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Казанский лукбук: маркетолог в бейсболке, золотых джинсах и туфлях на каблуке 3 сантиметра

Казанский лукбук: маркетолог в бейсболке, золотых джинсах и туфлях на каблуке 3 сантиметра
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

КАМИЛА КАЛИМУЛЛИНА, 22 ГОДА
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
КАКОГО-ТО ОПРЕДЕЛЕННОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ НЕ ПРИДЕРЖИВАЮСЬ. НРАВЯТСЯ НЕОБЫЧНЫЕ И ЯРКИЕ ВЕЩИ. ЛЮБЛЮ ВЫДЕЛЯТЬСЯ.
 
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
РАЗДРАЖАЮТ КРУПНЫЕ СЕРЬГИ-КОЛЬЦА И КОЛГОТКИ В СЕТКУ.
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

ВСЕ МЕСТА ХОРОШИЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ, КАКАЯ КОМПАНИЯ. 
 
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
 
ПРИВЕДУ ЦИТАТУ АЛЕКСАНДРА РОГОВА: "СОВЕТУЮ НЕ БОЯТЬСЯ ЗАХОДИТЬ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ. ИНОГДА И В НЕПОНЯТНОЙ БОЧКЕ МОЖНО НАЙТИ КРАСИВЫЕ ВЕЩИ". МОЖНО НАЙТИ ХОРОШИЕ ВЕЩИ И В H&M.
 

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Тэги: Казанцы, Мода, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 04 августа 2017, 09:09
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Комментарии

Бибинур04 августа 2017, 09:53
С такой фигурой хорошей все смотрится отлично. И этот образ очень подходит ей.
2
2
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Бибинур04 августа 2017, 09:53
И самое главное - улыбка!
1
1
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Горожанин04 августа 2017, 11:15
Улыбка то что нужно ! Можно утонуть пару раз подряд!
0
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