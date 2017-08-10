10 заведений Казани, где можно бесплатно и почти даром получить кофе, завтрак и вино

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КОРЖИК ЗА СЭЛФИ
В Стрит-кафе "Коржик" действует акция - надо выложить свое фото, находясь в кафе, и добавить хэштег #коржик, тогда вы получите одноименный десерт в подарок. Само кафе (стилизованное в стиле советского кино) порадует любителей поесть быстро, недорого и полезно.
Где: ул. Баумана, 58а, 10:00 до 22:00, www.instagram.com/korzhik_streetcafe.
В COFFEE TIME МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОНЧИК ИЛИ СКИДКУ
Если вы торопитесь на работу или учебу, времени на кафе нет, то забегите за свежесваренным кофе в ларек Coffee Time. Тем более там вас ждут бонусы в виде десерта или скидки на кофе за выложенное фото их стаканчика кофе в инстаграм. Не забудьте добавить хэштег #coffeetimeru.
Где: ул. Профсоюзная, д. 23 и ул. Кави Наджми, д. 3, Университетская,20, Петербургская, 52, www.instagram.com/coffeetimeru.
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАВТРАК В MAMA DELI
Задаём правильное настроение с раннего утра. Ежедневно в Mama Deli проходит акция - дарят первому гостю завтрак бесплатно. По будням с 8 утра, а по выходным - с 10 утра. В Mama Deli вас привлекут не только завтраки, но и необычная линейка десертов и блюд.
Где: ул. Пушкина, 29а, пн-пт 8:00-0:00, сб-вс 10:00-0:00, www.instagram.com/mama_deli.
БЕСПЛАТНЫЙ КОФЕ В "КИНГ АВТО"
Вы можете получить бесплатный кофе объемом 0,2 мл при оплате банковской картой в окнах "КИНГ АВТО". Можно выбрать один напиток из трёх. В акции участвуют: каппучино, латте, американо. Акция действует при заказе от 49 рублей. Код акции, который надо назвать на кассе - 10179.
Где: Чистопольская, 33в, 06:00-03:00, burgerking.ru.
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАВТРАК В "ТОЧКА БАР"
Завтрак - это очень важно. Поэтому владельцы кафе-бара "Точка" запустили акцию до конца лета "Первому гостю - первый завтрак за их счёт". К слову все завтраки в кафе очень красивые и сытные!
Где: Большая Красная, 48, 10:00–22:00, www.instagram.com/tochka_coffeebar.
БЛЮДО В ПОДАРОК В РЕСТОРАНЕ "ФОРРЕСТ"
Каждую среду в ресторане "Форрест" действует акция - после 16:00 при заказе на любую сумму вы можете вытянуть комплимент. Это мини-посылочки, в которых есть купоны на бесплатный кальян, десерт или блюдо. Помимо этой акции в ресторане действую и другие, не менее приятные сюрпризы. О них подробнее на странице в инстаграм.
Где: Ямашева, 37А, вс-чт 12.00-00.00, пт-сб 12.00-02.00, www.instagram.com/forrestkazan.
ДЕГУСТАЦИЯ ВИН В ЭНОТЕКЕ S
Регулярно все, кто придет в Энотеку S на Малой Красной, смогут продегустировать вина. Подробное расписание можно найти на странице винного магазина в инстаграм. Также 11 и 25 августа действует винный сет "Вино&Еда=одна цена!" по 500 рублей. В сет входит пармская ветчина с дыней и бокал холодного молодого розового вина.
Где: Малая Красная, 6, 10:00-23:00, www.instagram.com/enoteca_s.
Фишка только что открывшейся кофейни Starbucks - кофе-семинары, которые проходят каждую неделю. На них вы услышите интересный и содержательный рассказ о самой компании Starbucks. Он не ограничивается только лекцией, на семинаре можно бесплатно угоститься фирменным напитком.
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