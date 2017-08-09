11 летних блюд, ради которых стоит ходить в новые заведения Казани

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От "дачного" салата до кнели из шпината и рикотты с розовыми помидорами. Какими блюдами удивляют только что открывшиеся кафе и рестораны

За июнь и август в Казани отрылось не менее двух десятков заведений. Каждое из них старается привлечь гостей легкими блюдами с овощами и фруктами и сезонными предложениями. Смотрим, чем угощают новички гастрономической индустрии Казани.



ТАР-ТАР ИЗ МАНГО С КРЕВЕТКАМИ В CASUAL_JOY

430 рублей

Особенность блюда - сочное летнее сочетание фруктов и морепродуктов.

Заведение Casual_joy открылось в конце июня по соседству с Roof Bar. Оно расположено на 7 этаже на крыше здания на Саид-Галеева, 6. Фишка места - панорамный вид на центр, ж/д вокзал и Казанку. Само место сочетает в себе кофейню крафтбар, кальянную и шоу-рум женской одежды.

Саид-Галеева, 6, 12:00-00:00, www.instagram.com/casual_joy.

ХЛЕБНЫЙ СУП С ГРИБАМИ В РЕСТОРАНЕ "ЛЕТО"

400 рублей

Блюдо представляет собой похлебку из белых грибов с бастурмой. Вяленая вырезка из говядины придает блюду аромат и сытность.

Перерождение ресторана "Лето" в парке Горького происходит шумно, активно и ярко. Лучше всего бронировать столик на террасе под елками. Тогда с большой вероятностью к вам в гости заглянут местные белки. Еще один плюс заведения - по вечерам в ресторане регулярно проходят музыкальные вечеринки.

Парк Горького, вс-чт 11:00-01:00, пт-сб 11:00-03:00, www.instagram.com/leto_kzn.



САЛАТ "ДАЧНЫЙ" В КАФЕ "ЛАМПА"

210 рублей

Состав блюда - салат айсберг, огурец, перец болгарский, помидоры черри, сельдерей, редис, морковь, сыр "фетаки", масло оливковое

Второе, только что открывшееся, кафе "Лампа" продолжает традиции заведения в "Солнечном городе". Место рассчитано на тех, кто любит семейный уют, кому нравится простая домашняя кухня, без лишней помпезности и различных условностей и кто просто хочет побывать в атмосферном месте.

Маяковского, 30, вс-чт 11:00-22:00; пт,сб 11:00-23:00, www.instagram.com/cafe_lampa.



СТЕЙК ИЗ ЛОСОСЯ С БРОККОЛИ В ГРИЛЬ-БАР "МЯСО"

650 рублей

Также в составе цветная капуста. Блюдо обжарено с миндалём, подается на красивой досочке.

Бар "МЯСО" специализируется на гриле и подходит к вопросу со всей душой - жарят и птицу, и ягненка, и рыбу. Даже в салаты и горячее добавляют сочное мясо, прошедшее испытание огнем. Дополняют палитру мясных блюд оригинальные гарниры и лимонады.

Московская, 3, пн-чт 9:00-00:00, пт-сб 9:00-02:00, вс 12:00-00:00, www.instagram.com/meatkick.



БУРРАТА С ПЕЧЕНЫМ ТОМАТОМ И БАЗИЛИКОМ НА ВЕРАНДЕ ONE SEASON

400 рублей

Буррата - мягкий итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока коровы. Он относится к семейству сыров моцарелла и хорошо сочетается с томатом и базиликом.

Новая веранда One Season открылась в июле на Пушкина напротив Ленинского садика. Место сразу привлекло любителей вечеринок, красивых фотографий в "инстаграм" и просто вкусно поесть. В центре веранды расположен газон с мягкими подушками и круглыми висячими креслами, благодаря этому вы можете почувствовать себя будто на даче.

Пушкина, 34в, вс-чт 11:00-1:00, пт-сб 11:00-03:00, www.instagram.com/oneseasonkazan.

