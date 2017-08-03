Мы для них — вся жизнь: забавные фотографии собак от казанского фотографа-анималиста

16+ Фото: Лидия Громова

А у вас есть собака?

Фотограф-анималист: Лидия Громова

Миниатюрные бультерьеры

Миниатюрный бультерьер (англ. Bull Terrier Miniature) во всем схож со своим старшим братом, только меньше ростом. Порода появилась в Англии в 19 веке из английского белого терьера, далматинца и староанглийского бульдога. Тенденция выводить бультерьеров все меньшего и меньшего размера привела к тому что они стали напоминать скорее чихуахуа. В середине 70-х миниатюрных начали классифицировать по росту, а не по весу и интерес к породе возобновился. В 1963 году миниатюрный бультерьер получил право участвовать в выставках, а в 1991 году был зарегистрирован как самостоятельная порода.

Самоедская лайка

Многие сердца покорила белоснежная красавица из Севера. И это не только из-за восхитительной внешности, но и интеллигентных качеств породы. Самоедские лайки еще с древних времен помогали людям выживать в суровых условиях Севера. Это умные, послушные и выносливые собаки.

Самоедская лайка представляет собой нежную и дружелюбную собаку, имеющую хороший характер. Собака любит и требует постоянного общения не только со своей семьей, но и с окружающими. Поэтому слишком занятым людям она вряд ли подойдет, так будет скучать по вниманию и общению. Нельзя надолго оставлять ее в одиночестве.

Такса

Такса – одна из самых интересных и удивительных охотничьих собак. Небольшой рост и вытянутое тело делают этого пса идеальным охотником. Даже большая бойцовская собака позавидует мощи клыков таксы, а также ловким лапам. Можно с уверенностью утверждать, что эти псы крайне популярны во всем мире, но наибольшее распространение получили именно в Германии.

Сегодня сложно сказать, когда именно была открыта данная порода. Однако по некоторым сведениям считается, что в Египте была выведена такса. В переводе с немецкого такса означает «собака барсук».

Бассет-хаунд

У всех, кто видел эту собаку, возникает непреодолимое желание ее подбодрить, пожалеть, приласкать. Невероятно печальные глаза, длинные висячие уши, вытянутое туловище на коротких ножках... Кажется, что это самое несчастное существо во всем мире. Однако это не так.

На самом деле не глаза, а хвост является истинным индикатором настроения и состояния вашего питомца. Обратите внимание, бассет-хаунд почти всегда держит его высоко поднятым, при этом он задорно виляет из стороны в сторону. Поэтому не стоит заблуждаться по поводу состояния этой собаки, имеющей столь грустный вид. На самом деле – это очень жизнерадостное и позитивное существо.

Голден Ретривер

Долгое время история возникновения золотистого ретривера была тайной. Существовала легенда о лорде Твидмауте, который купил «русских овчарок» на представлении в цирке, и начал разводить золотистых ретриверов.

В 1959 году госпожа Стонекс, которая возглавляла клуб золотистых ретриверов в Англии, заметила, что порода начиналась от пород двух собак: самца прямошерстного ретривера, который был палевого цвета, и самки твид-уотер-спаниеля. Первый происходил от ньюфаундленда и сеттера, а твид-уоттер-спаниель был местной породой. Впоследствии производились и другие скрещивания, в частности, с бладхаундом, что сделало обоняние золотистого ретривера более чутким, а корпус — более мощным и объемным. Порода была официально признана в 1913 году.

Цвергшнауцер

Компактный размер и непоколебимая уверенность в себе – это первое, что приходит на ум, когда речь заходит о цвергшнауцерах. Несмотря на свою миниатюрность, цвергшнауцера вполне можно считать серьезной служебной собакой. Ее густые и длинные брови скрывают очень внимательный и бдительный взгляд, она всегда на стороже. Сторожевые и бойцовские качества этой собаки не позволяют относить ее к числу маленьких комнатных или «карманных» собачек. Она очень смелая и отважная, умная и рассудительная, внимательная и настороженная.

Цвергшнауцер или карликовый шнауцер занимает почетное 7-е место в списке самых популярных собак во всем мире. Такая популярность объясняется отличной характеристикой и простотой содержания. Ведь цверга можно содержать даже в самой маленькой квартире. Это очень миниатюрная служебная порода с весом не более 7 кг. Почему служебная? Потому что она успела зарекомендовать себя, как отличный «сотрудник» полиции, а именно в поисках наркотиков, оружия, взрывчатки и т.п.

