Основатели оффлайн лагеря для взрослых о том, как казанцы рвут с соцсетями и гаджетами

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Маша Зверева и Дмитрий Никитин, о том, что такое digital detox, и как жители Казани ограничивают свое пребывание онлайн

Желание уберечь себя от ненужной информации набирает обороты. Как следствие в мире приобретает популярность направление диджитал детокс (digital detox) - намеренный отказ от использования компьютера, телефона, скайпа или другого гаджета и соцсети на определённый срок. Мы встретились с казанскими авторами первого оффлайн лагеря и узнали, как сегодня казанцы уменьшают свое пребывание в интернете и делают его максимально эффективным.



Маша Зверева и Дмитрий Никитин, организаторы казанского оффлайн-лагеря

Дмитрий, вы являетесь идейным вдохновителем проекта и основателем центра оказания психологической помощи людям с интернет-зависимостью. Почему Вам стало интересно направление?

Дмитрий: "Три года назад по роду деятельности я был связан с различными социальными сетями и новостными агрегаторами. Немного занимался блогерством на социально-политические темы на интернет-площадке "Эхо Москвы" и вел страницу в "жж". Постоянно мониторил события и был погружен в новостные ресурсы. В какой-то момент понял, что вообще никогда не отдыхаю, а интернета в моей жизни слишком много.

Тогда заинтересовался темой, как влияют на нас технологии, интернет и различные приложения. Начал изучать вопрос, и смог существенно снизить время пребывания в интернете. А также повысил личную эффективность онлайн. Появилось понимание того, для чего я нахожусь в сети, для чего мне компьютер, телефон, пульсометр и даже часы.

В 2015 году открыл центр по лечению игровой и интернет-зависимости. В медицинском центре есть кабинет психологической помощи, куда приходят люди, столкнувшиеся с подобными проблемами. В основном это родители подростков. Первоначально казанцы проходят диагностику, чтобы понять, виртуальные игры, интернет, гаджеты - это привычка или зависимость. Потом они направляются к специалистам, с которым будут работать: клиническому психологу, психиатру или психотерапевту. Метод вмешательства определяется стадией зависимости.

Подобная проблема существует и у взрослых людей. Они не признают зависимость, а к нам обращаются их близкие. Но взрослого, уже сложившегося, человека трудно удержать в процессе отказа от привычек. Психика подростков мягче. На них реальнее повлиять, чем на взрослых".



Назовите критерии, по которым я могу понять, что у меня зависимость.

Дмитрий: "Зависимость начинается там, где появляется причинение очевидного ущерба каким-либо сферам вашей жизни: отношениям, работе, здоровью, социализации".

То есть, айтишник, который круглые сутки сидит за компьютером, в случае, если есть личная жизнь, тренировки по вечерам и отпуск, может не переживать?

Дмитрий: "Не совсем. Современные технологии активно вмешиваются в нашу жизнь, и надо думать уже сейчас, как ограничить их влияние. Задумываться об информационном детоксе нужно до того, как появились явные проблемы. Это как минимум сказывается на качестве работы. Иностранные компании уже поняли, что нужно предпринимать меры.

Так, в компании Google практикуются "молчаливые" ланчи: никаких разговоров во время приёма пищи, строятся лабиринт и комнаты для медитаций. В одном американском агентстве рекламы решили устроить "аналоговый день" - сменить мыши на карандаши, чтобы сделать рекламные кампании более живыми. Примеров много.

Развитие технологий и сервисов приводит к стиранию границ между работой и личной жизнью. Обратите внимание, нам всегда могут позвонить клиенты, начальство и коллеги. За рубежом компании вводят в корпоративную культуру запрет на общение на рабочие темы в выходные дни. Поощряют отказ от пользования рабочей почты во вне рабочие дни и стимулируют к тому, чтобы сотрудники отключались от работы. Российские компании пока только-только подходят к этому".

Маша: "Об отдыхе от информации мечтают многие. В СМИ недавно писали, что "отвлечение - нью лакшери". То есть возможность позволить себе отдых без новой информации и гаджетов - сегодня роскошь по-новому".





Вы с Машей организовали команду #ВсеВыключено, которая старается сделать интересной и продуктивной жизнь людей без интернета. Что предлагаете взамен?

Дмитрий: "Мы организуем ретриты - процессы времяпрепровождения, во время которого человек удаляется от привычного ему внешнего мира, что позволяет работать над собой. Кроме того, мы проводим лекции, мастер-классы, игры и digital detox вечеринки (последние начнутся с осени) для того, чтобы сделать жизнь людей вокруг нас гармоничнее, ярче и интереснее.

На крайней лекции "Как оставаться высокоэффективным человеком в эпоху гаджетов

и социальных медиа" мы не только рассказали о понятии информационного детокса, но и давали простые советы, как использовать гаджеты продуктивно. Как чистить ленту в соцсетях от ненужных новостей, как управлять всплывающими окнами и оповещениями, и о том, зачем удалять с рабочего стола и экрана значки соцсетей.

К примеру, мы рекомендуем использовать три временных отрезка по 15-20 минут для проверки соцсетей и ответа на почту в день. Просто сами заметьте, как каждый раз отвлекают звуки и картинки сообщений. Люди тратят по 5 минут, чтобы прочесть письмо. А сообщений может быть не менее 100 в день".



Что представляет собой оффлайн-лагерь для взрослых?

