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Казанский лукбук: мастер по маникюру с дредами, в штанах в полосу и черных массивных часах

Казанский лукбук: мастер по маникюру с дредами, в штанах в полосу и черных массивных часах
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
 
ЕВГЕНИЯ, 22 ГОДА
МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
ПО НАСТРОЕНИЮ: ОТ КЛАССИКИ ДО СПОРТА. НА КРУПНЫЕ СОБЫТИЯ МОГУ ОДЕТЬСЯ ЯРКО И НЕОБЫЧНО.
 
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
"ОДИНАКОВОСТЬ". КАЗАНЦЫ ОДЕВАЮТСЯ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ.
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
 
ДОМА В ПОСЕЛКЕ ОТАРЫ.
 
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
 
LOVE REPUBLIC, ZARA.

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Тэги: Казанцы, Мода, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 15 августа 2017, 09:54
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Комментарии

Горожанин15 августа 2017, 10:05
Ничего такая. А че там набито у неё на руке? Бивис или Батхед?
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