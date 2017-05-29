«Хотим скоростные поезда до Москвы и Диснейленд» - иностранцы о том, что изменить в Казани

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"Забавно и странно смотреть, как троллейбусы часто "встают" на дороге, и водитель или кондуктор должны спуститься и "справиться" с "антеннами". Это только у вас"

Приближается футбольный Кубок конфедераций, и по этому поводу мы сделали полезный материал. Узнали у иностранцев, какой они видят Казань, что думают о проживании, еде, языке и россиянах вообще. И чтобы они улучшили.

КИОНГА ГЛОДИ МАБИАЛА Приехал из Демократической Республики Конго - Я - студент третьего курса Казанского Федерального университета, учусь на специальности "бухгалтерский аудит и анализ". Я приехал из Африки из демократической республики Конго и являюсь вице-президентом Ассоциации Иностранных Студентов и Аспирантов Казани (АИСА). Как видите, мне не безразлично отношение казанцев к иностранцам. Стараюсь помочь тем, кто только приехал. Я попал сюда, благодаря тому, что начал изучать русский язык в Конго и добился хороших результатов по ЕГЭ. Если честно, не знал про этот город ничего и так бы не узнал, если бы само государство распределило меня сюда. Сейчас благодарю Бога за то, что сюда попал потому, что Казань - очаровательный город. Казань сделало бы лучше несколько моментов. Во-первых, нужно увеличить безопасность иностранных студентов в городе, чтобы не было такой ситуации с убийствами. Вокруг всех общежитий нужно установить большее количество фонарей, чтобы было светло. Рядом со студенческим городком надо увеличить количество полиции. В общежитиях живет много иностранных студентов, которым в любое время понадобится помощь. И нужна помощь в содействии по трудоустройству для иностранных студентов на каникулах. Ранее иностранные граждане-студенты могли работать только во время каникул, либо на территории вуза. Потом были внесены поправки в законопроект и иностранным студентам очной формы обучения разрешили работать в других организациях. Но на деле устроится очень сложно. Далеко не все готовы принять сотрудника из другой страны на временную работу. Если говорить о транспорте, я был бы не против отдельных автобусов для студентов, хотя бы по маршруту "Деревня Универсиады" (где проживают иногородние) - "Ленинский садик". В Конго у нас отдельные автобусы для студентов, и это удобно. У студентов, особенно иногородних, не так много денег. Или я за то, чтобы сделать проезд немного дешевле, хотя бы 20 рублей. И еще, если говорить о спорте, мы все за Сборную России на Кубке конфедерации и Чемпионате мира по футболу. Поэтому за то, чтобы команда играла лучше и была сильнее!

ГЕРДИ ПИТТОМВИЛС

Приехал из Бельгии

- В Казани я занимаюсь тем, что открыл свой бар, где продаю бельгийское пиво и готовлю европейскую кухню. Мне, как кулинару в Казани не хватает ингредиентов. Не всегда бывают российские эквиваленты. Начнем с цикория. Овощ популярен в Бельгии, а в России его сложно найти, чтобы он всегда был в меню - нереально. Сироп из цветов яблони, в котором я тушу мясо, пили-пили (мини-перчики), лакрицы, серые креветки из Северного моря, - список можно продолжать бесконечно. Все привожу из Бельгии.

Кроме того, в Казани сложно выделить место с хорошей кухней, поэтому предпочитаю есть у тещи. Приятным исключением, правда, является еще ресторан "Рубаи" на Профсоюзной.



Еще в Казани летом много туристов. Город всем нравится, а вот относительно сервиса остаются вопросы. К примеру, не во всех заведениях знают английский.

В Казани проблемы в сфере услуг: услуги предоставляются, но никто не несет ответственности. К примеру, мы постелили плитку пол года назад, но она уже испортилась. Те кто делал, готовы ее поправить, но опять просят за это деньги, как за новую услугу. Если бы такое случилось в Бельгии, запросто можно было подать в суд на исполнителя и выиграть.



Строители в России - лица восточной национальности, которые исчезнут и сбегут из страны, если подать на них в суд. Все работают за наличную оплату и не принимают оплату переводом. В Бельгии у каждого, кто кладет плитку есть регистрационный номер, и ты по-любому сможешь найти строителей.



Зато в Казани магазины, кафе и аптеки работают 24/7. А в Бельгии магазины постоянно закрываются на перерыв и по праздникам. Если ты встретишь магазин, работающий в выходной, значит там все стоит в два раза дороже.



ХОСЕ ОЛИВАРЕС БУРГОС

Приехал из Испании

- Я родом из Гранады и работал долгое время в Казанском университете преподавателем. Вопрос о недостатках Казани не простой, потому что я вообще из тех, кто любит город. И вообще легче найти "недостатки" в Питере. Шучу.

Я, может быть, усовершенствовал бы комуникации. Например, нет быстрого поезда Казань-Москва-Санкт-Петербург. Дорога из Казани до Питера растягивается в два дня (туда и обратно), это же огромная потеря времени. Аэропорт маленький (хотя очень удобный), не так много прямых рейсов без пересадки в Москве, но может быть местным их хватает?

