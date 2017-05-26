Спецпроект «Казанские веранды»: 8 террас с хорошей едой и видом на Казанку, Волгу и Кабан

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ProKazan.ru нашёл отличные веранды и террасы, где можно отдохнуть у воды

РЕСТОРАН "КАРАВЕЛЛА"

Это один из ресторанов развлекательнго комплекса "Ривьера". Терраса расположена на пирсе на берегу Казанки, и с нее открыватся хороший вид на город. Сидя на пирсе, заказав шашлык или гриль, слушая живую музыку, у вас создается ощущение, что вы на курорте.

Средний чек 700-1000 рублей

Проспект Амирхана, 1Б, телефон: 526-56-56, vk.com/rest_karavella.



SUMMER CAFE "ХУМО" Кафе уже третий год расположено на озере Кабан прямо за театром Камала. В меню восточная и евпропеская кухни, чаи и коктейли. Интерьер выполнен из дерева, везде стоят диванчики, а на потолке бесконечное множество лампочек. По вечерам ставят модную музыку от казанских диджеев, а по выходным есть развлекательная программа: конкурсы, ведущий и фотограф. Средний чек 1000-1500 рублей

Улица Татарстан, 1, телефон: 237-89-99, vk.com/humosummercafe.



LA FAMIGLIA

На Кремлевской набережной расположен каскад веранд. Один из ресторанов, La famiglia специализируется на итальянской кухне, а его интерьер соответствует тематике прованса. Веранда ресторана расположена на втором этаже на крыше, кроме того есть столики на первом этаже перед входом. Там вас ждут глубокие кресла вокруг больших и маленьких столов, много зелени, а также нарядный и ненавязчивый интерьер в светлых тонах.

Средний чек: 1000-1500 рублей

Улица Федосеевская, 1, телефон: 202-38-70, kremlinnab.ru.



"ПИР И ПАР"

Сейчас, это один из самых модных ресторанов Казани, с отличным видом на озеро Кабан. Но, прежде всего, казанцы отмечают кухню этого заведения: отменно приготовленные блюда с отличным оформлением, шикарный выбор вин под любое блюдо и безумно приветливый персонал - что еще нужно для приятного времяпрепровождения.

Средний чек: 2000 рублей.

Улица Хади Такташ, 54а, 250-28-82, instagram.com/pir_par.



ЧАЙХОНА №2

В "Чайхону №2" стоит сходить, чтобы полюбоваться красочным интерьером и восточной кухней. Также здесь можно провести время под музыку, которую дарят модные Dj's города. Летом заведение устанавливает небольшую террасу с шатрами, с которой открывается вид на Казанку и набережную на Сибгата Хакима.

Средний чек: 1500-2000 рублей.

"АЛАН АШ" НА МАРДЖАНИ



Кафе находится в историческом здании, в Усадьбе купца Хамита Сабитова, расположено в районе Старо-Татарской слободы, на берегу озера Кабан. По невысокой цене оно предлагает посетителям кухню в национальном стиле с традиционными, хорошо знакомыми и редкими, забытыми блюдами татарской кухни. Для "Алан аш" готовят те же шеф-повара, что и для ресторанов комплекса "Татарская усадьба", а пообедать можно в пределах 200 рублей.

Средний чек: 200-300 рублей.

Улица Шигабутдина Марджани, 8, 222-00-62, tatusadba.ru/proekty/kafe-alan-ash





БАР VODA Одно из самых пафосных мест Казани, которое не сдает своих позиций уже не первый год: красивый интерьер, красивые люди - главное отличие этого места. Сюда едут не только отобедать, но и полежать возле бассейна, поиграть в волейбол, прокатиться на водном мотоцикле, ну и конечно скоротать ночь на зажигательных вечеринках. Средний чек 1000-1500 рублей

Поселок Боровое Матюшино, ул.Садовая 106а, телефон 8-927-039-30-30, vk.com/club57953756. ПАШМИР

В ресторане "Пашмир" готовят знаменитую на всю Казань баранину. Летом ее можно отведать и на чудесной веранде, сохраняющей восточный колорит заведения. Вид на Старо-татарскую слободу и озеро Кабан дополнит приятные впечатления. Средний чек: 2000 рублей. ул. Хади Такташ, 30, 277-99-44

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 26 мая 2017, 15:47Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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