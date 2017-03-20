Интервью с инстаблогером: о бесплатных путешествиях, раскрутке и казанских маркетологах

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Разговор с Настей Губинской о тонкостях блогерства

Настя Губинская - утонченная девушка, профессиональный фотограф и одна из успешных инстаграм-блогеров Казани (141 тысяча подписчиков). На нее подписаны пользователи соцсети со всех уголков планеты. Настя регулярно проживает в красивейших отелях мира, бывает в редких нетуристических местах, и каждая ее фотография - произведение искусства. Как подумают многие: "Красота, а не жизнь!"



Мы встретились с Настей и обсудили некоторые важные вопросы, касаемые блогерства.

Публикация от Анастасия / Фотограф Казань (@a_gubinskaya) Июль 8 2017 в 11:54 PDT

Рассматривала ли ты с самого начала блогерство как возможную серьезную и профессиональную деятельность?



- То, что я стала блогером - случайность. Сам "Инстаграм" повлиял на это. Это было три года назад, в то время я еще училась в университете. Ведение соцсети было легким хобби, и на тот момент у меня было около 1000 подписчиков. Однажды "Инстаграм" порекомендовал меня своей аудитории. Люди регистрировались в соцсети, и он предлагал страницу, как пример интересного блога. А мне пришло письмо на почту, где было сказано: "Будьте готовы к большому вниманию со стороны пользователей". Число подписчиков увеличилось на 80 тысяч за короткие сроки! На меня подписывались не только россияне, но и иностранцы. Помню выложила новогоднюю фотографию из Москвы, и к ней были следующие комментарии: "О, снег! Я впервые вижу снег!" С тех пор, я стала отвественно относится к профилю в "Инстаграм".

Сейчас для того чтобы стать блогером, нужно просто зарегистрировать блог и начать писать. Однако будет ли это гарантией популярности в дальнейшем?



- Пользователю интересно видеть тебя настоящего. Не только красивые идеальные фотографии, но и тексты. Не обязательно с лайфхаками о том, как найти дешевые билеты. Лучше писать истории из детства, казусы, реальные вещи. Нужен уникальный контент, что-то произошедшее только с тобой. Общие вещи и полезные советы может найти каждый в интернете.

Публикация от Анастасия / Фотограф Казань (@a_gubinskaya) Авг 6 2017 в 10:48 PDT

Какой формат подачи контента также интересен сегодня? Какой отклик ты получаешь благодаря "Историям" и "Прямым эфирам"?



- "Истории" и "Прямой эфир" не приносят новую аудиторию, но повышают доверие. Пользователи, опять же, видят тебя настоящего, у них есть возможность пообщаться с тобой. В среднем у меня 3 тысячи просмотров. Эти цифры меня вполне устраивают. Полноценный прямой эфир я проводила один раз, но считаю, что это нужно делать чаще, чтобы сближаться с подписчиками. Когда прямой эфир только появился, это был формат "вопрос-ответ", сегодня все больше блогеров проводят эфиры на определенную тему. Заранее делают анонс, и получается некий позновательный вебинар.

Если говорить о "сторис", то я использую его как альбом для фотографий, которыми не хочется нагружать основную ленту. Говорят, что сегодня надо переходить на видеоконтент, потому что благодаря ему можно показать больше всего. Но я для себя решила остановиться на фото. Монтаж видео - довольно энергозатратное занятие, и иногда потраченные силы не приносят нужной отдачи.

Какие программы ты используешь при обработке фотографии в "Инстаграм"? Какими программами пользуешься для просмотра статистики?

- Snapseed, Facetune - фото-редакторы, позволяющие быстро корректировать цвета, размеры и накладывать эффекты подетально. Можно даже делать заплатки и отбеливать фото. Retouch позволяет замазать объект, Union - редактор, в котором можно работать со слоями, заменять небо, например. VSCO использую редко, только, если хочу в конце добавить фильтр. Среди фильтров мне нравятся "E", и "С-5", "С-8". Обработка фото занимает от 15 минут до часа.

Я веду статистику (статистика "Инстаграм" и Lifedune) по аудитории, и вижу, что Казань по просмотрам на втором месте. Cначала идут москвичи. Также сегодня мой профиль просматривает множество иносторанных пользователей.

Кто-то пользуется также отложенным постингом - программой smmplanner.com, или программой, где можно посмотреть внешний вид аккаунта, если вы выложите определенное фото. Но я обхожу их стороной.

