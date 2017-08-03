Батл: за и против переезда из России. Отвечают казанская эмигрантка и маркетолог-патриот

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Что мы теряем (или находим), переезжая в другую страну

Мы продолжаем нашу рубрику "Батл". В прошлый раз мы обсуждали все за и против тату. Сегодня мы поднимаем новую тему.

Из одного угла заграничные друзья и знакомые кричат, что лучше уезжать к ним, там больше зарплаты, а товары и путешествия дешевле, но из другого говорят, что нас там не ждут, да наши собственные сравнения того, где лучше, заставляют задуматься. Мы решили спросить мнение у девушки родом из Казани, которая переехала 8 лет назад в США, и у журналиста и маркетолога, который переехал по работе в Альметьевск. Смотрим, кто из спикеров убедительнее!



ПРОТИВ ПЕРЕЕЗДА





- Я работаю ведущим специалистом по маркетингу и рекламе ООО "Татнефть-АЗС Центр". Проще говоря, веду всю рекламу (от наружки, до акций и промо) на татнефтевских заправках. У меня за плечами журфак КФУ (КГУ), и всегда моя работа была связана с русским языком. Не знаю, насколько сильно я подхожу на роль "ура-патриота", но, теоретически, любой, кто работает с русским языком (и слабо владеет английским) не сможет найти работу в другой стране, а потому, скорее всего, воздержится от переезда. Думаю, что я бы не уехал ни в Европу, ни в США.

Минуты слабости: О том, чтобы уезжать жить в другие страны никогда не задумывался.





Я ПРОТИВ ЭМИГРАЦИИ, ПОТОМУ ЧТО...

1. Моя основная деятельность связана со знанием русского языка, как коммуникационного инструмента и в другой стране (и, как следствие, языковой среде) я не смог бы продолжать работать по текущему направлению. Без знания языка мне просто пришлось бы оставить карьеру и переквалифицироваться в грузчики, официанты. С уважением отношусь к представителям рабочих профессий (особенно в преддверии домашнего чемпионата мира по "Ворлд Скилс"), но я к такой смене вектора не готов. Далее будет черед "во-вторых".

2. Не готов переходить из одной сферы в другую, в том числе и из-за денег. Надо кормить и одевать семью. Да, мы понимаем, что художник может быть голодным, но дети художника должны быть сытыми. Всегда! Думается, что и моей семье было бы некомфортно срываться с насиженного места и погружаться в другую культуру, языковую среду. Это, в любом случае, шоковая ситуация. Она, без крайних обстоятельств, ни к чему!

3. Есть еще одна причина, ментальная. Я приверженец правила: где родился - там и пригодился! Думаю, что не стоит колесить по свету в поисках лучшей доли (только в поисках новых впечатлений в период отпуска). Все в наших руках и сделать мир лучше может каждый из нас ровно на том месте, где он сейчас и находится. В Европе не сорят на улице? Так и нам никто не мешает.

4. А еще, каждому из нас (уж такова особенность воспетой классиком Толстым "русской" души) не чужда ностальгия. Тоска по "русским березкам", так сказать. Мне, например, будет не хватать русской культуры вдали от родной земли. Не только книжек (их, в конце концов, можно взять с собой). Не только русского балета. Я о той культуре, которая живет в каждом из нас на генном уровне. Будет не хватать родных и близких, друзей и неприятелей, разговоров бабушек возле подъезда, продавщицы, которой "можно потом занести", соседей с перфоратором, пробок на "Кварталах". Всего, из чего состоит повседневная жизнь каждого из нас и то, что делает нас такими, какие мы и есть на сегодняшнюю секунду.

5. Я не сравнивал доходы и расходы, потому как в той же Европе финансовая обстановка разная. В Италии, Греции, Испании - кризис, а в Германии - стабильность. Хотя по расстоянию они ближе, чем Тюменская область к Татарстану. Конечно, учителям и врачам в Европе и США хорошо, но я не учитель и не врач, так что ко мне это "хорошо" не отнесется. Как я говорил, меня не ждут за рубежом высококвалифицированные профессии. Я думаю, что, например, кассирам и старшим кассирам в Германии может быть хуже (не говорю за все города России, только за очень крупные).



