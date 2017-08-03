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Интерьер дня: 2-комнатная квартира в стиле минимализм с элементами прованса

Интерьер дня: 2-комнатная квартира в стиле минимализм с элементами прованса
16+
Об особенностях создания нового интерьера рассказала дизайнер Ольга Вакатова

- Заказчики молодая семья и ребенок шести лет. Пожелания заказчиков сделать интерьер в минимализме с элементами прованса. 

ГОСТИНАЯ

Гостиную комнату совместили со столовой, отделив диваном. Для стен выбрали благородный голубой цвет - с примесью серого, который успокаивает глаз. 

Центром притяжения в комнате является портал с фальшкамином, оформленный белым состаренным кирпичом, внутри которого располагается зеркало и свечи. Для акцентов выбрали желтый цвет. В интерьере выбрано сочетание стен пыльно-голубого цвета, белого кирпича и яркие желтые, синие вкрапления в текстиле и картинах.

КОРИДОР 

Цвет стен в коридоре такой же, как и в гостиной. Мебель в стиле прованс будет делаться на заказ. Здесь организована небольшая мягкая зона и шкаф для хранеия верхней одежды. 

СПАЛЬНЯ

Для того, чтобы зрительно увелиить пространство спальной комнаты использовали прием с зеркалами, расширяющими объем, в новом прочтении. Французские обои с книгами марки Koziel, мебель ИКЕА, люстра как арт-объект LINDSEY ADELMAN, плитка под старый белый кирпич, зеркала в виде окон сделанные на заказ, -  все это, органично переплетаясь, создает очень гармоничное пространство. Продумано несколько сценариев освещения, это центральный свет, лампы на прикроватных тумбах и диодная подсветка кирпичной стены для создания более романтичной обстановки.

ДЕТСКАЯ 

Несмотря на то, что детская маленькая, тут тоже сделано зонирование. Отделена зона, где ребенок сможет спокойно делать уроки. Она выделена ламинатом на полу и на стенах. В этой же зоне продумано больше света. В детской прослеживается экостиль. Здесь множество природных материалов, горы на стенах, трава на полу (коврик ИКЕА), детская мебель Клюква и люстра шарик Blitz.

ВАННАЯ

Заказчики нашли картинку ванной, которая им приглянулась в интернете и попросили воплотить ее у себя в квартире. Мы подобрали плитку и отрисовали эту же идею конкретно для их помещения. Комната выдержана в эко-стиле с использованием камня и дерева, а панель с зеленью разбавляет интерьер.  

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Тэги: Семья, Казанцы, Красота
Автор: Светлана Михайлова, 03 августа 2017, 15:11
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Комментарии

Горожанин03 августа 2017, 17:31
В чём работа дизайнера? Ванную создали по готовой картинке, остальные помещения- готовые интерьеры Икеа
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Горожанин03 августа 2017, 18:07
Книги не настоящие, телевизор один, акустики нет. Они все блогеры и планшетов/смартфонов достаточно?
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Димон03 августа 2017, 18:34
Зачем тебе настоящие книги, сборники огромного колличества пыли? Есть интернет, электронная книга.
0
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Димон03 августа 2017, 18:35
Мне понравилось!
0
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Горожанин03 августа 2017, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Зачем тебе настоящие книги, сборники огромного колличества пыли? Есть интернет, электронная книга.
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Кто тебя спрашивал, дypында? Это был риторический вопрос.
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Горожанин03 августа 2017, 18:55
А где шкафы для одежды и прочего? Красиво но жить будет не удобно, как мне кажется...
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