Казанцы до и после: полезные истории тех, кто похудел на спор, в реалити-шоу и влюбившись

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Истории о том, что заставляет худеть казанцев, и мнение психолога об этом

НАТАЛИЯ ЕРМОХИНА

ПОХУДЕЛА НА СПОР С 68,5 ДО 60 КГ

С чего все началось

Начнем с того, что в 2010 году я поправилась до пикового начения - 75 киллограммов. Всевозможными диетами и фитнесом, с переодическими срывами я похудела к зиме 2017 года до 68,5 килограммов.

Помощь пришла со стороны дяди. Мой дядя, как и я, постоянно живет в желании сбросить лишний вес, умеренно тренируется, но и с питанием постоянно борщит. Его вес последние годы колеблется пределах 115-120 килограммов. Он наблюдает за мной и при каждой встрече отмечает - я поправилась или похудела. И постоянно подкалывает меня. Он работает директором санатория и, понятное дело, ему постоянно таскают плюшки и пирожки. В общем, похудеть никак не выходит.

В один день он приходит к нам в гости и за приличной тарелкой пельменей начинает обсуждать, что пора бы серьезно взяться за себя. Я подколола, что у него ничего не выйдет. В ответ получила: "Сама такая, и ты не похудеешь". Потом молчит и выдает: "А давай поспорим с тобой, что я похудею, а ты нет".

Не сказать, что сразу эта идея у меня вызвала восторг. Но он предложил подумать над условиями. Итог был такой: спорим, что к 1 мая (а тогда было 29 января) мы сможем похудеть. Мой старт веса был 68,5, у дяди - 120 килограммов. Пропорционально мы рассчитали, что мне надо скинуть 8, а ему 12 килограммов. То есть отличие в полтора раза, как вес каждого. Итого, я должна была весить меньше 60, а он меньше 108 кг на день взвешивания.

Результат спора: если кто-то один похудеет до нужной величины, то другой платит ему 60 000 рублей, причем из этих денег 25 тысяч - это покупка теплицы на дачу бабушке, а остальные деньги можно потратить на отпуск. При этом, если мы оба достигаем нужного результата, то никто никому ничего не должен, а теплицу покупаем пополам. Вариант, что мы оба не достигнем результата мы даже не рассматривали.

Как я худела

Нам не разрешалось делать с собой что угодно, никаких ограничений. Я начала усиленно заниматься фитнесом, ограничивала себя в питании, и ко всему прочему еще и держала пост 7 недель. Это мне помогло, потому что сдерживало от употребления жирного мяса и алкоголя. Каждую неделю мы с дядей встречались и только визуально оценивали результаты.

Я старалась работать над собой планомерно, не срывалась, регулярно ходила в зал. Дядя же оставил все на последний момент и худел очень экстренно, потому что на всех семейных праздниках он отрывался по полной. 60 килограммов для меня достаточно критичное плато, я очень давно не весила меньше и, возможно, психологически мне опустить вес до этого предела никак не удавалось.

Итог

В итоге за неделю до конца спора я весила 60,8 и эти несчастные 800 грамм я скидывала на изнурительном кефирном голодании, сопровождаемом кардио-тренировками высокой интенсивности. И за день до взвешивания результат мне поддался. В итоге у нас оказалась дружеская ничья, но теплицу все-таки купил дядя Саша. К сожалению, после окончания спора из-за сильных ограничений 1 килограмм ко мне вернулся сразу, но я планирую к концу лета избавиться от него.

Что это дало - мы стали больше следить за своим здоровьем и вести активный образ жизни, следить за питанием и поддерживать друг друга в этом. Хотя в процессе спора дядя постоянно пытался провоцировать меня на срывы. В общем, как вариант мотивации - очень сильно рекомендую. Во-первых, я максимально рассказала об этом всем своим знакомым и проиграть было бы просто стыдно. Во-вторых, очень много людей меня поддерживало и помогало мне справиться на всех этапах. В-третьих, потерять такую сумму денег я просто не могла себе позволить. Сама я вряд ли бы достигла такого хорошего результата и не обрела бы системности в занятиях фитнесом, которые теперь приносят мне нереальное удовольствие.

