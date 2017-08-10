ОБРАЗ Преображение
Казанский лукбук
Мода и красота
МЕСТА Новое место | Гид по городу
Афиша | Отдых
Путешествия
ЛЮДИ Интервью | Опросы
Мнения
Фото-подборки
ДОМ Интерьер дня
Ремонт
Загородная жизнь

10 заведений Казани, где можно бесплатно и почти даром получить кофе, завтрак и вино

10 заведений Казани, где можно бесплатно и почти даром получить кофе, завтрак и вино
16+
Бонусы за фото в Инстаграм, за то, чтобы первым прийти в кафе и за покупку в пределах 100 рублей

КОРЖИК ЗА СЭЛФИ

В Стрит-кафе "Коржик" действует акция - надо выложить свое фото, находясь в кафе, и добавить хэштег #коржик, тогда вы получите одноименный десерт в подарок. Само кафе (стилизованное в стиле советского кино) порадует любителей поесть быстро, недорого и полезно.

Где: ул. Баумана, 58а, 10:00 до 22:00, www.instagram.com/korzhik_streetcafe.

 

В COFFEE TIME МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОНЧИК ИЛИ СКИДКУ

Если вы торопитесь на работу или учебу, времени на кафе нет, то забегите за свежесваренным кофе в ларек Coffee Time. Тем более там вас ждут бонусы в виде десерта или скидки на кофе за выложенное фото их стаканчика кофе в инстаграм. Не забудьте добавить хэштег #coffeetimeru.

Где: ул. Профсоюзная, д. 23 и ул. Кави Наджми, д. 3, Университетская,20, Петербургская, 52,  www.instagram.com/coffeetimeru.

 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАВТРАК В MAMA DELI

Задаём правильное настроение с раннего утра. Ежедневно в Mama Deli проходит акция - дарят первому гостю завтрак бесплатно. По будням с 8 утра, а по выходным - с 10 утра. В Mama Deli вас привлекут не только завтраки, но и необычная линейка десертов и блюд. 

Где: ул. Пушкина, 29а, пн-пт 8:00-0:00, сб-вс 10:00-0:00, www.instagram.com/mama_deli.
 

БЕСПЛАТНЫЙ КОФЕ В "КИНГ АВТО"

Вы можете получить бесплатный кофе объемом 0,2 мл при оплате банковской картой в окнах "КИНГ АВТО". Можно выбрать один напиток из трёх. В акции участвуют: каппучино, латте, американо. Акция действует при заказе от 49 рублей. Код акции, который надо назвать на кассе - 10179.

Где: Чистопольская, 33в, 06:00-03:00, burgerking.ru.
 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАВТРАК В "ТОЧКА БАР"

Завтрак - это очень важно. Поэтому владельцы кафе-бара "Точка" запустили акцию до конца лета "Первому гостю - первый завтрак за их счёт". К слову все завтраки в кафе очень красивые и сытные!

Где: Большая Красная, 48, 10:00–22:00, www.instagram.com/tochka_coffeebar.
 

КОНФЕТЫ ЗА ФОТО В ИНСТАГРАМ В "МЕСЬЕ ХЛЕБАСЬЕ"
 
При заказе в пекарне "Месье Хлебасье" на любую сумму (даже на 10-20 рублей) будет действовать акция. Отмечайте кафе в социальных сетях @mhbakery_kzn с хэштегом #месьехлебасье подходите на кассу и показывайте: 1) фото, 2) число, когда был опубликован пост, 3) хэштег, и получайте вкусный подарок - конфеты ручной работы.
 
Где: Четаева, 10, 08:00-22:00, www.instagram.com/mhbakery_kzn.
 
 
 
КОФЕ ПРИ ПОКУПКЕ "СЫРА С СОБОЙ"
 
Во время прогулки, вы можете заглянуть в "Сырную лавку", и взять рублей на 100 сыр с собой. Вам нарежут любой сыр (цена зависит от сорта сыра), да еще и подарят к нему бесплатный кофе. Кстати, в сырной лавке помимо множества видов сыра в продаже есть молочная продукция, в том числе мороженое.
 
Где: Чистопольская, 26/5, 10:00-22:00, www.instagram.com/cheese_kzn.

