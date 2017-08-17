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«Я только спросить». ProKazan.ru выяснил, сколько стоят частные консультации врачей Казани

"Я только спросить". ProKazan.ru выяснил, сколько стоят частные консультации врачей Казани
16+
Мы сравнили цены на прием у разных врачей Казани

С каждым годом всё больше жителей так или иначе платят за медицинские услуги. Причина отказа от государственных поликлиник - проблемы в организации. Большие очереди, невозможность записаться на приём, то, что за услугу всё равно придётся платить. Кроме того, проблемы с врачами. Мы недоверя ем их компетенции, а также получаем на приеме равнодушие, грубость и хамство. Порой платная медицина остаётся выходом и для тех, кто неделями вообще не может попасть ко врачу. 

Мало кто знает, но существует способ бесплатного получения услуг, которым пользуются в Москве. Им в теории можно воспользоваться в Казани. В рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) 26 казанских клиник могут оказывать бесплатные услуги при наличии полиса. По программе расходы на обслуживание клиентов с полисами ОМС в частных медучреждениях берет на себя страховая компания, выдавшая полис. Но как воспользоваться этой возможностью? Насколько реально получить подобные услуги? Это до сих пор непонятно. Потому что не все клиники подтверждают свое участие в программе.

Такой ли недоступной является платная медицина? Чтобы стать ближе к ответу, мы спросили у врача-специалиста, отчего зависят тарифы на услуги врачей в частных клиниках, а также сравнили цены на наиболее посещаемых специалистов. 
 

ЗУХРА ГАЛИУЛЛИНА

ВРАЧ НЕЙРОЛОГ

- Типичным пользователем услуг частной медицины считают офисных сотрудников от 26 до 35 лет, в возрасте, когда в жизнь "врываются семейные вопросы и появляются первые проблемы со здоровьем". По сути у этой категории лиц есть финансовые возможности для посещения частной клиники.

Практически в большинстве центров цены одинаковые, и они невысокие (по крайней мере самим врачам так кажется), так как значительная часть от стоимости медуслуги поступает в сам центр. Чаще всего это 60%. Оставшаяся часть начисляется медработнику. В госучреждениях процент, который начисляется специалисту за платные услуги ещё меньше. 

Цены за прием зависят от регалий врача. К примеру, стоимость приема профессора и молодого специалиста отличается в разы. Также в стоимость приема врача входит и стоимость аренды помещения, и расходный материал, и время, которое врач проводит в кабинете. Обратите внимание, что стоимости на разных специалистов в больнице мало отличаются между собой. Нет такого, например, что услуга терапевта будет стоять дешевле услуги ЛОРа. Оба выполняют большую аналитическую работу и ряд манипуляций.

Программа по бесплатному обслуживанию пользователей полисов ОМС действует с перебоями. Потому что по полису платят мало. Я знаю центр, где делают МРТ по ОМС в рамках неотложной помощи, они получают деньги только за само обследование. Но это такие маленькие суммы, на которые сам центр существовать не может. Администрация на этом не зарабатывает, а врачи смотрят таких больных практически за бесплатно, поэтому большой объем подобных пациентов никак не выгоден клинике.
 

Мы сравнили цены на первичный прием врачей в 7 частных казанских клиниках (цены действительный на август 2017 года). Обратите внимание, что повторный прием специалиста может быть дешевле на 100-200 рублей. Данные взяты с официального прайс-листа компаний, представленного на сайте организации. Были учитаны стоимости только на специалистов, которые представлены в клинике. На каком основании установлена та или иная цифра, можно уточнить в самой клинике. Также мы указали среднюю стоимость услуги по городу.
 

Терапевт

600 рублей (Medical On group)

500 рублей (MEDCLINIC)

750 рублей (MEDEL)

550 рублей ("Отель-клиника")

600 рублей ("Айболит")

750 рублей ("Клиника Нуриевых")

 550 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 585 рублей.

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Гинеколог

600 рублей по акции (Medical On group)

600 рублей (MEDCLINIC)

750 рублей (MEDEL)

550 рублей ("Отель-клиника")

700 рублей ("Айболит")

(акушер-гинеколог) 1500 рублей ("Клиника Нуриевых")

550 рублей по акции ("Здоровье семьи")
 
Средняя стоимость услуги: 700 рублей.
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Уролог

290 рублей по акции (Medical On group)

500 рублей по акции (MEDCLINIC)

750(850) рублей (MEDEL)

700 рублей ("Отель-клиника")

700 рублей ("Айболит")

1100 рублей ("Клиника Нуриевых")

700 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 677 рублей.

_______________________________________________________________________________________________

Дерматолог

500 рублей (Medical On group)

 750 рублей (MEDEL)

(дерматовенерог) 700 рублей ("Айболит")

(дерматовенерог) 700 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 662 рубля.

_______________________________________________________________________________________________

Отоларинголог (ЛОР)

600 рублей (MEDCLINIC)

850 рублей (MEDEL)

550 рублей ("Отель-клиника")

700 рублей ("Айболит")

750 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 690 рублей.

_______________________________________________________________________________________________

Аллерголог-Иммунолог

600 рублей (MEDCLINIC)

550 рублей ("Отель-клиника")

700 рублей ("Айболит")

750 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 650 рублей.

_______________________________________________________________________________________________

Невролог

500 рублей по акции (Medical On group)

750 рублей (MEDEL)

700 рублей ("Отель-клиника")

700 рублей ("Айболит")

700 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 670 рублей.

_______________________________________________________________________________________________

Эндокринолог

700 рублей по акции (Medical On group)

600 рублей (MEDCLINIC)

750 рублей (MEDEL)

700 рублей ("Отель-клиника")

600 рублей ("Айболит")

750 рублей ("Клиника Нуриевых")

700 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 686 рублей.

_______________________________________________________________________________________________

Гастроэнтеролог

1000 рублей (Medical On group)

850 рублей (MEDEL)

900 рублей ("Отель-клиника")

700 рублей ("Айболит")

700 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 830 рублей.

_______________________________________________________________________________________________

Кардиолог

1000 рублей (Medical On group)

600 рублей (MEDCLINIC)

750 рублей (MEDEL)

700 рублей ("Отель-клиника")

700 рублей ("Айболит")

700 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 741 рубль.

_______________________________________________________________________________________________

Педиатр

500 рублей (MEDCLINIC)

700 рублей ("Отель-клиника")

600 рублей ("Айболит")

700 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 625 рублей.

_______________________________________________________________________________________________

Онколог (маммолог)

750 рублей (MEDEL)

700 рублей ("Отель-клиника")

700 рублей ("Айболит")

750 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 725 рублей.

_______________________________________________________________________________________________

Офтальмолог

550 рублей ("Отель-клиника")

700 рублей ("Айболит")

700 рублей ("Здоровье семьи")

Средняя стоимость услуги: 650 рублей.

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Данные взяты с сайтов: medclinic-ru.commedongroup-kazan.ruwww.medel.ruclinic-hotel.rumc-aybolit.ruzdorovie7i.rukazan.alanclinic.ru.

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Тэги: Вопрос-ответ, Здоровье
Автор: Асия Гиззатуллина, 17 августа 2017, 10:31
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Комментарии

горожанин17 августа 2017, 10:41
был бы ещё толк от них. в автосервис приезжаешь - ставят диагноз, меняют запчасть всё работает! если не работает - переделывают за свой счёт. к врачам идёшь- платишь, платишь, платишь... за обследование, за анализы, за узи, за рентген, за лекарства, за процедуры - а лучше не становится. не могут лечить. не интересно им это. они тупо деньги зарабатывать устраиваются.
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