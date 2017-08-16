Как проходит конкурс на лучший ресторан и отель в Татарстане: регаты, битвы шефов и отзывы

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ProKazan.ru посетил первую за 20 лет регату в акватории Казанки, в которой участвовали отельеры и рестораторы республики

В августе в Казани стартовала вторая независимая премия Tatarstan Top Restaurants Award, которая нацелена выявить самое клиентоориентированное, качественное и вкусное заведение города.

Чтобы выявить лучших и создать доверительные отношения в сфере питания и отельного бизнеса, рестораторов и отельеров тщательно проверяют и ставят в необычные ситуации.

Так, например, каждое воскресенье августа в Горкинско-Ометьевском лесу казанцы учатся готовить вместе с участниками премии. Еще у всех отелей и ресторанов проверяется рейтинг на сайтах отзывов и бронирования. И, конечно же "битвы" шеф-поваров и конкурс "Тайный гость". Кстати, тайным гостем может стать любой желающий. Для этого надо подать заявку на сайте организаторов конкурса: http://top-award.ru.

Победителями премии станут предприятия, которые наберут максимальной количество баллов по всем показателям. Конкурс проходит в 19 номинациях, его победители будут объявлены 27 октября.



Мы посетили один из неформальных этапов конкурса - первую за 20 лет регату в акватории Казанки - соревнования на парусных спортивных яхтах среди рестораторов. Маршрут регаты проходил от пирса ресторана "Каравелла" до Центра семьи "Казан" и обратно.

Также мы пообщались с организаторами мероприятия и самими участниками о том, что как проходит конкурс Tatarstan Top Restaurants Award, и каковы его перпективы.



ЮЛИЯ БУЛЕЙКО, ОКСАНА САРГИНА, МАРИНА БУРАГА

Генеральный директор, "Линия вкуса", ггенеральный директор АНО "Центр развития туризма РТ" и директор S-Lux studio

- Спортивная регата проходит в рамках конкурса Tatarstan Top Restaurants Award. Мы выбираем лучшие отели и рестораны Татарстана. Организаторам конкурса выступают Центр развития туризма РТ, компания "Линия вкуса" и пиар-компания из Краснодара S-Lux studio. Всего в этом году 100 компаний-участников: 40 отелей и 60 ресторанов.

Существует определенная механика по выбору лучших из лучших. Мы анализируем все интернет-пространство, о чем говорят туристы. Смотрим рейтинг в онлайн-тревел агентствах, например, на Booking.com. Участников ждут оценки жюри, голосование жителей и многие другие этапы.

Первая спортивная регата на Казанке за 20 лет - была нашей инициативой. Сегодня мы активно используем для проведения общественные пространства. Например, парки. Одно из неформальных мероприятий - кулинарные батлы шеф-поваров в Гокинско-Ометьевском лесу.

В заплыве участвуют официанты, шеф-повара, помощники, и они все плывут первый раз, им помогают специальные инструкторы. Это вдвойне интереснее.

В регате победителем станет та парусная яхта, что сделает быстрее полный оборот на Казанке от ресторана "Каравелла" до Центра семьи "Казан" и обратно. Победители регаты получат специальные сувенирные призы.







ЕКАТЕРИНА ДЬЯКОВА, ДМИТРИЙ ДЬЯКОВ, МАКСИМ АГУРЕЕВ

Руководители Ассоциации Кулинаров РТ

- Ассоциация кулинаров РТ приняла активное участие в соревнованиях на парусных спортивных яхтах в акватории Казанки. Наша ассоция объединились для того, чтобы объединить усилия поваров, кулинаров в деле улучшения и организации здорового питания, повышения уровня отечественного сервиса, распространения зарубежного опыта предприятий массового питания.

Другой нашей целью является создание и развитие Кулинарной школы, а также представления интересов Республики Татарстан на региональных, общероссийских и международных конкурсах и фестивалях. В премии Tatarstan Top Restaurants Award мы принимаем участие в качестве соорганизаторов. Мы проводим конкурс Chef A La Russe, который во второй раз пройдет 27 октября в Казани в рамках выставки HORECA KAZAN 2017. Считаем, что подобная премия помогает познакомится и сплотить кулинаров Казани, что идет на пользу всем!

ЗУХРА КАШАПОВА

Управляющая сети кофеен "Суарэ", Альметьевск

- Поучаствовать в парусной регате было в новинку! Мы никогда раньше не видели, как работает шкипер, как поднимаются паруса. Мне повезло, я сама помогала мало по вождению, больше наслаждалась видами Казани!

Мы - единственная компания из Альметьевска, которая приняла участие в конкурсе. Мне нравится организация, и я вижу пользу от подобных соревнований. На днях наш шеф-повар выступал на мастер-классе в Горкинско-Ометьевском лесу, сейчас проходит открытой голосование за лучшую кофейню на сайте Tatarstan Top Restaurants Award, и мы занимаем первое место. Наши горожане нас поддерживают. В прошлом году мы также участвовали в премии и стали "Лушим рестораном доставки". Впереди конкурс тайного гостя и битва шеф-поваров. Участвовать в конкурсе решили, чтобы проверить себя и испытать силы!

ФОТООТЧЕТ, КАК ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ

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Можно добавить что в заплыве участвуют официанты, шеф-повара, помощники (не знаю кто на самом деле) и они все плывут первый раз, им помогают специальные инструкторы, хорошо было бы услышать мнение тех, кто уже сплавал чтобы сказали блин, вот капусту я резать умею а яхтой управлять

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 16 августа 2017, 14:53Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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