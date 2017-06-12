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Стильные, яркие образы от казанских модниц

Стильные, яркие образы от казанских модниц
16+
#streetfashionkazan
 
 
 
 

#streetfashionkazan

Публикация от Стилист/Казань (@olesya_shopping_guide)

 
 
 

❤️❤️❤️ редкий в моем гардеробе, но случается.. красный ❤️

Публикация от alisatulynina (@alisatulynina)

 
 

Отпускные ланчи

Публикация от Стилист и журналист (@asiagizzatullina)

 
 
 

#Айда гулять #kazanstreets

Публикация от Таня Черногузова (@ta_chernoguzova)

 
 
 
 

Белый цвет - мощь и сила, оберег, чистота, в последнее время из него почти не вылезаю...) А еще розовый, красный, серый))) A вас какие цвета цепляют в последнее время?)) Мужчины,  к вам тоже вопрос)) ### В последнее время осознаю еще большую ценность людей, которые притягиваются и, которых встречаю на своем пути! Это так интересно осознавать через какое-то время, для чего нужен был тот или иной человек!... Все мы, чьи-то ангелы, проводники и учителя... И это прекрасно!!! Язык души самый прекрасный... #люблюлюдей#gimeshka#white#stylist#designer#kazan#fashionismyprofession#thanks#love#pregnancy

Публикация от Leysan Gimeshka (@gimeshka)

 
 

Прокати меня, любимый❤️ give me a ride ❤️ #streetfashionkazan #ilovekazan #kazan

Публикация от Dasha (@dasha_boriskova)

 
 
 
 
 

 

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Тэги: Искусство, Казанцы, Красота
Автор: Диана Аглямова, 10 августа 2017, 09:13
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Комментарии

угу10 августа 2017, 09:31
понторезы, чО еще сказать
0
0
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Димас люблю пивас10 августа 2017, 09:37
В городе очень много толстых женщин! С этим надо чтото делать! Посмотрите на мужиков - все стройные и подкачанные, а женщин таких маловато! Почти не следят за лицом и фигурой!
1
0
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Горожанин10 августа 2017, 09:39
ФОТО НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!! Сделайте пожалуйста что нибудь ааа!!!!!
0
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Горожанин10 августа 2017, 09:45
В ответ на комментарий пользователя
ФОТО НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!! Сделайте пожалуйста что нибудь ааа!!!!!
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Не смотри, поймаешь уйму разочарования)
0
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Горожанин10 августа 2017, 09:56
Одежда хорошая , начинка есть и симпатичные для публикации !
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