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Спецпроект «Казанские веранды»: 8 террас с хорошей едой и видом на Казанку, Волгу и Кабан

Спецпроект "Казанские веранды": 8 террас с хорошей едой и видом на Казанку, Волгу и Кабан
16+
ProKazan.ru нашёл отличные веранды и террасы, где можно отдохнуть у воды

РЕСТОРАН "КАРАВЕЛЛА"

Это один из ресторанов развлекательнго комплекса "Ривьера". Терраса расположена на пирсе на берегу Казанки, и с нее открыватся хороший вид на город. Сидя на пирсе, заказав шашлык или гриль, слушая живую музыку, у вас создается ощущение, что вы на курорте. 

Средний чек 700-1000 рублей
Проспект Амирхана, 1Б, телефон: 526-56-56, vk.com/rest_karavella.
 

SUMMER CAFE "ХУМО"

Кафе уже третий год расположено на озере Кабан прямо за театром Камала. В меню восточная и евпропеская кухни, чаи и коктейли. Интерьер выполнен из дерева, везде стоят диванчики, а на потолке бесконечное множество лампочек. По вечерам ставят модную музыку от казанских диджеев, а по выходным есть развлекательная программа: конкурсы, ведущий и фотограф. 

Средний чек 1000-1500 рублей
Улица Татарстан, 1, телефон: 237-89-99, vk.com/humosummercafe.
 

LA FAMIGLIA

На Кремлевской набережной расположен каскад веранд. Один из ресторанов, La famiglia специализируется на итальянской кухне, а его интерьер соответствует тематике прованса. Веранда ресторана расположена на втором этаже на крыше, кроме того есть столики на первом этаже перед входом. Там вас ждут глубокие кресла вокруг больших и маленьких столов, много зелени, а также нарядный и ненавязчивый интерьер в светлых тонах. 

Средний чек: 1000-1500 рублей
Улица Федосеевская, 1, телефон: 202-38-70, kremlinnab.ru.
 

"ПИР И ПАР"
 
Сейчас, это один из самых модных ресторанов Казани, с отличным видом на озеро Кабан. Но, прежде всего, казанцы отмечают кухню этого заведения: отменно приготовленные блюда с отличным оформлением, шикарный выбор вин под любое блюдо и безумно приветливый персонал - что еще нужно для приятного времяпрепровождения. 
 
Средний чек: 2000 рублей.
Улица Хади Такташ, 54а, 250-28-82, instagram.com/pir_par.
 
 
 
ЧАЙХОНА №2
 
В "Чайхону №2" стоит сходить, чтобы полюбоваться красочным интерьером и восточной кухней. Также здесь можно провести время под музыку, которую дарят модные Dj's города. Летом заведение устанавливает небольшую террасу с шатрами, с которой открывается вид на Казанку и набережную на Сибгата Хакима. 
 
Средний чек: 1500-2000 рублей.
ул. Мусина, 1, 237-98-37, www.chaihona2.ru.
 
 
"АЛАН АШ" НА МАРДЖАНИ
 
Кафе находится в историческом здании, в Усадьбе купца Хамита Сабитова, расположено в районе Старо-Татарской слободы, на берегу озера Кабан. По невысокой цене оно предлагает посетителям кухню в национальном стиле с традиционными, хорошо знакомыми и редкими, забытыми блюдами татарской кухни. Для "Алан аш" готовят те же шеф-повара, что и для ресторанов комплекса "Татарская усадьба", а пообедать можно в пределах 200 рублей.
 
Средний чек: 200-300 рублей.
Улица Шигабутдина Марджани, 8, 222-00-62, tatusadba.ru/proekty/kafe-alan-ash

 

БАР VODA

Одно из самых пафосных мест Казани, которое не сдает своих позиций уже не первый год: красивый интерьер, красивые люди - главное отличие этого места. Сюда едут не только отобедать, но и полежать возле бассейна, поиграть в волейбол, прокатиться на водном мотоцикле, ну и конечно скоротать ночь на зажигательных вечеринках.
 
Средний чек 1000-1500 рублей
Поселок Боровое Матюшино, ул.Садовая 106а, телефон 8-927-039-30-30, vk.com/club57953756.
 
 
ПАШМИР
 
В ресторане "Пашмир" готовят знаменитую на всю Казань баранину. Летом ее можно отведать и на чудесной веранде, сохраняющей восточный колорит заведения. Вид на Старо-татарскую слободу и озеро Кабан дополнит приятные впечатления.
 
Средний чек: 2000 рублей.
ул. Хади Такташ, 30, 277-99-44

 

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Автор: Асия Гиззатуллина, 26 мая 2017, 15:47
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Комментарии

Горожанин26 мая 2017, 15:56
Алан Аш терпимо, у остальных средний чек не по карману.............
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Горожанин26 мая 2017, 16:35
На ку бок федерации приедет очень мало людей.
Все это в холостую...учитывая что народ будет разбегаться из города.
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