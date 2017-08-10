10 заведений Казани, где можно бесплатно и почти даром получить кофе, завтрак и вино

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Бонусы за фото в Инстаграм, за то, чтобы первым прийти в кафе и за покупку в пределах 100 рублей

КОРЖИК ЗА СЭЛФИ

В Стрит-кафе "Коржик" действует акция - надо выложить свое фото, находясь в кафе, и добавить хэштег #коржик, тогда вы получите одноименный десерт в подарок. Само кафе (стилизованное в стиле советского кино) порадует любителей поесть быстро, недорого и полезно.

Где: ул. Баумана, 58а, 10:00 до 22:00, www.instagram.com/korzhik_streetcafe.

В COFFEE TIME МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОНЧИК ИЛИ СКИДКУ

Если вы торопитесь на работу или учебу, времени на кафе нет, то забегите за свежесваренным кофе в ларек Coffee Time. Тем более там вас ждут бонусы в виде десерта или скидки на кофе за выложенное фото их стаканчика кофе в инстаграм. Не забудьте добавить хэштег #coffeetimeru.

Где: ул. Профсоюзная, д. 23 и ул. Кави Наджми, д. 3, Университетская,20, Петербургская, 52, www.instagram.com/coffeetimeru.

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАВТРАК В MAMA DELI

Задаём правильное настроение с раннего утра. Ежедневно в Mama Deli проходит акция - дарят первому гостю завтрак бесплатно. По будням с 8 утра, а по выходным - с 10 утра. В Mama Deli вас привлекут не только завтраки, но и необычная линейка десертов и блюд.

Где: ул. Пушкина, 29а, пн-пт 8:00-0:00, сб-вс 10:00-0:00, www.instagram.com/mama_deli.



БЕСПЛАТНЫЙ КОФЕ В "КИНГ АВТО"

Вы можете получить бесплатный кофе объемом 0,2 мл при оплате банковской картой в окнах "КИНГ АВТО". Можно выбрать один напиток из трёх. В акции участвуют: каппучино, латте, американо. Акция действует при заказе от 49 рублей. Код акции, который надо назвать на кассе - 10179.

Где: Чистопольская, 33в, 06:00-03:00, burgerking.ru.



БЕСПЛАТНЫЙ ЗАВТРАК В "ТОЧКА БАР"

Завтрак - это очень важно. Поэтому владельцы кафе-бара "Точка" запустили акцию до конца лета "Первому гостю - первый завтрак за их счёт". К слову все завтраки в кафе очень красивые и сытные!

Где: Большая Красная, 48, 10:00–22:00, www.instagram.com/tochka_coffeebar.



КОНФЕТЫ ЗА ФОТО В ИНСТАГРАМ В "МЕСЬЕ ХЛЕБАСЬЕ"

При заказе в пекарне "Месье Хлебасье" на любую сумму (даже на 10-20 рублей) будет действовать акция. Отмечайте кафе в социальных сетях @mhbakery_kzn с хэштегом #месьехлебасье подходите на кассу и показывайте: 1) фото, 2) число, когда был опубликован пост, 3) хэштег, и получайте вкусный подарок - конфеты ручной работы.

КОФЕ ПРИ ПОКУПКЕ "СЫРА С СОБОЙ"

Во время прогулки, вы можете заглянуть в "Сырную лавку", и взять рублей на 100 сыр с собой. Вам нарежут любой сыр (цена зависит от сорта сыра), да еще и подарят к нему бесплатный кофе. Кстати, в сырной лавке помимо множества видов сыра в продаже есть молочная продукция, в том числе мороженое.

БЛЮДО В ПОДАРОК В РЕСТОРАНЕ "ФОРРЕСТ"

Каждую среду в ресторане "Форрест" действует акция - после 16:00 при заказе на любую сумму вы можете вытянуть комплимент. Это мини-посылочки, в которых есть купоны на бесплатный кальян, десерт или блюдо. Помимо этой акции в ресторане действую и другие, не менее приятные сюрпризы. О них подробнее на странице в инстаграм.

Где: Ямашева, 37А, вс-чт 12.00-00.00, пт-сб 12.00-02.00, www.instagram.com/forrestkazan.

ДЕГУСТАЦИЯ ВИН В ЭНОТЕКЕ S

Регулярно все, кто придет в Энотеку S на Малой Красной, смогут продегустировать вина. Подробное расписание можно найти на странице винного магазина в инстаграм. Также 11 и 25 августа действует винный сет "Вино&Еда=одна цена!" по 500 рублей. В сет входит пармская ветчина с дыней и бокал холодного молодого розового вина.

Где: Малая Красная, 6, 10:00-23:00, www.instagram.com/enoteca_s.







КОФЕ НА СЕМИНАРАХ STARBUCKS

Фишка только что открывшейся кофейни Starbucks - кофе-семинары, которые проходят каждую неделю. На них вы услышите интересный и содержательный рассказ о самой компании Starbucks. Он не ограничивается только лекцией, на семинаре можно бесплатно угоститься фирменным напитком.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 10 августа 2017, 18:01Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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