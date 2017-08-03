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Батл: за и против переезда из России. Отвечают казанская эмигрантка и маркетолог-патриот

Батл: за и против переезда из России. Отвечают казанская эмигрантка и маркетолог-патриот
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Что мы теряем (или находим), переезжая в другую страну

Мы продолжаем нашу рубрику "Батл". В прошлый раз мы обсуждали все за и против тату. Сегодня мы поднимаем новую тему.

Из одного угла заграничные друзья и знакомые кричат, что лучше уезжать к ним, там больше зарплаты, а товары и путешествия дешевле, но из другого говорят, что нас там не ждут, да наши собственные сравнения того, где лучше, заставляют задуматься. Мы решили спросить мнение у девушки родом из Казани, которая переехала 8 лет назад в США, и у журналиста и маркетолога, который переехал по работе в Альметьевск. Смотрим, кто из спикеров убедительнее!
 

ПРОТИВ ПЕРЕЕЗДА

- Я работаю ведущим специалистом по маркетингу и рекламе ООО "Татнефть-АЗС Центр". Проще говоря, веду всю рекламу (от наружки, до акций и промо) на татнефтевских заправках. У меня за плечами журфак КФУ (КГУ), и всегда моя работа была связана с русским языком. Не знаю, насколько сильно я подхожу на роль "ура-патриота", но, теоретически, любой, кто работает с русским языком (и слабо владеет английским) не сможет найти работу в другой стране, а потому, скорее всего, воздержится от переезда. Думаю, что я бы не уехал ни в Европу, ни в США. 

Минуты слабости: О том, чтобы уезжать жить в другие страны никогда не задумывался. 


Я ПРОТИВ ЭМИГРАЦИИ, ПОТОМУ ЧТО...

1. Моя основная деятельность связана со знанием русского языка, как коммуникационного инструмента и в другой стране (и, как следствие, языковой среде) я не смог бы продолжать работать по текущему направлению. Без знания языка мне просто пришлось бы оставить карьеру и переквалифицироваться в грузчики, официанты. С уважением отношусь к представителям рабочих профессий (особенно в преддверии домашнего чемпионата мира по "Ворлд Скилс"), но я к такой смене вектора не готов. Далее будет черед "во-вторых".

2. Не готов переходить из одной сферы в другую, в том числе и из-за денег. Надо кормить и одевать семью. Да, мы понимаем, что художник может быть голодным, но дети художника должны быть сытыми. Всегда! Думается, что и моей семье было бы некомфортно срываться с насиженного места и погружаться в другую культуру, языковую среду. Это, в любом случае, шоковая ситуация. Она, без крайних обстоятельств, ни к чему! 

3. Есть еще одна причина, ментальная. Я приверженец правила: где родился - там и пригодился! Думаю, что не стоит колесить по свету в поисках лучшей доли (только в поисках новых впечатлений в период отпуска). Все в наших руках и сделать мир лучше может каждый из нас ровно на том месте, где он сейчас и находится. В Европе не сорят на улице? Так и нам никто не мешает. 

4. А еще, каждому из нас (уж такова особенность воспетой классиком Толстым "русской" души) не чужда ностальгия. Тоска по "русским березкам", так сказать. Мне, например, будет не хватать русской культуры вдали от родной земли. Не только книжек (их, в конце концов, можно взять с собой). Не только русского балета. Я о той культуре, которая живет в каждом из нас на генном уровне. Будет не хватать родных и близких, друзей и неприятелей, разговоров бабушек возле подъезда, продавщицы, которой "можно потом занести", соседей с перфоратором, пробок на "Кварталах". Всего, из чего состоит повседневная жизнь каждого из нас и то, что делает нас такими, какие мы и есть на сегодняшнюю секунду.

5. Я не сравнивал доходы и расходы, потому как в той же Европе финансовая обстановка разная. В Италии, Греции, Испании - кризис, а в Германии - стабильность. Хотя по расстоянию они ближе, чем Тюменская область к Татарстану. Конечно, учителям и врачам в Европе и США хорошо, но я не учитель и не врач, так что ко мне это "хорошо" не отнесется. Как я говорил, меня не ждут за рубежом высококвалифицированные профессии. Я думаю, что, например, кассирам и старшим кассирам в Германии может быть хуже (не говорю за все города России, только за очень крупные). 
 

- 8 лет назад я уехала в США по программе Work&Travel (программа для студентов), осталась там и выиграла грин карту (вид на жительство в США). Сейчас я - гражданка США. Начинала свою жизнь там с простых профессий, но через несколько лет закончила местный колледж и устроилась в It-компанию (в России у меня осталось неоконченное высшее, физфак КФУ).

