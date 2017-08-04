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В этих глазах можно тонуть: наводим красоту с казанским визажистом

В этих глазах можно тонуть: наводим красоту с казанским визажистом
16+
Фото: Визажист Альбина Буденок
Когда ну очень красиво и стильно
Визажист: Альбина Буденок
vk.com/albinabudenok

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Тэги: Интернет, Искусство, Казанцы
Автор: Диана Аглямова, 04 августа 2017, 09:03
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Комментарии

Эээ04 августа 2017, 09:19
Ээээ...ну допустим..
1
0
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Горожане04 августа 2017, 09:20
Господа, вы в журналы Voge, Elle, MC заглядываете иногда? Последние тенденции макияжа видели? То, что на фото, конечно профессионально, но оооочень провинциально.
1
5
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Горожанин04 августа 2017, 09:38
Э не, вечером красиво - а утром как проснешься, так и кондратий может хватить от увиденного.
Поэтому, чем больше краски - тем больше вероятность сюрприза.
Я за естественную красоту, с НЕЗАМЕТНЫМ подчеркиванием, а не за клоунаду.
1
5
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Горожанин04 августа 2017, 09:48
Самые лучшие визажисты - молодость, сон, чистый воздух, диета и правильные гены а не краски, лаки, пудры, карандаши, тени, линзы, парики и прочие тряпки с надувными сиськами.

Так что только естественность, только хардкор :)
0
5
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Горожанин04 августа 2017, 09:51
Все одинаковые и страшные с губищами-варениками и бессмысленным взглядом. Капец какой-то.
0
8
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Горожанин04 августа 2017, 10:23
А я как всегда вдул бы..:-D
1
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Димас люблю пивас04 августа 2017, 10:33
В ответ на комментарий пользователя
А я как всегда вдул бы..:-D
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Друг! ты не один! Я за тобой в очереди:-D
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Горожанин04 августа 2017, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Друг! ты не один! Я за тобой в очереди:-D
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Молочные братья Привет !!!:-D
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