Новое место: лапшичная с разрисованными стенами и мини-террасой на Кремлевской набережной

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В кафе подают китайскую лапшу, спринг роллы и азиа бургеры на паровых булочках

На Кремлевской набережной со стороны вокр-аут площадки открылась новая Лапшичная. Место основал шеф-повар ресторана паназиатской кухни Mio, который так же расположен на набережной.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

Идея открыть кафе с азиатским стритфудом пришла Станиславу Хану, шеф-повару ресторана Mio, еще зимой. Руководство Кремлевской набережной поддержало идею, и проект решили запустить в начале летнего туристического сезона.

Станислав приехал в Казань в начале 2016 года прямиком из Китая. А до Китая трудился в Москве на совместном с французами проекте: открывали на Цветном бульваре шикарный ресторан Buddha-bar из сети знаменитых заведений паназиатской кухни - они есть во многих столицах мира. Ездил в Париж на стажировку. Там обратил внимание, что во Франции шефы - французы, а рядовые повара – из Китая, Таиланда, Южной Кореи, других стран. Все готовили свои родные, аутентичные блюда, а он вникал в нюансы и секреты.

На должности шеф-повара Mio он сразу приступил к разработке нового меню и тщательному подбору продуктов. Удалось найти специфические масла, особенные сорта специй, растений. Благодаря установившимся контактам с поставщиками он смог значительно расширить список продуктов для более разнообразного и интересного по вкусу меню. Станислав использует и местные продукты: это практически семьдесят процентов овоще, говядину, кур, цыплят и яйца с фермерских хозяйств Татарстана.



КОНЦЕПЦИЯ

В Казани широко представлен американский и европейских фастфуд, а вот азиатский - мало. Хотя направление очень популярно. Хочется расширить представление казанцев о кухне, так как помимо воков бы увидите множество других экзотических блюд. Здесь представлены хитовые блюда из меню ресторана Mio. Как и в ресторане, блюда паназиатской кухни адаптированы под вкусовые привычки и желудки казанцев: что-то менее острое, соленое, кислое или сладкое. Блюда подаются в формате take away в коробочках, которые удобно брать с собой.



МЕСТО

Заведение находится в начале набережной ближе к Ленинской дамбе. Оно рассчитано на тех, кто хочет быстро пообедать, прогуляться вдоль набережной или идет с тренировки. Внутри оно вглядит очень просто - панорамные окна, несколько столиков, кресел, обтянунутых кожей и барная стойка. Фишкой интерьера стала красочная стена. Автор графити - тот же художник, что разрисовал ворк-аут площадку - Дамир BOZIK. В конечном счете интерьер лапшичной получился ярким и лаконичным.

Летом перед заведением на улице будут стоять столики и кресла. С террасы будет открываться красивый вид на Казанку и противоположный берег.



МЕНЮ

Лапши в меню три вида - гречневая "Соба" в соусе терияки, китайская в соусе Чоу-мейн и Пад-тай с рисовой лапшой. Также к лапше можно положить любую из добавок. Например, говядину, курицу или креветки. Стоимость воков около 230 рублей рублей за порцию.



Кроме того, можно попробовать микс салата с японским дрессингом и цыпленком караагэ (180 рублей), спринг-роллы с курицей (180 рублей) или с овощами (170 рублей), а также азиатское BBQ из цыпленка с фри. Фишка меню - азиатские бургеры. Есть бао-дзи со свининой (80 рублей) и азиа-бургер на паровых булочках Мушу (160 рублей).

Меню действует в тестовом режиме, и, возможно, в начале лета будут изменения по стоимости и по содержанию.



Из десертов: карамельно-ореховы тарт, тарт с яично-ромовым кремом и жареное мороженое. Стоимость десертов от 90 рублей. Запивать предлагают фирменными лимонадами, чаем и кофе.



Лапшичная на Кремлевской набережной

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Режим работы: 12:00-00:00 ежедневно

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 31 мая 2017, 13:05Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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