Минуты слабости: Конечно, они наступают. Я скучаю по родственникам и друзьям. Но ряд обстоятельств дает мне понять, что я правильно делаю, что остаюсь в США.
 

Я ЗА ЭМИГРАЦИЮ, ПОТОМУ ЧТО...

1. Основная причина, почему я осталась за рубежом - высокая зарплата. Налоги и страховка у нас тоже большие. Немного о налогах. Обычно они оплачиваются: на федеральный уровень, непосредственно штату, где проживает декларант, городу или округу (местные налоги). С повышением дохода налог в США повышается. Я плачу 15% в год за доход до 37 651 $ - это примерно 5 183,75 $, а с той части зарплаты, что больше этой суммы - уже 25%. Есть помимо федерального в большинстве штатов и подоходный налог именно по штату, он может отличаться от штата к штату, в Луизиане это 2-4% в зависимости от зарплаты. С моей зарплаты каждый месяц ещё вычитают налог ИНН 6% (social security tax) и ещё один "Медикер" - 2% (Medicare tax). 

Но мне на все хватает: и на жизнь, и на путешествия, и на приезд в Россию раз в год к родственникам. У меня есть время на то, чтобы заняться подработкой. Мне это не надо, но многие хотят больше денег. Еще в США легче менять работу и менять города. Легко найти компанию, которая оплатит тебе переезд.

2. У гражданина США открывается возможность поехать в другие страны без визы. Это один из самых важных плюсов. 

3. Каждый штат в США, как свое маленькое государство со своими традициями, порядками и особенной культурой. Так что, для любителей чего-то нового можно каждый пару лет переезжать из одного штата в другой, как я, и изучать культуру. Можно просто путешествовать во время отпуска на машине или на автодоме между штатами. Это позволяют делать дороги и парки, на которых можно оставить транспорт.

4. Никто так не обсуждает коррупцию, как в России. Видимо нет повода. В России люди очень любят приводить примеры из жизни, когда они сталкивались со взятничеством. В США нет взяток на таком масштабном уровне. Здесь не берут на работу родственников и друзей, вместо хороших специалистов. Если ты хорошо работаешь, никто не мешает тебе занимать хорошие должности в крупных корпорациях и получать большие суммы. То же самое с учебой. Она, конечно, дорогая. Но если ты стараешься, никто не будет мешать тебе получать высокие оценки, требовать деньги или матпомощь за то, чтобы получить медаль/диплом с отличием.

5. Конечно, никого не удивлю, если скажу, что в Европе и Америке сервис на уровень выше. В кафе нет общих туалетов (только раздельные для мужчин и женщин), остановки и автобусы чистые. Здесь есть все для инвалидов, включая отдельные автобусы, на которых не могут ездить обычные граждане.

6. В крупных западных городах ты можешь познакомиться с культурами разных стран и национальностей. К примеру, есть огромный выбор еды с любого уголка планеты. И даже татарской, киргизской и казахской. 

7. США - страна свободных взглядов. Если ты не определилися с выбором пола, с тем, какого пола твой партнер, то там ты будешь чувствовать себя спокойно. Никто не будет к тебе приставать!

P.s. Это далеко не все причины, по которым я оцениваю, что мой уровень жизни на Западе выше, чем в России.

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Тэги: Казанцы, Интервью
Автор: Асия Гиззатуллина, 03 августа 2017, 09:55
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Комментарии

