Конкурсанты в парк-менеджеры Казани: «Хотим кино-кафе, медиатеатр и поющие качели»

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Как в Казани ищут управляющих для 12 городских парков и скверов, и что предлагают для города участники конкурса

17-18 августа проходит очный этап открытого конкурса на должность парк-менеджеров для 12 городских парков и скверов. На участие в конкурсном отборе заявились 216 человек. Успешно преодолев предварительные этапы конкурса, собственные концепции управления парками представляют 47 конкурсантов.

Организаторы конкурса – Исполнительный комитет Казани, Дирекция парков и скверов Казани и Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан". Цель – найти управляющих для 12 городских парков и скверов.

Членами жюри на должность парк менеджеров стали Помощник Президента Республики Татарстан Наталия Фишман, Первый заместитель Руководителя Исполкома Казани Дамир Фаттахов, председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев, начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, директор МБУ «Дирекции парков и скверов Казани» Алсу Карякина.

Также в жюри находятся приглашенные эксперты, в том числе, директор московского ЦПКиО им. Горького Марина Люльчук и экс-директор столичных Таганского парка и сада им. Баумана Александра Медведева.



Мы посетили первый день мероприятия, и послушали участников, предлагающих концепцию парков Вахитовского района.

ЧТО ПРЕДЛАГАЛИ КАНДИДАТЫ В ПАРК-МЕНЕДЖЕРЫ

Идеи для сквера Аксенова

- Сквер Аксенова расположен в историческом районе города и в 19 веке назывался Академической слободой. При исследовании мной литературного сквера, общению с местными жителями, я отмечу следующее. В парке есть отсутствие надлежащего порядка, регулярных мероприятий, точек питания, небольшая посещаемость и отсутствие постоянного контингента.

Я хочу оживить сквер, привлекая в него творческую аудиторию Казани. Предлагаю проводить в парке буккроссинг, соревнования по настольным играм, организовать точки питания. В частности восстановить работу кафе "Старая мельница". Хотела найти даже владельца кафе, но сегодня эта информация неизвестна.

Ввести дополнительное освещение, увеличение детской площадки в два раза (я поняла в этом потребность после посещения парка), установку столов и стульев для настольных игр. Среди мероприятий я бы хотела видеть в парке больше мастер-классов, TED-лекций, языковые клубы. Дни памяти поэтов и писателей. Также хотелось бы проводить встречи с местными жителями, приемные дни и почтовые рассылки.





Идеи для сквера Аксенова

- Сквер Аксенова для меня - небольшой тихий парк, в котором много раз была. Но никогда не рассматривала, как площадку для проведения мероприятий (Прим. Вилена - руководитель студии ArtLime по проведению мероприятий). Из парка хочется сделать место встречи друзей, место общения талантливых и творческий людей. Сейчас в парке больше всего гуляют студенты КГАСУ, КФУ, иногородние жители (в связи с тем, что рядом расположено отделение УФМС. Хочется сделать парк приятным и для них.

Учитывая четкое позиционирование парка, хочу предложить следующие мероприятия: выставки выходного дня, литературные вечера, творческие встречи. Акцент на кино. В перспективе хотелось бы видеть кинокафе.

Идею, которую бы хотелось реализовать - поэтический медиатеатр. В нашем регионе есть множество популярных поэтесс, у которых довольно молодая аудитория. Поэтессы ни разу не приезжали в Казань, и хотелось бы видеть их на уличных площадках.

Также хорошим мероприятием станет выставка молодоженов. Концерты, стенд-ап, офф-лайн вечеринки. Также хотелось бы приглашать блогеров, чтобы они проводили мастер-классы по раскрутке и ведению соцсетей.



Идеи для Лядского сада

- Лядской сад, на мой взгляд, требует минимального вмешательства. Парк должен оставаться парком. При произношении названия парка сразу возникает ассоциация - это место в центре города, где можно подождать кого-то, провести свободный час.

