Стильные, яркие образы от казанских модниц

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Белый цвет - мощь и сила, оберег, чистота, в последнее время из него почти не вылезаю...) А еще розовый, красный, серый))) A вас какие цвета цепляют в последнее время?)) Мужчины, к вам тоже вопрос)) ### В последнее время осознаю еще большую ценность людей, которые притягиваются и, которых встречаю на своем пути! Это так интересно осознавать через какое-то время, для чего нужен был тот или иной человек!... Все мы, чьи-то ангелы, проводники и учителя... И это прекрасно!!! Язык души самый прекрасный... #люблюлюдей#gimeshka#white#stylist#designer#kazan#fashionismyprofession#thanks#love#pregnancy
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