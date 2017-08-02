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Казанский лукбук: рядовой ВДВ в форме песочного цвета, берете и облегченных берцах

Казанский лукбук: рядовой ВДВ в форме песочного цвета, берете и облегченных берцах
16+
Фото: Асия Гиззатуллина
Специальный выпуск рубрики, посвященный Дню Воздушно-десантных войск


ШАКИРДЖАН АБДУСАЛЯМОВ, 26 ЛЕТ

ЗВАНИЕ ГВАРДИИ РЯДОВОЙ ВДВ, ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА "ПАТРИОТ"
 

1. КАКОГО СТИЛЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

ПО ДОЛГУ РАБОТЫ НОШУ ВЕЩИ В ДЕЛОВОМ СТИЛЕ, В ВЫХОДНЫЕ ДНИ - В ГОРОДСКОМ СТИЛЕ. 
ФОРМУ НОШУ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ВАЖНЫХ ВОЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
 
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ НОСЯТ СЛИШКОМ КОРОТКИЕ ШОРТЫ. ЭТО ВЕЩЬ ДЛЯ СПОРТЗАЛА.
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

КРЕМЛЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ.
 
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
 
H&M, ZARA, "ДЕКАТЛОН".
 

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Тэги: Казанцы, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 02 августа 2017, 11:27
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Комментарии

Питер02 августа 2017, 11:33
Голосовалку то прикрепить застеснялись?
0
2
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Горожанин02 августа 2017, 11:46
Вот уж.не думал, что это попадёт в лукбук :-D:-D Может какой генерал, что то оденет из формы главного и покажет? Фуражку например, в диаметре больше метра?
0
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