Я провел опрос небольшой фокус-группы (32 человека). По мнению этих людей у парка нет четкой ассоциации и концепции. В парке очень мало посетителей, особенно из отдаленных районов. Определенные ограничения накладывает небольшое количество парковочных мест.

При создании мероприятий хочу ориентироваться на историческую составляющую парка. Предлагаю проводить спортивные мероприятия, устраивать общественные советы, вместе с горожанами придумывать мероприятия. Установить сцену и проводить уличные концерты.

Также хочу заняться расширением видового разнообразия растений. Это усилит качество парка!



Идеи для Лядского сада

- Лядской садик начал свое существование в 18 веке. Раньше на территории находилась усадьба генерала-майора Лядского. Интересно, что истинный географический центр Казани расположен именно в Лядском саду.

Для развития парка предлагаю следующее: открытие парка для домашних питомцев Pets-park, выставки картин и фотокартин, поющие качели (очень зрелищный объект!), показы театрального искусства, мастер-классы.

Хочу организовать библиотеку под открытым небом. Формат павильона, который позволяет круглый год заниматься буккроссингом. Наличие рядом художественного училища позволяет представлять выставки современного искусства, выставки самого училища. Хотелось бы организовать стену стрит-арт искусства.



Идеи для Лядского сада

- Лядской сад - объект культурного наследия. Вокруг парка большое количество учебных заведений и офисов. Конечно, хочется привлекать людей в парк. Хочется представлять Лядской сад, как арт-пространство с интересными событиями, что увеличит посещаемость.

Предлагаю провести мероприятие "Лядские этюды" - творческий мастер-класс для всех жителей, новогоднюю ярмарку, фестиваль кухонь мира в течение трех воскресений. Например, первое воскресенье - индийская кухня, второе - японская кухня, третье - французское. Творческие встречи с медийными личностями, каждые выходные.

Меня вдохновляют зарубежные парки - берлинский "Гейт гарден" и Большой Дрезденский парк. Хочется, чтобы казанские парки были такими же интересными.





Идеи для Лядского сада

- Конечно, при создании концепции парка и продумывании мероприятий надо учитывать историческую составляющую. Лядской сад - особенный. Для меня было удивлением, что в свое время на территории усадьбы останавливался даже Павел I. Из современных особенностей парка отмечу арт-объекты - памятник бабушки и фонтан с ночной подсветкой. Они привлекают посетителей.

Мне хочется усилить освещение парка в соцсетях. При запросе "Вконтакте" или в "Инстаграм" парк представлен только в виде хэштегов. Увеличение информационного поля привлечет в парк большее количество казанцев. А еще в парке нужно создать локальное сообщество людей, которые смогут обсуждать проблемы и особенности парка, а также вместе придумывать события.

Из мероприятий хотел бы провести фестиваль "Лядской арт". Фестиваль с уличными перфомансами и творческими выступлениями театральных училищ и музыкальных школ.

Идеи для парка Горького

- Если мы вспомним парк Горького в прошлом, там были: и колесо обозрения, и комната смеха, и оркестровая яма. Также здесь проходила международная выставка. Довольно хороший бэкграунд.

Я понимаю, что в парке нужно делать некоторые изменения. У овальной зоны-равнины ближе к стадиону газон находится в плохом состоянии. Его необходимо заменить на качественный вариант, который не будет пачкаться во время дождя.

Также необходима сцена для творческих мероприятий. Кроме того, хочется привлечь внимание к шахматному клубу. Он находится в глубине парка. Необходимо поставить указали, которые подскажут гостям парка, как туда добраться. Также хочется сделать дорожку до клуба в виде шахматной доски.

В парке есть площадка для игры в "городки". Она совсем не используется. Либо там нужно проводить другие игры, либо сделать на ее месте другие активности. Еще, я заметил, что урны в парке расположены близко к лавочкам. Мне хочется, чтобы их поставили немного дальше, чтобы не мешать отдыху прохожих.

В парке также не хватает бесплатных парковок, а еще официальных торговых площадок. Много точек работает на "птичьих правах".

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 17 августа 2017, 19:07Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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