ФРАППУЧИНО С ЗЕЛЕНЫМ ЧАЕМ В STARBUCKS

270-290 рублей

Освежающий напиток с добавлением колотого льда и зеленого чая. Не содержит кофе.

Кофейня Starbucks расположена на первом этаже ТРК "Тандем" на месте бывшего кафе "Шоколадница". Из напитков можно выбрать кофе на основе эспрессо, традиционный кофе, горячий шоколад, чай и фраппучино. Цены немного выше в отличие от других кофеен, зато качество кофе на высшем уровне. Все напитки представлены в трех объемах: толл (354мл), гранде (473 мл), венти (591 мл).

Пр. Ибрагимова 56, 9:00-22:00, www.instagram.com/starbucksrussia.

СЕТ С ЛЮЛЯ КЕБАБОМ И ОВОЩАМИ ГРИЛЬ В BIG BUTCHER GRILL

350 рублей

Сет содержит: супчик дня, салат со свежим перцем, люля кебаб из телятины, жареные на гриле овощи (перец, баклажан, цукини, томаты и лук)​​​​​​​.

В "Баре Большого Мясника" сделан упор на мясо, брутальные коктейли, линейку белых и красных вин. По большей части это место создано для тех, кто любит мясо. Вам всегда помогут повара, они смогут рассказать, что это за мясо и как оно готовится. Практически все блюда готовятся на глазах у гостей на открытой кухне, которая является одной из особенностей нового заведения.

Пушкина 54/1, 12:00-00:00, www.instagram.com/bigbutchergrill.



Фото entermedia.io

ГИРОС С МАРИНОВАННОЙ КУРИЦЕЙ В YUKA BAR

200 рублей

Гирос - стритфуд греческой кухни, в его состав входит мясо, овощи, соус, и в некоторых случаях кладут картофель фри.

Киоск-кафе Yuka bar расположен в парке Черное озеро. Там как раз не хватало заведения с простой, вкусной и недорогой едой, которую можно съесть не выходя из парка. Напротив Yuka bar расположен Sweet bar с лимонадами, мороженым и кофе.

Парк Черное озеро, 10:00-22:00, www.instagram.com/yuka_sweet_bar.

КНЕЛИ ИЗ ШПИНАТА И РИКОТТЫ С РОЗОВЫМИ ПОМИДОРАМИ В "ЧАЙХОНА №1" 550 рублей Диетическая закуска из шпината, рикотты, сыра пармезан и розовых помидоров заправляется оливковым маслом.

Ресторан "Чайхона №1" расположен на четвертом этаже "Mercedes-Benz" центра. Вас удивит оригинальный и стильный интерьер, восточная кухня и обширная шоу-программа по пятницам и субботам.

Московская, 20, пн-чт 11:00–2:00; пт,сб 11:00–6:00; вс 11:00–2:00, www.instagram.com/chaihona1kzn.



МОРСКИЕ ГРЕБЕШКИ С ТЫКВЕННЫМ ПАТЕ В VIRID YARD

890 рублей

Морские гребешки заправляются маслом виноградной косточки и дополняются паштетом (пате) из тыквы.

Ресторан Virid Yard открылся в июне на Волкова. Красивая подача блюд и интерьер привлекают внимание многих казанских эстетов. Днем в ресторане действуют хорошие выгодные предложения.

Волкова, 59, пн-чт 11.00-24.00, пт-сб 11.00-01.00, www.instagram.com/virid_yard.



ТЕПЛЫЙ САЛАТ С ЛОСОСЕМ В РЕСТОРАНЕ VAN GOGH

449 рублей

Теплый салат заправляется ежевичным соусом.

Ресторан расположен на верхнем этаже Tandem Gallery. Внутри панорамные окна с видом на город, двухуровневый зал и множество деталей, которые хочется разглядывать. Меню ресторана состоит из сочного мяса на углях, бургеров, ароматной пасты, теплых и классических салатов, супов и пиццы.

Tandem Gallery, 3 этаж, Ибрагимова, 56а, www.instagram.com/vangoghrest.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 09 августа 2017, 17:59Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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