БЛЮДО В ПОДАРОК В РЕСТОРАНЕ "ФОРРЕСТ"

Каждую среду в ресторане "Форрест" действует акция - после 16:00 при заказе на любую сумму вы можете вытянуть комплимент. Это мини-посылочки, в которых есть купоны на бесплатный кальян, десерт или блюдо. Помимо этой акции в ресторане действую и другие, не менее приятные сюрпризы. О них подробнее на странице в инстаграм. 

Где: Ямашева, 37А, вс-чт 12.00-00.00, пт-сб 12.00-02.00, www.instagram.com/forrestkazan.

 

ДЕГУСТАЦИЯ ВИН В ЭНОТЕКЕ S

Регулярно все, кто придет в Энотеку S на Малой Красной, смогут продегустировать вина. Подробное расписание можно найти на странице винного магазина в инстаграм. Также 11 и 25 августа действует винный сет "Вино&Еда=одна цена!" по 500 рублей. В сет входит пармская ветчина с дыней и бокал холодного молодого розового вина.

Где: Малая Красная, 6, 10:00-23:00, www.instagram.com/enoteca_s
 



КОФЕ НА СЕМИНАРАХ STARBUCKS

Фишка только что открывшейся кофейни Starbucks - кофе-семинары, которые проходят каждую неделю. На них вы услышите интересный и содержательный рассказ о самой компании Starbucks. Он не ограничивается только лекцией, на семинаре можно бесплатно угоститься фирменным напитком.

Где: ТРК "Тандем", Ибрагимова, 56а, 9:00-22:00, www.instagram.com/starbucksrussia.

Читайте также:

От 110 рублей до 60 тысяч. Самые дешевые и самые дорогие способы помыться в Казани
Спецпроект "Казанские веранды": парковые террасы с грилем и напитками на свежем воздухе
10 нетипичных экскурсий в Казани: "со вкусом кофе", прогулки по крышам и вело-трипы
Тэги: Казанцы, Советы, Еда
Автор: Асия Гиззатуллина, 10 августа 2017, 18:01
Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Димон10 августа 2017, 18:21
"Само кафе (стилизованное в стиле советского кино"
Вссматривался, всматривался, но ничего, даже отдаленно напоминающее советские фильмы не обнаружил.
0
3
Согласны с автором?
Димас люблю пивас10 августа 2017, 18:32
Кофе к сыру - интересно!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2017, 18:35
"стилизованное в стиле", это как сыр замасленный в масле.
0
1
Согласны с автором?
Никто10 августа 2017, 18:37
Пиво хочу бесплатного 3 литра.
0
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас10 августа 2017, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Пиво хочу бесплатного 3 литра.
Развернуть
Да, неплохо было бы!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2017, 19:10
Видимо я уже конкретно отстал от жизни, инстаграма этого нет, да и фотографировать стаканы ради десерта, что за бред?....................
0
2
Согласны с автором?
Горожанин10 августа 2017, 19:15
Кафэ байерамова муунирра сичтра видила. Богатые сабыаскаров жаудият уческовый.
1
0
Согласны с автором?
Шниперсон10 августа 2017, 19:30
В ответ на комментарий пользователя
Видимо я уже конкретно отстал от жизни, инстаграма этого нет, да и фотографировать стаканы ради десерта, что за бред?....................
Развернуть
Страсть к халяве неистребима :-D
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Самое новое

Стильные, яркие образы от казанских модниц
11 летних блюд, ради которых стоит ходить в новые заведения Казани
Казанский лукбук: стилист из Нижнекамска в полосатом костюме и с рюкзаком ручной работы
Bon Appétit: вкусные фотографии из инстаграмов казанцев
Интервью с инстаблогером о бесплатных путешествиях, раскрутке и казанских маркетологах
Как испечь хлеб, сварить сыр и приготовить халву. Рецепты фермеров, живущих близ Казани
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Отдел продаж 7kazan
Телефон: +7-917-879-62-89
E-mail: andrey@prokazan.ru
Редакция портала 7kazan
Телефон: 519-45-09
E-mail: news@prokazan.ru
PR-отдел 7kazan
Телефон: 8-937-612-48-42
E-mail: promo@prokazan.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
«Семья Казань» — гид по трендам © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Наверх
Спасибо, я уже в группеЗакрыть окно