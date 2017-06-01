Дизайнер Рустам Исхаков о татарских звездах, одежде из Китая и коллекции Гоши Рубчинского

Афиша | Отдых
Путешествия
Нулевые прошли, и казанская мода приобрела новый вектор. Современное поколение дизайнеров не открывает бутики и не устраивает показы, теперь оно занимается онлайн-продажами и под рекламной компанией подразумевает лишь продвижение в "Инстаграм".
Рустам Исхаков один из тех редких дизайнеров, который до сих пор устраивает показы сезонных коллекций, проводит имиджевые съемки с медийными личностями (лицом коллекции становились Айгуль Мирзаянова, Диана Сафарова и Алина Штейнберг) и по сей день день является участником российской недели моды. Так же сотрудничает с Качаловским театром и создает костюмы для спектаклей. Мы спросили у него, к чему стремится казанская мода сегодня.
Рустам Исхаков, дизайнер, основатель бренда RUSTAM
За пять лет в Казани появились сотни молодых дизайнеров. Они очень разные и это здорово. Но складывается ощущение, что им не хватает Вашей масштабности. В чем был Ваш секрет узнаваемости?
Как сегодня обстоят дела с индустрией моды в Казани?
- Если говорить о моде в целом, то дела идут хорошо. Есть бутики и дизайнеры, и я в том числе, которые предлагают стильную одежду, дорогую и не очень. Есть трендсеттеры, которые задают модный вектор.
Другое дело, существуют проблемы в легкой промышленности. Порой мне предлагают масштабные проекты - компании, школы и организации обращаются с заказом корпоративной формы на 200-500 человек. Или определенным компаниям нужно создать фирменный стиль персоналу. Тема очень интересная. Но у нас не хватает фабрик, готовых сделать большие объемы. И мне приходится отказывать предприятиям.
Ранее были "Татшвейбыт", "Таттрикотажбыт", но их закрыли. Потому что на рынке появилась дешевая продукция из Китая. В один момент фабрикам стало сложно конкурировать, и осталось буквально 1-2 производства в регионе.
Легкой промышленности не стало, а потребность сегодня в ней есть. Вспомните, какие красивые костюмы цвета апельсина создала московский дизайнер Андриянова для "Аэрофлота". Хотелось, чтобы и в Татарстане была возможность реализовать подобные проекты.
В Казани набирают обороты шоп-туры в Италию и Испанию. Способны ли наши дизайнеры составить конкуренцию западным маркам?
- Мы всегда могли составить конкуренцию. Дело в другом. То, что люди ездят за вещами Prada и Chanel, связано с мировосприятием и желаением людей. Есть ряд клиентов, которым важно, чтобы на бирке было крутое имя. Как бы ты прекрасно не шил, так, что Lanvin и Dior рядом не стоят, они все равно выберут известные бренды. Такую категорию людей не стоит тревожить. Для них одежда известной марки - атрибут, отражающий статус. Это их выбор, на который они имеют право.
Каждый выбирает вещи по душе. Те, кто выбирает российских дизайнеров, как правило, люди свободные от стереотипов. Это трендсеттеры нашего города. И они понимают, что наши бренды предлагают очень качественные и стильные вещи.
Психотипов много, и нельзя никого осуждать. Успех дизайнера будет в том случае, если он определит свою целевую аудиторию и будет с любовью работать с ней.
Открылось множество шоу-румов, которые перепродают китайские вещи. Как вы к ним относитесь? Считаете ли их конкурентами?
- Я не считаю их конкурентами. Потому что мы делаем штучный товар. Те люди, которые видят и чуствуют ту любовь, которую вложили мастера, один раз приобретая изделия, приходят снова и снова. Наши клиенты не отворачиваются в сторону "инстаграмных брендов". Хотя моя ценовая политика явно отличается от политики тех шоу-румов. Главное не стоять на месте и развивать качество изделия, чтобы товар был конкуретноспособным и актуальным.
Почему у казанцев так популярны мусульманские наряды? Люди стали более религиозными или это новый тренд?
- Да, это настоящий бум. В нулевых была другая история. Женщины заказывали длинные платья, чтобы пойти на никах к сыну или для другого праздника. Немногие носили платок и закрытые наряды ежедневно.
В Казани влияние ислама стало заметным с появлением татарско-турецких лицеев. И сегодня, как мы можем заметить, религия нашла отражение не только в моде, но и в образовательной и культурной составляющей города. К нам приехали учиться молодые люди из арабских стран, появились специальные учебные заведения, проходят показы мусульманской моды и фестивали мусульманского кино.
Исламский мир проникает не только в жизнь казанцев, но и всех евпропейцев. Александр Васильев, историк моды, предвещает, что мода Востока пришла к нам надолго. Бороды и длинные наряды будут актуальны еще несколько сезонов. Одной из причин влияния Востока он назвал наплыв беженцев в Европу.
Я принимаю тенденцию, но нахожусь немного в стороне от нее. Если меня спросят: "Рустам, ты делаешь мусульманскую одежду?", я скажу: "Нет, я не делаю такие коллекции". При этом, если кто-то попросит меня сшить наряд по мусульманским канонам, я с уважением отнесусь к просьбе и сошью.
Еще в Казани фишка использовать татарские слова и символики в названиях и логотипах. Если открывается кофейня, то она должна быть с татарским названием, если свитшот или футболка, то на них будет напечатан татарский узор. Почему тема угасает?
- Я одобряю и поддерживаю использование национальной символики, когда это правильно продуманный бренд. Не важно, кафе это или марка одежды. Единственное, я не люблю, когда необоснованно добавляют татарские слова в русскую речь. Особенно, чтобы насмешить окружающую публику.
Не секрет, что у татарских звезд консервативные концертные наряды. Почему они не одеваются более эпатажно, или, наоборот, проще и современнее?
- Есть такое понятие, как имидж артиста. Да, не все одеваются хорошо. Об этом уже и президент говорил. Исполнителям не хватает сопоставления образа возрасту. Многие молодятся, хотя уже надо принять возраст. Это значит, что надо одеваться не скучно, а элегантно и стильно.
На последнем вручении премии TMTV я выбрал несколько артистов, которым создал наряды. Это был мой дебют в работе с татарскими зведами. Артисты, которых я одел для выступления, были близки мне и подходили под философию нашей марки. Среди них была Ирке, Ильвина и другие. Вот с ними было интересно работать.
Как вы относитесь к хайповой моде? Образу ПТУшника, спортивным вещам, силуэтам из 90-х, которые пропагандируют марка Vetements и русский дизайнер Гоша Рубчинский?
- Рекламные кампании делаются для молодых людей. Коллекции сделаны с учетом того, чем живет современная молодежь. Если вы хотитите понять, почему сегодня популярна хайповая мода, взгляните на своих детей и окружающих подростков, на то, что им интересно. Вам все станет понятно.
У каждого временного отрезка своя эстетика. Посмотрите вырезки из журнала "Бурда", какие наряды были там. Если ты начинаешь ворчать, видя коллекцию Рубчинского - это страшно. Это говорит о том, что ты стареешь. Надо понимать, почему сегодня это актуально, и быть более гибким.
В копилку опыта можно внести поиск крупных компаний-инвесторов, коим интересен федеральный рынок. Молодой дизайнер самостоятельно не справился бы с суммами, которые требуются для создания качественной коллекции. Надо было платить за работу моделям, фотографу, а иногородним нужно платить за перелет и проживание во время недели моды. В зависимости от ситуации, стоимость коллекции выходила дизайнеру примерно на 800 000 - 1 000 000 рублей.
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
или авторизуйтесь