ТИМУР БИКБУЛАТОВ

ПОХУДЕЛ НА РЕАЛИТИ-ШОУ С 148 ДО 94,3 КГ

С чего все началось

Я стал победителем в шоу "Взвешенные люди" на телеканале СТС. Суть шоу в том, что 18 участников со всей России, страдающих от лишнего веса, получают шанс не только кардинально изменить свою жизнь, избавившись от надоевших килограммов, но и побороться за 2,5 миллиона рублей. За 16 недель проекта я сбросил 54 килограммов, а за год – 80 килограммов.

Я с детства был полным. Представляете, я был ребенком, весившим 57 килограммов в детском саду. Перед проектом у меня был максимальный вес 164 килограмма при росте 179 сантиметров. Чего только не перепробовал для похудения: БАД, диеты, спорт, посещение диетолога - не помогало ничего.

Однажды мой лучший друг, Артем Филиппов, обратил внимание на шоу "Взвешенные люди" и сказал, что неплохо бы мне попасть на это шоу. У меня не было энтузиазма по этому поводу. Я хотел бы поучаствовать, но не верил в свои силы. Сколько тысяч людей хотят, как и я, попасть на реалити-шоу.

Спустя несколько месяцев, в обычный рабочий день мне вдруг звонит Артем: "У тебя есть несколько часов, чтобы приехать по такому-то адресу". И не говорит, для чего. Я начал отказываться, так как рабочий день был в разгаре. И тут он настоял на своем: "Я хоть раз в жизни тебя подводил или обманывал?". Заинтригованный, я приехал, как оказалось, на кастинг того самого шоу в казанский офис СТС. К тому времени заканчивался последний день кастинга. Заполнил анкету, меня сфотографировали и отправили данные в Москву.

Через несколько дней меня пригласили на второй этап кастинга в столицу. После того, как я прошел и его, мне оставалось пройти медкомиссию и сдать анализы. И все, я оказался на съемках передачи "Взвешенные люди".

Как я худел

Мы худели под руководством тренеров и диетологов, проходили физические испытания, сидели на диетах и участвовали в конкурсах. Там были совсем другие условия. Две команды боролись друг против друга. И та, команда, что суммарно сбрасывала меньший вес за неделю, должна была исключить одного игрока. В один момент команда проголосовала за меня, и я ушел с проекта.

Тогда я не отчаился. Несколько раз в неделю я общался с тренером, мне подбирали различные тренировочные программы. Плюс я сам экспериментировал с различными нагрузками, не думая, что попаду на проект еще раз. Но в конечном счете, меня вернули на шоу. И я победил в нем и выиграл 2,5 миллиона рублей.

Итог

На проекте мне помогли похудеть совершенно другие условия жизни. До проекта я постоянно думал о семье и о работе. Была постоянная борьба за жизнь. А на проекте, когда об этом не приходолось думать, появилось время заняться собой. А какой был рацион до проекта? Хлеб, мясо и макароны, другое я не признавал. Сейчас я ем овощи и зелень, и понял, что это нормальная еда.

Перед проектом я ушел из строительного бизнеса. Теперь я работаю фитнес-проводником с людьми, у которых лишний вес. Мы взаимодействуем круглые сутки. Я составляю тренировки, слежу за питанием, разбираюсь с психологическими проблемами человека. Мне могут позвонить ночью, если у человека срыв.

Я понимаю, что те, кого я вижу в фитнес-зале, только думают, что занимаются спортом. Они поделают упражнения 1,5 часа и уходят с чистой совестью домой. На деле эффективно занимается собой лишь 5% публики. Секрет похудения в том, что надо преодолевать себя на каждом этапе и не лениться. Усталость не означает, что надо заканчивать тренировку. Это защитная реакция организма, чтобы он больше не мучался. А на деле он готов работать еще очень долго.



ЮЛИЯ ПАРЫШЕВА

ВЛЮБИВШИСЬ ПОХУДЕЛА С 76 ДО 58 КГ

С чего все началось

Я похудела, потому что полюбила одного молодого человека, и, видимо, серотонин стал выделяться в достаточном количестве. Мне хотелось, как ребёнку похвалы от парня, потому что он не совсем был доволен моим телом.