Публикация от Анастасия / Фотограф Казань (@a_gubinskaya) Май 23 2017 в 11:35 PDT

За последний год ты посетила несколько стран в качестве трэвел-блогера. Одна из самых ярких поездок была в Грузию. Расскажи, кто был организатором мероприятия и что блогеры должны были дать взамен?

- Нас пригласило Министерство туризма Грузии. Мы бесплатно путешествовали 2 недели и видели много большего, чем обычный турист. Ездили перед началом сезона отпусков и жили в панорамном отеле с видом на горы. Это все привлекло большое внимание. Мне писали в директ, в комментариях.

В требованиях к блогерам было определенное количество постов, цели осветить определенные отели и рестораны в формате нативной рекламы. Например, я писала пост про грузинскую еду и в конце привела список рекомендованных для посещения заведений. Нас не просили согласовывать тексты и фото. В принципе пока таких требований в трэвел-турах я не встречала.

Публикация от Анастасия / Фотограф Казань (@a_gubinskaya) Апр 23 2017 в 9:16 PDT

Что у тебя просят прорекламировать казанские компании?

- Я работаю с крупными фирмами, которые присутствуют по всей России, и в последнее время только на коммерческой основе. С теми, кто принимает условие, что я согласовываю текст, но фотографию рекламируемой вещи снимаю и обрабатываю сама. Федеральные компании соглашаются с условием, а казанские - не всегда. Часто просят поставить коллаж-афишу или яркую непонятную фотографию из магазина.

Компании, конечно, ждут отдачи от работы с блогером. Самые опытные просят медиа-кит или статистику просмотров. На мой взгляд, лучше всего проверять отклик с помощью промокода. Обычно делают промокод с моей фамилией на скидку. Но опять-таки, клиент может воспользоваться скидкой спустя пару месяцев.

Иногда меня просят прорекламировать специфические вещи - автозапчасти или ремонт машин. Но мои подписчики - не их целевая аудитория. Приходится самой отговаривать их. Недавно просили прорекламировать продажу люксовых квартир. Пришлось объяснять, что больше половины моей аудитории около 25 лет, и у них нет денег на дорогие квартиры.

Сколько стоит пост на твоей странице?



- Размещение поста стоит от 3 до 10 тысяч рублей. И "Инстаграм" не является моим основным источником дохода. Куда больше мне приносит профессия фотографа.

Зависит ли получение спонсорства только от количества фолловеров?

- Говорят, что сегодня интереснее работать с блогерами, у которых около 10 тысяч подписчиков. Считается, что у них более лояльная аудитория, не насыщенная рекламой.

Публикация от Анастасия / Фотограф Казань (@a_gubinskaya) Апр 18 2017 в 8:58 PDT



Если блогер хочет работать с каким-то конкретным брендом, должен ли он ему сам написать?

- Да, если у вас есть конкретная идея того, что и как вы хотите прорекламировать. Здесь вступает в силу "медиа кит" или документ со статистикой блога и информацией о блогере. Это демонстрирует серьезность и настроенность блогера на ответственную работу. У меня было пару случаев, когда писала компаниям сама. Когда искала отель для проживания на отдыхе и, в случае, когда мне понравилось платье одного казанского бренда.

Расскажи о продвижении в "Инстаграм". Какие механизмы ты используешь, что потеряло актуальность?

- Я запускала несколько раз рекламу, которую предлагает "Инстаграм". Меня не очень устроил механизм. Увеличение аудитории было незначительным. Ее почему-то видят не только новые подписчики, но и уже подписанные на меня люди. Конечно, сейчас у "Инстаграм" новая хронология ленты и не все посты выпускаются первыми. В этом случае реклама полезна. Получается, что по сути, ты покупаешь право, чтобы тебя точно увидели в ленте.

Так же теряет актуальность массфолловинг - массовая подписка на людей по определённым критериям. Когда вы подписываетесь на человека, он видит в ленте, что на него кто-то подписался, переходит к вам на страницу. С компаниями, предлагающими подобные услуги активно борется "Инстаграм". Чтобы найти проверенную компанию, которая выполнит задачу, надо хорошо постараться.

