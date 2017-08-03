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«Пункт проката колясок и скидки на такси». Что нужно добавить в Казани для беременных

"Пункт проката колясок и скидки на такси". Что нужно добавить в Казани для беременных
16+
Мы посетили фестиваль беременных "Я буду мамой", пообщались с девушками, и узнали у них, что полезного можно создать в Казани для будущих родителей

Ощущение, что мамы в Казани решают многие вопросы. Они становятся бизнесменами, блогерами, решают, что должно или не должно быть во дворе, и собираются на общие вечеринки. Открываются детские кафе, салоны красоты и шоу-румы для мам - чего только душа не пожелает! Мы решили узнать, насколько активны будущие казанские мамы, насколько они активны, много ли для них создано полезного в городе, и что бы они добавили. 
 

АННА (26 НЕДЕЛЯ БЕРЕМЕННОСТИ) И ЗУЛЬФИЯ (33 НЕДЕЛЯ)

-  Мы перед родами в хорошем настроении. Конечно, бывают опасения, но когда общаешься с врачами, психологами и другими будущими мамами, страх отпадает. Мы получаем всю информацию в приложении Babyblog.ru. Там зарегистрированы многие мамочки России, и собрана полезная информация о родах и материнстве: от того, как кормить ребенка, до скидок на одежду для беременных. Еще мы ходим в клуб Happy mama в "Планета фитнес". И обсуждаем будущие роды там. 

Что хорошо, теперь для беременных, сдающих кровь, в клиниках есть отдельная электронная очередь. Хорошее качество УЗИ, которое может создать 3D-снимок ребенка – он на нем почти такой же, как при рождении. И есть курсы подготовки мам. Даже непонятно, что еще нужно.

Иногда нас пугают, что при плановой госпитализации в больницах приходится сидеть в очереди. В нужный день мама приезжает в роддом и, оказывается, для нее нет мест. И мамы вынуждены ждать в очереди. Вообще, в интернете много жалоб на отношение к рожающим в больнице. Хочется, чтобы больничный сервис был на высоком уровне.
 

МАРИЯ (30 НЕДЕЛЯ) И ЛИАНА (26 НЕДЕЛЯ)

- То, что мы теперь беременные совсем не означает, что есть какие-то глобальные ограничения. Мы ведем тот же образ жизни, что и обычный человек. Ходим по 7-8 километров в день, едим все, что хотим (и даже еду из "Макдоналдс"), ограничений каких-либо нет. За исключением вредных привычек, но мы их и до родов не имели. Красить волосы и ногти тоже можно. Это миф, что краска вредна. Правда говорят, что во время беременности меняется гормональный фон, и неизвестно, как будет реагировать организм на краску. Волосы могут окрасится в неожиданные оттенки. 

В принципе сложно будущим и молодым мамам "Не на ходу" - тем, у кого нет машины. Сложно садиться в общественный транспорт и перемещаться по городу. Поэтому мы думаем, хорошим дополнением для беременных в городе были бы скидки на такси.
 

ЭЛЬВИНА (34 НЕДЕЛЯ)

- Беременность проходит спокойно, под присмотром врача. Его нашла через знакомых. Он работает в РКБ, там же я и планирую роды. Врач пока советов не дает, а на общих встречах настраивает на позитив и на то, что роды пройдут хорошо. Мой образ жизни примерно такой же, как и раньше. Продолжаю работать всю беременность, нравится и совсем не тяжело. 

Меня все устраивает, что есть для будущих мам в городе. В качестве дополнения можно было бы создать соцсеть для беременных мам Казани. Такая есть по всей России - "МамЛайф" ("Прегги") - для планирующих, беременных и молодых мам. Но по-моему, соцсеть часто глючит, в этом минус. С помощью нее можно искать мам поблизости, вести блог, переписываться в чате. Там есть рубрика "Радар", с помощью которого можно найти тематические каналы ("Детская барахолка", "Здоровье и фитнес", "Грудное вскармливание" и так далее), подписаться на блоги популярных мам, сделать запрос по ключевым словам. 
 

ИРИНА (30 НЕДЕЛЯ)

- Во время беременности я занимаюсь спортом. Это стереотипы, что будущим мамам ничего нельзя. Я бы хотела, чтобы в Казани появился фитнес-центр для будущих мам. Там преподавали бы йогу, плавание и пилатес.

Можно подумать о том, чтобы появился прокат колясок, наподобие проката велосипедов. Детская одежда в магазинах - дорогая (стоит как вещи для взрослых), хочется, чтобы вещи были подешевле. А вот, что касается новых знаний и общения, меня все устроивает. Я их получаю! Состою в группе - "Все беременные девушки Казани" в "Вотс ап", там мы делимся советами и эмоциями. 
 

ЛЮБА (35 НЕДЕЛЯ)

- Беременность проходит хорошо, но сначала у меня был долгий токсикоз. Я еле терпела запахи. Не могла готовить, греть еду. И поэтому нам с мужем приходилось есть у кого-то в гостях или в кафе. Для ребенка нам все покупает бабушка, поэтому я не переживаю, где искать одежду или кроватку. Сайты и группы для мам не читаю. Даже не знаю, что сейчас модно делать будущим мамам. 

Чего бы я добавила для беременных в Казани? Возможно, чтобы почаще проходили фестивали и праздники для будущих мам. Вместе веселее и спокойнее. Можно на таких фестивалях устраивать бесплатные консультации врачей и психологов. 

 

АЙГУЛЬ (27 НЕДЕЛЯ)

- Это моя первая беременность, и я к ней активно готовлюсь. Смотрю информацию в интернете, слежу за инстамамой Лилей из Казаней, смотрю группу в инстаграм "Казань.мама". Очень хорошая группа с большим количеством советов.

В Казани я бы добавила больший выбор хороших колясок и побольше шоу-румов с классными детскими нарядами по невысокой цене.
 

АНИСЯ (28 НЕДЕЛЯ)

- Ощущения перед беременностью хорошие. Я буду мамой во второй раз. Разница с первым ребенком - 2,5 года. Несмотря на то, что рожаю в молодом возрасте, часто вижу девушек, которые рожают после 35 лет, и это здорово! Чтобы им было комфортно, можно открыть в Казани курс или центр, где будут проводить занятия для беременных 30+. Там будут рассказывать об особенностях родов, и будет свой клуб общения.

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Тэги: Казанцы
Автор: Асия Гиззатуллина, 03 августа 2017, 16:43
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Комментарии

Димас люблю пивас03 августа 2017, 17:01
Запретить всех матерей с детьми и беременных! Рада ни ступи - на каждом шагу они! Даже ночью когда за пивасом идешь и то встречаются на пути!
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