Горожанин03 августа 2017, 10:08
Если б я работал в татнефти,я б тоже здесь остался..
Лучший комментарий
2
29
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Горожанин03 августа 2017, 10:16
Фирюза - малорик. Так все активные, умненькие и работящие свалят, останутся одни миникакашки, ильурки, утырки сабинские, нижнекамские...........
8
22
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Фотина03 августа 2017, 10:50
Фирюза! А что с семьей? Я так понимаю ее нет. Мой брат сбежал в Бостон. Здесь в Москве он окончил МФТИ , подавал надежды. Стажировался за границей. Заключил контракт с Масачученский университетом и уехал преподавать. Решил там остаться. Свобода, достаток... Через год контракт не продлился по каким то причинам. И все... стал работать , лишь бы работать. Брался за любую работу ,лишь бы не выгнали из сша. Там так. Покаесть у тебя работа, не трогают. Так прокантовался 9 лет. Получил заветную гринкарту. Счастлив. Только вот мужику уже 45, а семьи нет, своего угла нет, даже кошки нет, работает в коллекторской конторе. Одет плохенько, машину старенькую друзья отдали. В общем , без слез не взглянешь... и нафик такой успех??? Ни кола, ни двора, ни кошки , ни рогожки. За то как попугай твердит о демократии и ее привелегиях.
8
11
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Горожанин03 августа 2017, 11:20
Спасибо мыть посуду я могу и дома!:-D Есть родственники которые прожили в Италии около 10 лет. Да зарплата там выше. Смогли купить там хорошую машину. Но пахали с утра до вечера. Но счас везде кризис. Куча приезжих арабов. Работы практически нигде нет никакой. В 2016 году вернулись обратно. Сложно там. Хорошо устроиться могут единицы!
3
8
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Горожанин03 августа 2017, 11:24
В ответ на комментарий пользователя
Фирюза! А что с семьей? Я так понимаю ее нет. Мой брат сбежал в Бостон. Здесь в Москве он окончил МФТИ , подавал надежды. Стажировался за границей. Заключил контракт с Масачученский университетом и уехал преподавать. Решил там остаться. Свобода, достаток... Через год контракт не продлился по каким то причинам. И все... стал работать , лишь бы работать. Брался за любую работу ,лишь бы не выгнали из сша. Там так. Покаесть у тебя работа, не трогают. Так прокантовался 9 лет. Получил заветную гринкарту. Счастлив. Только вот мужику уже 45, а семьи нет, своего угла нет, даже кошки нет, работает в коллекторской конторе. Одет плохенько, машину старенькую друзья отдали. В общем , без слез не взглянешь... и нафик такой успех??? Ни кола, ни двора, ни кошки , ни рогожки. За то как попугай твердит о демократии и ее привелегиях.
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Зато он "счастлив"! Живет в единственной супердержаве мира!:-D
0
8
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Горожанин03 августа 2017, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
Фирюза! А что с семьей? Я так понимаю ее нет. Мой брат сбежал в Бостон. Здесь в Москве он окончил МФТИ , подавал надежды. Стажировался за границей. Заключил контракт с Масачученский университетом и уехал преподавать. Решил там остаться. Свобода, достаток... Через год контракт не продлился по каким то причинам. И все... стал работать , лишь бы работать. Брался за любую работу ,лишь бы не выгнали из сша. Там так. Покаесть у тебя работа, не трогают. Так прокантовался 9 лет. Получил заветную гринкарту. Счастлив. Только вот мужику уже 45, а семьи нет, своего угла нет, даже кошки нет, работает в коллекторской конторе. Одет плохенько, машину старенькую друзья отдали. В общем , без слез не взглянешь... и нафик такой успех??? Ни кола, ни двора, ни кошки , ни рогожки. За то как попугай твердит о демократии и ее привелегиях.
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Результаты голосования кагбэ намекают ))
0
5
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Вадим03 августа 2017, 11:32
Сева - красавчик!
2
3
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Горожанин03 августа 2017, 11:49
Если нет мохнатой руки, у молодежи впереди еще 6 лет жизни коту под хвост.
0
6
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Горожанин03 августа 2017, 11:53
Счас лето, травка зенелеет, солнышко блестит, такие вопросы нужно задавать в разгар осени, или где-нибудь в феврале.
0
2
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11103 августа 2017, 12:17
тем не менее результаты говорят сами за себя. да чего уж скрывать, да у них выше в принципе уровень жизни, выше зарплата, выше налоги (но они идут на достойное жизнеобеспечение граждан, а не кому-то в карман)....отличий много. если человек захочет, он найдет себе там применение.
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3
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Горожанин03 августа 2017, 12:17
Первый, он плавает среди березок по размытой колее, рассуждения настолько наивные, поверхностные, сколько ему лет, улучшателю мира? Вобщем ему там делать нечего, пусть читает Чернышевского и качает воздух на дебатах о судьбах страны. Вторая рассуждает четко, педантично, язык чисел, точное определение целей и возможностей, ей лучше оставаться там, умом ж Россию не понять :-D
2
3
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ирина03 августа 2017, 12:46
я так поняла, что у Фирюзы комфорт на первом месте вместо семьи, а где же дети, семья, ни кота, ни двора, ни собаки, что эта за жизнь такая????? В то время как пусть и небогатого маркетолога уже семья и дети!
