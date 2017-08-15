«Пора отпусков: Крым»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть

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Истории о том, как экономно отдохнуть в отпуск

В этой рубрике мы рассказываем на примере историй казанцев, как можно выгодно отдохнуть в других городах и странах, на берегу моря и в горах. Сегодня - рассказ о Крыме.



Когда ездила: Я отдыхала в Крыму в разгар лета - в июле, 7 дней. Билеты туда-обратно с вылетом из Москвы обошлись в 12 000 рублей, а прямые рейсы из Казани стоили от 19 000. До Москвы удалось найти дешевый авиабилет за 1600, так что это вышло выгоднее, чем лететь напрямую.

Где остановится: Останавливаться лучше на Южном берегу Крыма. Мы жили бесплатно у друзей в Евпатории. Но там нет гор, и пейзаж довольно скудный, это место больше подходит для возрастной категории или для отдыха с детьми. Поэтому мы выежали в другие города.

Сколько тратила в день: Не больше 200 рублей помимо дней, когда ужинали в кафе. Проезд по городу - 13 рублей, на обед покупали фрукты: инжир, персики, абрикосы - все не дороже 80 рублей за килограмм.





Где лучше есть: Еду мы покупали в основном в магазине, цены не отличаются от казанских. Питаться в кафе тоже не дорого, в хороших заведениях (а их в Евпатории не так много) средний чек на человека 700 рублей, на эту сумму вы сможете заказать домашний лимонад, суп и салат (в кафе большие порции). Могу посоветовать одно заедение - "Супер Марио".

Места, которые точно стоит посесить: Рекомендую посетить Ялту. Там много красивых пейзажей, и сам город намного живее.

Что смотреть в Ялте: Ливадийский, Массандровские дворцы, Ласточкино гнездо и Ай-Петри в Алупке - Воронцовский дворец. Прогулка по территории дворцов бесплатная, если хотите посмотреть интерьеры и узнать историю владельцев, вход внутрь стоит 300 рублей. Воронцовский дворец окружен роскошным парком, входной билет - всего 50 рублей, если вы не купили экскурсию внутрь. В садовом ансамбле растет более 200 видов экзоических деревьев и кустарников из различных стран мира.

Мы были на горе Ай-Петри, облака там настолько низкие, что получается ты гуляешь срези них. Добраться туда можно на фуникулере или машине за 300 рублей. Рекомендую наверх ехать на машине, где вы совершите 3 остановки у водопадов и посмотрите потрясающие пейзажи, а обратно уже ехать на подъемнике.

Еще стоит посмотреть Бахчисарай - он пропитан духом востока, улочки и мечети похожи на турецкие. Экскурсия в Ханский дворец и бахчисарайский фонтан - 500 рублей, осмотр всего дворца, прогулка по территории - 100 рублей. Цена неоправданно дорогая и виды не впечатляют, особенно если вы уже побывали в Воронцовском дворце, к примеру. В Бахчисарае стоит посетить пещерный город Чуфут-Кале. А еще там недалеко от Успенского монастыря есть лавандовые поля. Лаванда такая же достопримечательность Крыма, как и Ласточкино гнездо.





Сколько стоят сувениры: Магнит - 100 рублей, лаванда с поля - бесплатно, чай с крымскими травами - 150 рублей, бутылка крымского вина - 280 рублей.





Неудобства: Роуминг есть только у МТС. Если у вас Мегафон или Билайн, то вы будете находиться в международном роуминге и потратите на связь много денег. 3G работает плохо. В ресторанах и барах не везде принимают карты к оплате. Отделений Сбербанка и других банков, которые мы привыкли видеть, - там нет. Комиссия - 100 рублей при снятии до 10 000 наличных.



В местной бургерной можно попробовать бургеры с говядиной или морепродуктами за 150 рублей.



Пляжи: Большинство пляжей принадлежит санаториям Среди городских есть бесплатные пляжи, но большинство платное - 30 рублей за вход. За эти деньги ты можешь воспользоваться душем. Но можно хитрить и говорить что ты только проходишь мимо и зайти на следующий пляж со стороны моря где охранники не видят тебя. Мы отдыхали на серферском пляже, где никого из туристов не было и можно было спокойно отдохнуть и крутые фотки сделать.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 15 августа 2017, 18:00Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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