"Гивэвей" - конкурсы в "Инстаграм", где вы бесплатно отдаёте одному из подписчиков подарок, а люди, чтобы выиграть его подписываются на вас. Хороший конкурс с ценным призом приносит большое количество подписчиков в короткие сроки - 5-7 тысяч за неделю. Но, после конкурса процентов 60% отписываются от тебя. Я редко пользуюсь этим способом раскрутки. Во-первых, слишком много стало подобных конкурсов, во-вторых, большое количество отписок негативно сказывается на статистике.

Я за то, чтобы регулярно публиковать качественный контент. Так к вам будут лояльны подписчики, а еще вас будут репостить крупные тематические сообщества. Они будут отмечать вас на фото, а люди узнавать о вас. Еще повысит рейтинг ваше общение в комментариях и в директ. Чем больше количество людей, которое вам написало, тем лучше. Ведение "сторис" и "прямых эфиров" также повышает рейтинг.

Какая блогерская ниша в Казани уже занята? Какое направление свободно?

- В нашем городе много инста-мам и красивых эффектных девушек - в этом направлении высокая конкуренция. В целом все сферы заняты в небольшом количестве. Зато в городе мало людей, которые делают оригинальные и красивые публикации и не засоряют ленту рекламой. Потому что это сложно.

Смотря на некоторых блогеров, создается ощущение, что количество подписчиков и качество контента не соответствуют друг другу. К примеру, может быть страница с 20 тысячью подписок, но при этом в профиле одни сэлфи, реклама или размытые фотографии из кальянной. Под фотографией около 100 лайков, нет комментариев. Создается ощущение, что подписчики - "накрученные". Меня удивляет, что к подобным аккаунтам обращаются за рекламой. Вопрос, почему маркетологи и рекламодатели не смотрят на это?

Публикация от Анастасия / Фотограф Казань (@a_gubinskaya) Апр 3 2017 в 9:56 PDT

На что ты снимаешь в поездках?

- 90% снимков - на айфон, и у меня есть фотоаппарат Olympus OM-D EM 10 - беззеркальный. Он небольшой, его легко брать в путешествия, а качество снимка лучше, чем на телефоне. Этот фотоаппарат снимает не хуже зеркальной камеры. Возможно, он недотянет ночной снимок, но в целом все хорошо.

Как ты стала трэвел-блогером? Где можно узнавать о возможных поездках для блогеров?

- Первая поездка состоялась в сентябре 2016 года на Алтай. Тогда у меня же был профиль в "Инстаграм" с более, чем 100 тысячей подписчиков. Лето 2016 - период защиты диплома в университете, много свободного времени, поэтому я активно вела станицу. Также у меня были за плечами путешествия и красивые фотографии из них.

Я узнала о поезде на Алтай у одного из российских блогеров. Условия были такими - мы ездили за свои деньги по себестоимости. Из-за того, что поездка была за деньги, конкуренция была невысокой. Я оказалась единственным участником тура из Казани.



Не все мои поездки полностью бесплатны. Иногда мы покупаем билеты на самолет и находим отдельно отель по бартеру. Так мы жили в пятизвездочном отеле в Париже. Сделали заранее рассылку по отелям, присылали информацию о себе.

Публикация от Анастасия / Фотограф Казань (@a_gubinskaya) Мар 20 2017 в 3:41 PDT

В апреле я побывала на "Трэвел-саммите" в Стамбуле, где познакомилась с другими блогерами-путешественниками. Об организаторах саммита есть информация на сайте: www.inflowsummits.com . Мне прислали приглашение на почту, видимо, их интересовало то, что я из Казани. В Турции у меня были встречи с представителямим отелей и туристических агенств, и мы договаривались о будущем сотрудничестве. Они говорили: "О, вы из Казани, город нам очень интересен".

Еще раз в Турцию меня пригласили руководители курортного отеля, как блогера-фотографа. Отелю нужны были сколько не фото в моем профиле, а контент, который я могу снимать для их личного профиля в соцсетях. Таким образом, большой плюс, если блогер может создать уникальный контент в туристических поездках, которую может использовать приглашающая сторона в личных целях.

Резюмируя скажу, в блог-туры обычно приглашают людей, у которых от 10 тысяч подписчиков. Начинать стоит с поиска поездок по России. Важный момент для поездок за границу - знание английского и открытая виза. Можно смотреть поездки на сайте toprussianbloggers.ru . Стоит пробовать писать отелям и туроператорам самим. А позднее вы столкнетесь с компаниями, которые сами ищут блогеров и выходят на вас.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 08 августа 2017, 13:43Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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