Маша: "Это место за городом на природе, где вы и другие участники события несколько дней проводят время без телефонов и других гаджетов.

Представьте себе место, где взрослые люди просто расслабляются, поздно просыпаются, улыбаются, веселятся, делятся историями из жизни до поздней ночи, только для того, чтобы проснуться через несколько часов и заняться утренней йогой, пойти купаться, заняться творчеством, принять участие в мастер-классах или групповых играх.

Все это без употребления наркотиков и алкоголя, без придумывания постов для инстаграм, листания ленты и без разговоров о работе.

В лагере мы организуем общий ритуал запечатывания гаджетов, часов, шагомеров, пульсомеров и других цифровых технологий в конверты, которые остаются у них. Многие, не ручаясь за себя, просят забрать конверты и отдать при выезде.



Как вы пришли к идее организовать лагерь для казанцев? Есть ли подобные примеры в Москве или Санкт-Петербурге?

Маша: "Лагерь рассчитан не только на казанцев. К нам приезжают на смены москвичи и петербуржцы. Как выясняется, направление не развито в их городах. На последней смене парень из Питера сказал, что искал ретритеры в России, но многие были с религиозным подтекстом буддизма, индуизма и других. И найти место, где бы ты мог отвлечься и заняться собой, без навязывания религиозных мотивов - сложно. Мы для него оказались свежим воздухом".

Дмитрий: "Когда я стал глубже заниматься вопросом, узнал, что в Калифорнии есть подобный лагерь, который действует несколко лет. Смысла изобретать велосипед не было. Главной задачей стала адаптация программы под нашу современную реальность. Плюс мы изучали множество методик диджитал детокса многих стран и также внесли их в лагерь. Менталитет американцев отличен от нашего. Они более раскрепощенные, чем мы. На американской смене, к примеру, одним из упражнений было рисование на лицах".





Для кого придумал оффлайн лагерь?

Маша: "Для людей утомленных постоянными телефонными звонками, социальными сетями, электронными письмами и вездесущим информационным шумом. Это люди от 18 до 80 лет: и мужчины, и женщины".

Сколько длится и где проходит смена?

Дмитрий: "Мы работаем в тестовом режиме и пробуем форматы. Стандартная смена длится 2-3 дня по выходным и проходит в глубинке Марий Эл среди теплых волжских заливов и хвойных марийских лесов. Вблизи лагеря раскинулась гряда диких островов с грибами и ягодами. Участники смены (примерно 20-25 человек) живут в бревенчатых домиках. Желающие могут взять с собой палатку и ночевать в ней, а для любители полного единения с природой есть гамаки, в которых можно провести ночь под открытым небом и светом звезд. Многие просят делать смены больше по времени, и возможно, мы увеличим сроки пребывания.

Особенная смена состоится с 8 по 15 сентября (можно поехать до 21 сентября), мы едем в Грузию. Лагерь будет проходить в походных условиях в горах и на море. Это будет не просто пеший поход, это будет очень увлекательный и полезный поход. Потому что участники увидят красивые места Грузии, погуляют по старому городу Тбилиси, попробуют настоящую грузинскую еду в культовой Местии, искупаются в теплом море резвого портового Батуми, будут встречать рассветы и провожать закаты на Сванском хребте. И все в сопровождении профессионального инструктора. Тур уже вызвал много интереса".



Чем занимаются участники на смене?

Маша: "Во время смены участники занимаются, чем хотят. Также они имеют определенные возможности реализовать себя и получить новые эмоции. Они участвуют в играх, посещают занятия цигун или йогу, спортивные эстафеты, творческие мастер-классы. Кто-то рисует, кто-то записывает мысли в блокнот. На последней смене были мастер-классы по жонглированию и хотьбе на ходулях. Посещение мероприятий свободное, мы никого не заставляем рано вставать утром, и не запрещаем спать днем.

Определенные эмоции участники получают даже от еды. Большинство названий блюд оказывается новым. Амарантовая каша, бургер с нутовой котлетой и соусом из урбеча, подснежниковый мед, хлебные шашлычки и другое. Что-то свое найдут и мясоеды, и веганы, и вегетарианцы. В лагере также есть травница (училась на Алтае) и владелица магазина натуральных продуктов, которая заваривает Иван-чай, чай с чабрецом и другое.

В лагере действуют определенные правила, которые помогут сделать пребывание комфортным. К примеру, никаких разговоров о работе и никакого алкоголя. Лагерь - не нетворкинг, чтобы обмениваться контактами и планировать работу".



Какой эффект получают люди от лагеря? Какие выводы делаете Вы?

Маша: "Многие участники смены понимают, что в жизни не смогли бы организовать себе такой отдых. Что они не смогут так полноценно отключиться от интернета. Отмечают, какая была атмосфера. Когда они едут туда, совсем не знают, чего ожидать. Некоторые думают, что, если не понравится атмосфера, так хотя бы отоспятся на природе, почитают книгу. Но на деле они заражаются позитивной атмосферой, что до сих пор под впечатлением. Интересно, что такая реакция от произошедшего у всех, кто там побывал".

Дмитрий: "Смены показывают, что digital detox лагери будут пользоваться спросом. А том, что в Казани подобный лагерь появился раньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, показывает, что город на шаг впереди. Следите за нашим развитием в группе: vk.com/offline_camp и присоединяйтесь."

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 12 августа 2017, 08:01Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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