ОБРАЗ Преображение
Казанский лукбук
Мода и красота
МЕСТА Новое место | Гид по городу
Афиша | Отдых
Путешествия
ЛЮДИ Интервью | Опросы
Мнения
Фото-подборки
ДОМ Интерьер дня
Ремонт
Загородная жизнь

«Пора отпусков: Крым»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть

«Пора отпусков: Крым»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
16+
Истории о том, как экономно отдохнуть в отпуск

В этой рубрике мы рассказываем на примере историй казанцев, как можно выгодно отдохнуть в других городах и странах, на берегу моря и в горах. Сегодня - рассказ о Крыме.


Когда ездила: Я отдыхала в Крыму в разгар лета - в июле, 7 дней. Билеты туда-обратно с вылетом из Москвы обошлись в 12 000 рублей, а прямые рейсы из Казани стоили от 19 000. До Москвы удалось найти дешевый авиабилет за 1600, так что это вышло выгоднее, чем лететь напрямую. 

Где остановится: Останавливаться лучше на Южном берегу Крыма. Мы жили бесплатно у друзей в Евпатории. Но там нет гор, и пейзаж довольно скудный, это место больше подходит для возрастной категории или для отдыха с детьми. Поэтому мы выежали в другие города.

Сколько тратила в день: Не больше 200 рублей помимо дней, когда ужинали в кафе. Проезд по городу - 13 рублей, на обед покупали фрукты: инжир, персики, абрикосы - все не дороже 80 рублей за килограмм. 
 


Где лучше есть: Еду мы покупали в основном в магазине, цены не отличаются от казанских. Питаться в кафе тоже не дорого, в хороших заведениях (а их в Евпатории не так много) средний чек на человека 700 рублей, на эту сумму вы сможете заказать домашний лимонад, суп и салат (в кафе большие порции). Могу посоветовать одно заедение - "Супер Марио".

Места, которые точно стоит посесить: Рекомендую посетить Ялту. Там много красивых пейзажей, и сам город намного живее.

Что смотреть в Ялте: Ливадийский, Массандровские дворцы, Ласточкино гнездо и Ай-Петри в Алупке - Воронцовский дворец. Прогулка по территории дворцов бесплатная, если хотите посмотреть интерьеры и узнать историю владельцев, вход внутрь стоит 300 рублей. Воронцовский дворец окружен роскошным парком, входной билет - всего 50 рублей, если вы не купили экскурсию внутрь. В садовом ансамбле растет более 200 видов экзоических деревьев и кустарников из различных стран мира. 

Мы были на горе Ай-Петри, облака там настолько низкие, что получается ты гуляешь срези них. Добраться туда можно на фуникулере или машине за 300 рублей. Рекомендую наверх ехать на машине, где вы совершите 3 остановки у водопадов и посмотрите потрясающие пейзажи, а обратно уже ехать на подъемнике. 

Еще стоит посмотреть Бахчисарай - он пропитан духом востока, улочки и мечети похожи на турецкие. Экскурсия в Ханский дворец и бахчисарайский фонтан - 500 рублей, осмотр всего дворца, прогулка по территории - 100 рублей. Цена неоправданно дорогая и виды не впечатляют, особенно если вы уже побывали в Воронцовском дворце, к примеру. В Бахчисарае стоит посетить пещерный город Чуфут-Кале. А еще там недалеко от Успенского монастыря есть лавандовые поля. Лаванда такая же достопримечательность Крыма, как и Ласточкино гнездо.
 


Сколько стоят сувениры: Магнит - 100 рублей, лаванда с поля - бесплатно, чай с крымскими травами - 150 рублей, бутылка крымского вина - 280 рублей.
 


Неудобства: Роуминг есть только у МТС. Если у вас Мегафон или Билайн, то вы будете находиться в международном роуминге и потратите на связь много денег. 3G работает плохо. В ресторанах и барах не везде принимают карты к оплате. Отделений Сбербанка и других банков, которые мы привыкли видеть, - там нет. Комиссия - 100 рублей при снятии до 10 000 наличных.
 

  

В местной бургерной можно попробовать бургеры с говядиной или морепродуктами за 150 рублей.
 

Пляжи: Большинство пляжей принадлежит санаториям Среди городских есть бесплатные пляжи, но большинство платное - 30 рублей за вход. За эти деньги ты можешь воспользоваться душем. Но можно хитрить и говорить что ты только проходишь мимо и зайти на следующий пляж со стороны моря где охранники не видят тебя. Мы отдыхали на серферском пляже, где никого из туристов не было и можно было спокойно отдохнуть и крутые фотки сделать.

Читайте также:

11 летних блюд, ради которых стоит ходить в новые заведения Казани
Как испечь хлеб, сварить сыр и приготовить халву. Рецепты фермеров, живущих близ Казани
Успеть за август: 11 развлечений для казанцев, которые надо попробовать летом
Тэги: Казанцы, Туризм
Автор: Асия Гиззатуллина, 15 августа 2017, 18:00
Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Горожанин15 августа 2017, 18:19
Вы кому лапшу на уши вешаете?
Что за глупая реклама?
Полное вранье!!!
Мы вообще то ютуб смотрим цены и все остальное знаем.
Знакомые и близкие ездили наплевались!!!
0
6
Согласны с автором?
Горожане15 августа 2017, 18:24
Да. У нас тоже ездили. Двое в июле за 160 000р на 7 дней. Недавно еще знакомые улетели за 100 000р за 7 дннй. Скоро мама летит с тетей. Нашли дешевле...за 60 000 руб за 7 дней. Лично я за такие деньжища в нашей раше отдыхать не намерена. Цены для небедных, сервис 0.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 18:28
Девушка зачем вы своей статьей делаете Крыму Антирекламу?
Все все знают!!!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин15 августа 2017, 18:43
Отдыхал в Ялте в 2013 и 2015-м цены выросли в 3 раза на всё!
0
4
Согласны с автором?
Не Курю15 августа 2017, 19:14
Среди городских есть бесплатные пляжи, но большинство платное - 30 рублей за вход....
....не хорошо врать,вроде не хохлушка,в Крыму ВСЕ пляжи бесплатные..
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Самое новое

Казанский лукбук: мастер по маникюру с дредами, в штанах в полосу и черных массивных часах
Основатели оффлайн лагеря для взрослых о том, как казанцы рвут с соцсетями и гаджетами
10 заведений Казани, где можно бесплатно и почти даром получить кофе, завтрак и вино
Стильные, яркие образы от казанских модниц
11 летних блюд, ради которых стоит ходить в новые заведения Казани
Казанский лукбук: стилист из Нижнекамска в полосатом костюме и с рюкзаком ручной работы
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Отдел продаж 7kazan
Телефон: +7-917-879-62-89
E-mail: andrey@prokazan.ru
Редакция портала 7kazan
Телефон: 519-45-09
E-mail: news@prokazan.ru
PR-отдел 7kazan
Телефон: 8-937-612-48-42
E-mail: promo@prokazan.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
«Семья Казань» — гид по трендам © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Наверх
Спасибо, я уже в группеЗакрыть окно