬ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ

Теперь не нужно искать свободное время для посещения салона красоты, казанские мастера приедут в удобное для вас время и место. В городе дейсвуют мобильные салоны красоты, которые работают с самого утра и до поздней ночи. При отдельной договоренности заранее, вы можете вызвать мастера и ночью. Один из примеров "Сеть №1 мобильных салонов красоты" обещает, что выезд мастеров в черте города будет бесплатным, большое количество стилистов, и профессиональную косметику. Тел. 7 (927) 033-19-09.

Работает с 7:00 до 23:00 без выходных.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 19 августа 2017, 13:36Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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