Спецпроект «Казанские веранды»: 8 террас с хорошей едой и видом на Казанку, Волгу и Кабан
16+
ProKazan.ru нашёл отличные веранды и террасы, где можно отдохнуть у воды
РЕСТОРАН "КАРАВЕЛЛА"
Это один из ресторанов развлекательнго комплекса "Ривьера". Терраса расположена на пирсе на берегу Казанки, и с нее открыватся хороший вид на город. Сидя на пирсе, заказав шашлык или гриль, слушая живую музыку, у вас создается ощущение, что вы на курорте.
Средний чек 700-1000 рублей
Проспект Амирхана, 1Б, телефон: 526-56-56, vk.com/rest_karavella.
SUMMER CAFE "ХУМО"
Кафе уже третий год расположено на озере Кабан прямо за театром Камала. В меню восточная и евпропеская кухни, чаи и коктейли. Интерьер выполнен из дерева, везде стоят диванчики, а на потолке бесконечное множество лампочек. По вечерам ставят модную музыку от казанских диджеев, а по выходным есть развлекательная программа: конкурсы, ведущий и фотограф.
Средний чек 1000-1500 рублей
Улица Татарстан, 1, телефон: 237-89-99, vk.com/humosummercafe.
LA FAMIGLIA
На Кремлевской набережной расположен каскад веранд. Один из ресторанов, La famiglia специализируется на итальянской кухне, а его интерьер соответствует тематике прованса. Веранда ресторана расположена на втором этаже на крыше, кроме того есть столики на первом этаже перед входом. Там вас ждут глубокие кресла вокруг больших и маленьких столов, много зелени, а также нарядный и ненавязчивый интерьер в светлых тонах.
Средний чек: 1000-1500 рублей
Улица Федосеевская, 1, телефон: 202-38-70, kremlinnab.ru.
"ПИР И ПАР"
Сейчас, это один из самых модных ресторанов Казани, с отличным видом на озеро Кабан. Но, прежде всего, казанцы отмечают кухню этого заведения: отменно приготовленные блюда с отличным оформлением, шикарный выбор вин под любое блюдо и безумно приветливый персонал - что еще нужно для приятного времяпрепровождения.
ЧАЙХОНА №2
В "Чайхону №2" стоит сходить, чтобы полюбоваться красочным интерьером и восточной кухней. Также здесь можно провести время под музыку, которую дарят модные Dj's города. Летом заведение устанавливает небольшую террасу с шатрами, с которой открывается вид на Казанку и набережную на Сибгата Хакима.
Средний чек: 1500-2000 рублей.
"АЛАН АШ" НА МАРДЖАНИ
Кафе находится в историческом здании, в Усадьбе купца Хамита Сабитова, расположено в районе Старо-Татарской слободы, на берегу озера Кабан. По невысокой цене оно предлагает посетителям кухню в национальном стиле с традиционными, хорошо знакомыми и редкими, забытыми блюдами татарской кухни. Для "Алан аш" готовят те же шеф-повара, что и для ресторанов комплекса "Татарская усадьба", а пообедать можно в пределах 200 рублей.
БАР VODA
Одно из самых пафосных мест Казани, которое не сдает своих позиций уже не первый год: красивый интерьер, красивые люди - главное отличие этого места. Сюда едут не только отобедать, но и полежать возле бассейна, поиграть в волейбол, прокатиться на водном мотоцикле, ну и конечно скоротать ночь на зажигательных вечеринках.
Средний чек 1000-1500 рублей
Поселок Боровое Матюшино, ул.Садовая 106а, телефон 8-927-039-30-30, vk.com/club57953756.
ПАШМИР
В ресторане "Пашмир" готовят знаменитую на всю Казань баранину. Летом ее можно отведать и на чудесной веранде, сохраняющей восточный колорит заведения. Вид на Старо-татарскую слободу и озеро Кабан дополнит приятные впечатления.
Средний чек: 2000 рублей.
ул. Хади Такташ, 30, 277-99-44
Читайте также:
Автор: Асия Гиззатуллина
, 26 мая 2017, 15:47
Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой
и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Добавить комментарий
Самое новое
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Отдел продаж 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
Редакция портала 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
PR-отдел 7kazan
Телефон: 8(843)519-45-00
E-mail: 7kazan@prokazan.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна
. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком
, размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
«Семья Казань
» — гид по трендам © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi
» © 2012-2016