- 8 лет назад я уехала в США по программе Work&Travel (программа для студентов), осталась там и выиграла грин карту (вид на жительство в США). Сейчас я - гражданка США. Начинала свою жизнь там с простых профессий, но через несколько лет закончила местный колледж и устроилась в It-компанию (в России у меня осталось неоконченное высшее, физфак КФУ).

Минуты слабости: Конечно, они наступают. Я скучаю по родственникам и друзьям. Но ряд обстоятельств дает мне понять, что я правильно делаю, что остаюсь в США.



Я ЗА ЭМИГРАЦИЮ, ПОТОМУ ЧТО...

1. Основная причина, почему я осталась за рубежом - высокая зарплата. Налоги и страховка у нас тоже большие. Немного о налогах. Обычно они оплачиваются: на федеральный уровень, непосредственно штату, где проживает декларант, городу или округу (местные налоги). С повышением дохода налог в США повышается. Я плачу 15% в год за доход до 37 651 $ - это примерно 5 183,75 $, а с той части зарплаты, что больше этой суммы - уже 25%. Есть помимо федерального в большинстве штатов и подоходный налог именно по штату, он может отличаться от штата к штату, в Луизиане это 2-4% в зависимости от зарплаты. С моей зарплаты каждый месяц ещё вычитают налог ИНН 6% (social security tax) и ещё один "Медикер" - 2% (Medicare tax).

Но мне на все хватает: и на жизнь, и на путешествия, и на приезд в Россию раз в год к родственникам. У меня есть время на то, чтобы заняться подработкой. Мне это не надо, но многие хотят больше денег. Еще в США легче менять работу и менять города. Легко найти компанию, которая оплатит тебе переезд.

2. У гражданина США открывается возможность поехать в другие страны без визы. Это один из самых важных плюсов.

3. Каждый штат в США, как свое маленькое государство со своими традициями, порядками и особенной культурой. Так что, для любителей чего-то нового можно каждый пару лет переезжать из одного штата в другой, как я, и изучать культуру. Можно просто путешествовать во время отпуска на машине или на автодоме между штатами. Это позволяют делать дороги и парки, на которых можно оставить транспорт.

4. Никто так не обсуждает коррупцию, как в России. Видимо нет повода. В России люди очень любят приводить примеры из жизни, когда они сталкивались со взятничеством. В США нет взяток на таком масштабном уровне. Здесь не берут на работу родственников и друзей, вместо хороших специалистов. Если ты хорошо работаешь, никто не мешает тебе занимать хорошие должности в крупных корпорациях и получать большие суммы. То же самое с учебой. Она, конечно, дорогая. Но если ты стараешься, никто не будет мешать тебе получать высокие оценки, требовать деньги или матпомощь за то, чтобы получить медаль/диплом с отличием.

5. Конечно, никого не удивлю, если скажу, что в Европе и Америке сервис на уровень выше. В кафе нет общих туалетов (только раздельные для мужчин и женщин), остановки и автобусы чистые. Здесь есть все для инвалидов, включая отдельные автобусы, на которых не могут ездить обычные граждане.

6. В крупных западных городах ты можешь познакомиться с культурами разных стран и национальностей. К примеру, есть огромный выбор еды с любого уголка планеты. И даже татарской, киргизской и казахской.

7. США - страна свободных взглядов. Если ты не определилися с выбором пола, с тем, какого пола твой партнер, то там ты будешь чувствовать себя спокойно. Никто не будет к тебе приставать!



P.s. Это далеко не все причины, по которым я оцениваю, что мой уровень жизни на Западе выше, чем в России.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 03 августа 2017, 09:55Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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