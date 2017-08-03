Интерьер дня: 2-комнатная квартира в стиле минимализм с элементами прованса

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Об особенностях создания нового интерьера рассказала дизайнер Ольга Вакатова

- Заказчики молодая семья и ребенок шести лет. Пожелания заказчиков сделать интерьер в минимализме с элементами прованса.

ГОСТИНАЯ

Гостиную комнату совместили со столовой, отделив диваном. Для стен выбрали благородный голубой цвет - с примесью серого, который успокаивает глаз.

Центром притяжения в комнате является портал с фальшкамином, оформленный белым состаренным кирпичом, внутри которого располагается зеркало и свечи. Для акцентов выбрали желтый цвет. В интерьере выбрано сочетание стен пыльно-голубого цвета, белого кирпича и яркие желтые, синие вкрапления в текстиле и картинах.

КОРИДОР

Цвет стен в коридоре такой же, как и в гостиной. Мебель в стиле прованс будет делаться на заказ. Здесь организована небольшая мягкая зона и шкаф для хранеия верхней одежды.

СПАЛЬНЯ

Для того, чтобы зрительно увелиить пространство спальной комнаты использовали прием с зеркалами, расширяющими объем, в новом прочтении. Французские обои с книгами марки Koziel, мебель ИКЕА, люстра как арт-объект LINDSEY ADELMAN, плитка под старый белый кирпич, зеркала в виде окон сделанные на заказ, - все это, органично переплетаясь, создает очень гармоничное пространство. Продумано несколько сценариев освещения, это центральный свет, лампы на прикроватных тумбах и диодная подсветка кирпичной стены для создания более романтичной обстановки.

ДЕТСКАЯ

Несмотря на то, что детская маленькая, тут тоже сделано зонирование. Отделена зона, где ребенок сможет спокойно делать уроки. Она выделена ламинатом на полу и на стенах. В этой же зоне продумано больше света. В детской прослеживается экостиль. Здесь множество природных материалов, горы на стенах, трава на полу (коврик ИКЕА), детская мебель Клюква и люстра шарик Blitz.

ВАННАЯ

Заказчики нашли картинку ванной, которая им приглянулась в интернете и попросили воплотить ее у себя в квартире. Мы подобрали плитку и отрисовали эту же идею конкретно для их помещения. Комната выдержана в эко-стиле с использованием камня и дерева, а панель с зеленью разбавляет интерьер.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Светлана Михайлова , 03 августа 2017, 15:11Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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