Он насмотрелся на девочек в "Инстаграме" с идеальными телами и хотел, чтобы я выглядела хорошо. Особо не попрекал меня и не говорил, что я толстая. Но я чувствовала, как он восхищался тему девушками и это давало стимул. Он спортсмен, и когда я стала худеть, занятия фитнесом были ещё одной сферой, которая нас объединяла. Мы делились впечатлениями от тренировки, нашими достижениями, он где-то подсказывал упражнения.

На самом деле очень много факторов повлияло на мое желание похудеть. Скорее всего просто все эти факторы вызвали пик, когда ты осознаешь, что дальше так нельзя, что ты молод и не подобает выглядеть так в 20 лет.

Я похудела на 18 киллограммов, сейчас ещё все в процессе и поставлены новые цели. Весов нет, потому что стараюсь прежде всего не гнаться за цифрами, а просто нравится себе, чувствовать себя комфортно. Как говорят тренеры, в начале приходят в тренажёрный зал с целью похудеть, а потом за здоровьем. Сейчас именно вторая стадия.

Как худела

У меня не было возможности ходить в тренажёрный зал и советоваться с тренерами по поводу похудения, я старалась больше узнавать и отстраняться от стереотипов по похудению. О таких, как ограничения в еде и системы похудений на всяких гречках. Плюс были очень распространены графики приседаний и прочих упражнений, но как оказалось это все не работает. Мне советовали прочитать книгу Роберта Шварца "диеты не работают". Я пыталась себя и ограничивать, ела по одному яблоку в день, но срыв в таких случаях был очевидными.

Повлияло и питание, на котором я сидела в студенческом лагере, то есть 5 разовое питание. Раньше я не завтракала, а потом приучилась, что помогло мне не хотеть есть на ночь. Я стала себя ограничивать в сладком, ходила в бассейн, старалась много гулять. Потом мне надоело себя ограничивать, я начала бегать и позволять себе практически все.

Итог

Как видите методики особой не было. И главное оказалась не мотивация, а дисциплина. Я очень часто вела сама с собой диалог с похудевшей, представляла как смогу позволить себе одежду уже 44 размера, а не 50, потому что иногда в моих любимых магазинах просто не было моего размера. Самоконтроль помог достинуть нужного результата.

Я похудела за год и рассталась с тем молодым человеком. Сейчас шучу, когда мы начали встречаться, я была толстенькой, а стоило мне похудеть, мы расстались. Это, конечно, не повод, но ситуация забавная. Думаю, он до сих пор недоволен.

- Примеры героев показали, что наше физическое тело тесно связано с психикой. Часто причиной избыточного веса является не лишняя конфетка съеденная на ночь, а глобальная неудовлетворённость: собой, мужем, детьми, своей жизнью, наконец. И нужно иметь очень серьезную причину, чтобы похудеть.

Люди с избыточым весом, это люди, которые не хотят признавать свою вину в этом и брать ответственность за себя. Они находятся в позиции ребенка. Виновата генетика, стрессы на работе, муж, который не помогает по дому. Но не они. Человек так и продолжает оставаться жертвой обстоятельств. И наши герои это вовремя поняли.

Если постоянно давать волю лени и не браться за себя, она может поглотить вас. Самое сложное - начать худеть. Заставить себя заняться собой как раз и помогут нестандартные ситуации: спор, телепроекты, любовь.

Как только вы решитесь похудеть, дальше стоит работать с психологией:



1. Ставить конкретную цель. Не просто "начать бегать по утрам", а " к 1 июля иметь подтянутые бёдра и -5 кг на весах". Не "сесть на диеты", а "за 21 день не есть ни одного мучного блюда на ночь". Так у вас повысится уровень мотивации, и вам будет проще достигать целей.



2. Выбирать для себя занятие по душе. Не признаете тренажёрный зал? Найдите зал для танцев. Не нравится методика преподавания? Найдите человека, который будет соответствовать вашим требованиям. Если заниматься тем, что действительно нравится, не найдётся место для лени, но зато энергия будет бить ключом.



3. Хвалить себя. Даже за мелочи. Побороли лень - похвалили себя, стали уважать себя ещё больше. А значит и самооценка стала выше.



Каждое утро мы стоим перед выбором, быть энергичным и стройным человеком, или оставаться ленивым и полным. Быть победителем или проигравшим. Выбор только за вами, дорогие мои!

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 31 мая 2017, 08:45Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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