Разве можно комфорт на семью и родное променять? Пока молодая комфорт идёт первым, но осознанием и возрастом, что семья первее идёт
3
2
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Горожанин03 августа 2017, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
Первый, он плавает среди березок по размытой колее, рассуждения настолько наивные, поверхностные, сколько ему лет, улучшателю мира? Вобщем ему там делать нечего, пусть читает Чернышевского и качает воздух на дебатах о судьбах страны. Вторая рассуждает четко, педантично, язык чисел, точное определение целей и возможностей, ей лучше оставаться там, умом ж Россию не понять :-D
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ну да. Для нее чем теплее в сортире тем лучше!!:-D Поэтому лучше построить у себя в стране хорошие сортиры чем пользоваться чужими!:-)
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Горожанин03 августа 2017, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
я так поняла, что у Фирюзы комфорт на первом месте вместо семьи, а где же дети, семья, ни кота, ни двора, ни собаки, что эта за жизнь такая????? В то время как пусть и небогатого маркетолога уже семья и дети!
Разве можно комфорт на семью и родное променять? Пока молодая комфорт идёт первым, но осознанием и возрастом, что семья первее идёт
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в США таких мохнаток готовых лечь хоть под негра миллионы. Со всего мира на любой цвет и вкус!:-D
4
2
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Горожанин03 августа 2017, 12:51
В ответ на комментарий пользователя
я так поняла, что у Фирюзы комфорт на первом месте вместо семьи, а где же дети, семья, ни кота, ни двора, ни собаки, что эта за жизнь такая????? В то время как пусть и небогатого маркетолога уже семья и дети!
Разве можно комфорт на семью и родное променять? Пока молодая комфорт идёт первым, но осознанием и возрастом, что семья первее идёт
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а там быстро не женятся, потому что понимают, что это не надолго, особенно без комфорта, одни проблемы от этих процедур.
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Горожанину03 августа 2017, 12:52
Первый чел мажорик - думаю что братья шаймиевы и дети судей тоже классно пристроены и некуда не уедут им и тут не плохо переподает , вторая дама просто предательница родины , она готова за зеленые бумажки хоть в дешевом порно сниматься , лишь бы получить гринкарту ... Мой ответ простой , если будут платить нормально и жулье из страны выкинут то вполне можно и тут жить . Если станет плохо уеду в Европу , идеалы ближе чем у америкосов с их демократией
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Горожанин03 августа 2017, 13:00
Мои впечатления от общения с нашими - там: Молодежь работает и надеется на лучшее. Пожилые уже ни на что не надеются, ипотека не выплачена и перспектив нет. К хорошему быстро привыкаешь, но разница с местными угнетает. Некоторые мечтают вернуть обратно, но не куда.
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Горожанин03 августа 2017, 13:12
В ответ на комментарий пользователя
Первый чел мажорик - думаю что братья шаймиевы и дети судей тоже классно пристроены и некуда не уедут им и тут не плохо переподает , вторая дама просто предательница родины , она готова за зеленые бумажки хоть в дешевом порно сниматься , лишь бы получить гринкарту ... Мой ответ простой , если будут платить нормально и жулье из страны выкинут то вполне можно и тут жить . Если станет плохо уеду в Европу , идеалы ближе чем у америкосов с их демократией
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Какой он мажорик маркетологишка, в Альметьевске мажорики, живут в частных дворцах и не вылезают из путевок на мальдивы, имеют недвижимость в мск и европе.
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Горожанин03 августа 2017, 13:25
Мнение риэлторов: наши соотечественники купившие жилье там, живут постоянно только 1 из 20. Остальные только наездом.
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Горожанин03 августа 2017, 13:39
Если бы наше государство не плевало на нас и желания уехать просто так не возникало бы, но увы. Платят на за хорошую работу, а за родственность, молодежь не поддерживают, дети для государства вообще ничто и нужны только своим родителям, ну а пенсионеры для государства это обуза причем похоже непосильная, так почему бы и не хотеть уехать туда, где бы тебя просто уважали. Так что если бы была возможность, слинять отсюда самое правильное.
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Горожанин03 августа 2017, 13:40
Деньги на квартиру похоже заработали в России, удачно устроилась там только одна семья, которую знаю. Остальные снимают.
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Горожанин03 августа 2017, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
ну да. Для нее чем теплее в сортире тем лучше!!:-D Поэтому лучше построить у себя в стране хорошие сортиры чем пользоваться чужими!:-)
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Строй, иди, вперед! Сколько можно звездеть про "надо", приступай. Жизнь же не бесконечная, чтобы ждать, пока ты это сделаешь, а не будешь с тyпoй улыбкой тут выступать.
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