«Береговой терьер» - Эрдельтерьер

Порода была выведена для охоты на выдру. Безотказно работающая на воде и суше, неутомимая, бесстрашная и неприхотливая собака. «Береговых терьеров» первый раз продемонстрировали на специальной местной выставке в 1864 году, а в 1886 английский Кеннел-клуб внес в племенные книги записи о первых 24 собаках новой породы под названием «эрдельтерьер».

Эрдели стали распространяться по всей стране. Если йоркширцы ценили в эрделях, прежде всего, их рабочие качества, то в местности, где охота не была основным занятием, новых собак полюбили за их понятливость, послушность, энергичность и веселый нрав. Эрдельтерьер из деревенских лачуг шагнул во дворы английской знати. Началась работа над улучшением экстерьера собаки – каждое новое поколение собак приближало эрделя к тому образу, который мы видим сейчас.

Дворняжка

Эти собаки всегда находятся рядом с нами. Симпатичные и не очень, злые и невероятно добрые, излишне навязчивые и совершенно незаметные. Все они очень разные, их лишь объединяет название - дворняга.

Собака, не имеющая родословной, в которой намешано много разных кровей, не перестает быть верным и преданным другом человека, который порой относится к ней довольно презрительно. И между прочим, знаете ли вы, представителями какой породы были легендарные собаки-космонавты Белка и Стрелка? А знаменитая героиня рассказа Чехова Каштанка? В обоих случаях (а этот список можно продолжать бесконечно), это были дворняги.

Мопс

Мопсы очень милы и дружелюбны, испытывают сильную привязанность к членам семьи, игриво встречают зашедших в гости людей у порога квартиры. Но вместе с этим, благодаря своему доброму нраву, слишком приветливо относятся к незнакомцам. Потому их следует обучать не реагировать на команды посторонних людей и не брать еду из рук.

Данная порода будто бы создана для лентяев. Ведь большую часть своей жизни они проводят во сне, ритмично похрапывая. Но, невзирая на относительно низкий уровень активности, мопс никогда не откажется поиграть со своим хозяином.

Салюки

Салюки является одной из древнейших на планете. Их изображения можно увидеть даже на керамике 3500 года до н. э. Еще в те времена Салюки использовались с целью охоты на газелей и зайцев. Они очень выносливы и способны бежать за добычей до нескольких часов. Салюки попали в Книгу рекордов Гиннесса, как собаки, способные развивать скорость до 70 км/ч. На сегодняшний же день персидские борзые используются на беговых соревнованиях и выставках.

Борзая салюки в исламе считается чистым животным, в отличие от остальных пород собак.

Английский кокер спаниель

Охотничья порода, которая является одной из разновидностей спаниелей. В Великобритании, в стране, где была выведена эта порода, кокера называли "веселый кокер" из-за его позитивного темперамента.

Кокер спаниель – это невероятно умная и сообразительная собака. При правильном воспитании и постоянной дрессировке малыши способны запомнить массу команд. Быстро реагируют на смену настроения хозяина.

Бородатый колли

Бородатый колли (англ. Bearded Collie или Beardie) это пастушья собака, ранее использовавшаяся преимущественно шотландскими пастухами, а ныне популярная собака-компаньон.

Бородатый колли это дружелюбная и очаровательная собака. Они чрезвычайно привязаны к своей семье, но при этом дружелюбны и с незнакомцами. Ее лай скорее приветствие, чем предупреждение. Не удивительно что они очень любят детей, с которыми становятся лучшими друзьями. Эти собаки жаждут человеческого общения, они нуждаются во внимании и страдают от одиночества. Они чрезвычайно несчастны, если подолгу остаются дома одни и могут стать деструктивными. Если вы днями пропадаете на работе, а дома никого нет, не заводите эту собаку!

Сиба Ину

Дикие японские собаки обитали на территории островов уже в V веке до н.э. От них произошли все коренные породы Японии, в том числе и Сиба-ину. Небольшие псы ценились охотниками за юркость и способность работать в густых зарослях.

Все ниппон-ину (японские аборигенные породы) обладают схожим нравом: независимые, отважные, без тени раболепного поклонения. Они приемлют только равное партнерство и будто оказывают дружескую услугу, а не подчиняются командам.

"Он принесет тебе мяч. Но на то будет особая причина" – цитата об аките Хатико, отлично описывает и Сиба ину.

В Японии они объявлены национальным достоянием.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Диана Аглямова , 03 августа 2017, 09:06Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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