Дороги в Набережные Челные могли бы и быть лучше. На больших автобусах это расстояние (где-то 225 км) преодолевается за 4 часа. Я считаю, что это тоже очень долго.

Только одна ветка в метро. Троллейбусы часто "встают" на дороге, из-за того, что отключилось электрическое питание, и водитель или кондуктор должны спуститься и "справиться" с "антеннами" (иностраннцам кажется это очень забавным и странным).

Не хватает ночных автобусов. Я несколько месяцев жил в Деревне Универсиады и помню, что было не удобно добираться туда из центра по ночам.

Кроме того, есть вещи, которые мне привычны в Испании и которых не хватает в России. Но, мне кажется, что нельзя сравнивать Гранаду и Казань, потому что эти вещи зависят от разницы культуры, климата, менталитета и географического расположения городов. Например, расписание столовых в Университете (до 17:00) или магазинов (копицентр рядом работает до 18:00 вечера, для меня просто "кошмар"). У нас другой график.

И по ночам мой город в Испании гораздо "живее", несмотря на то, что населения раза в 4-5 меньше, чем в Казани. Помимо караоке и бара казанцы никуда не ходят. А горожане старше 35 лет и вовсе сидят дома.

Но с другой стороны, в Казани есть преимущества которые невозможно найти у нас. О них я расскажу как-нибудь потом.

ВАДАХ АБДУЛЛА

Приехал из Йемена

- Я учусь в КХТИ и заканчиваю магистратуру через месяц. В августе поеду обратно домой. В Казани в основном нравится всем иностранцам, которые учатся здесь. Горожане спокойно относятся к иностранцам, люди живут гораздо дружнее, чем в других городах.

Конечно, много чего и не хватает. Например, стадионов или площадок, где можно играть футбол бесплатно. Мы часто после учебы хотим поиграть, и приходится платить за аренду. Иностранцам тяжело найти работу на выходные и каникулы. Мало, кто готов принять человека из другой страны. Особенно, если он говорит на ломанном русском. Я говорю не говорю себе, мне жалуются на это знакомые.

Зато, тут безопаснее, чем в городах на моей родине. Нет драк, разборок, ни у кого нет оружия. Зато, здесь часто проверяют документы. Видимо, перед футбольным Кубком. Проверка ваших документов в основном зависит от внешности. Например, у тех, кто приехал с Центральной Азии, точно посмотрят документы. Чаще всего досматривают в метро. Насколько эффективно? Не знаю.

АБДУЛ МАДЖИД

Приехал из Индии

- Я студент Казанского университета и 1,5 года живу в Казани. Казань - привлекательный город из-за красивых исторических построек и новых спортивных объектов. И что хорошо, довольно мирный город. Но по окончании вуза я перееду. Хочу пожить в Дубае, потому что есть такая мечта. Казань не хуже, просто Дубай - признанный идеал.

Трудно найти минусы Казани и что-то, что надо изменить. По сравнению с моей родиной в Индии здесь много лучше. Можно только сравнить образование. В Индии со студентами были требовательнее, и нам необходимо было сдавать всевозможные экзамены, чтобы попасть на учебу в другую страну. Это объясняется тем, что у нас небольшое население, зато большой поток эмигрантов. В России к нам относятся лояльнее.

В Казани мне не хватает индийской национальной еды. Это не минус, на это жители города никак не могут повлиять. Мы пробовали приготовить дома, но получалось не так вкусно.

Еще я за то, чтобы в Казани была специальная транспортная карта для студентов, как в крупных европейских городах. И за то, чтобы было больше велосипедных дорожек, чтобы было где покататься в Казанию не причиняя вред пешеходам.



ДАЛИ ДЖАН

Приехал из Китая

- Я учусь в КНИТУ (бывш. КХТИ) и участвую в общественной деятельности Казани. Являюсь участником организации "Лига студентов РТ".

Думаю, что в Казани все хорошо, но можно внести некоторые изменения. Можно улучшить качество теплоходов, которые едут на остров Свияжск, не только в плане безопасности, но и развлечений. На теплоходе можно открыть буфет и кафе.

В Казани хорошие новые автобусы и метро. Жалко, что у метро всего одна ветка. В Китае, например, очень большое метро, со множеством коммуникаций.

Я бы хотел видеть больше разнообразных развлечений для молодежи. Чтобы было куда пойти не только по входным, но и вечером в будни. Городу нужен свой большой парк аттракционов. Некий аналог "Диснейленда". Сюда приезжает столько туристов, они бы были в восторге.

Считаю, что надо развивать Казанку. Улучшить ее экологию и организовывать водные развлечения. Прогулочные катеры, плавучие кафе, катамараны напрокат. У Казанки красивая Кремлевская набережная, но не хватает мест, где можно поиграть в стритбол, теннис или волейбол.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 29 мая 2017, 10:06Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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