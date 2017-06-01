Дизайнер Рустам Исхаков о татарских звездах, одежде из Китая и коллекции Гоши Рубчинского

16+ Фото: Денис Хропаль

Чем сегодня живет казанский дизайнер и фэшн-икона нулевых

Нулевые прошли, и казанская мода приобрела новый вектор. Современное поколение дизайнеров не открывает бутики и не устраивает показы, теперь оно занимается онлайн-продажами и под рекламной компанией подразумевает лишь продвижение в "Инстаграм".

Рустам Исхаков один из тех редких дизайнеров, который до сих пор устраивает показы сезонных коллекций, проводит имиджевые съемки с медийными личностями (лицом коллекции становились Айгуль Мирзаянова, Диана Сафарова и Алина Штейнберг) и по сей день день является участником российской недели моды. Так же сотрудничает с Качаловским театром и создает костюмы для спектаклей. Мы спросили у него, к чему стремится казанская мода сегодня.



Рустам Исхаков, дизайнер, основатель бренда RUSTAM

За пять лет в Казани появились сотни молодых дизайнеров. Они очень разные и это здорово. Но складывается ощущение, что им не хватает Вашей масштабности. В чем был Ваш секрет узнаваемости?

- Я с 17 лет нахожусь в сфере моды и получил большой опыт. В 90-е работал на фабриках модельером, и с 98 года работал стилистом и байером в "Парижском Доме Д'эЛЬ".

К 2005 году, набравшись сил и опыта, я вдохновился на создание марки RUSTAM ISKHAKOV, максимально приближенной к европейским стандартам. Продумал все до мелочей и понимал, что каждая коллекция должна нести историю и смысл. Коллекция должна быть коммерческой, и я должен был угадывать желание женщин, и что им сейчас необходимо.

Начиная с сезона "Осень-Зима 2004/2005", два раза в год коллекции марки RUSTAM ISKHAKOV (позднее название стало более лаконичным - RUSTAM) были представлены на неделях моды, которые проходят в Москве. С 2004 по 2006 год на Российской неделе моды (Russian Fashion Week), с 2006 года на Неделе моды в Москве в Гостином дворе. То, что меня приглашали на показы, говорило, что RUSTAM, сколько не татарстанский, а признанный российский бренд.

Может быть молодым дизайнерам не хватает подобного опыта?

- Новые дизайнеры, возможно, не совсем понимают, насколько сложный и тяжелый путь они выбрали. Я не хочу их пугать. Но надо понимать, что это серьезная работа. Это не развлечение, не поездки в Париж и Милан. Не все представляют объем работы.



К примеру, многие дизайнеры мечтают об участии в российской неделе моды. Но участие - непростая задача. Во-первых, у дизайнера должна быть своя команда, потому что одному сложно подготовится к событию. На показе должно быть не менее 30 выходов. Надо создавать соотвествующий авторский плей-лист. Надо платить за работу моделям, фотографу за съемки, за декорации, а иногородним нужно платить за перелет и проживание во время недели моды. В зависимости от ситуации, стоимость коллекции обходится примерно на 800 000 - 1 000 000 рублей. Не у всех дизайнеров есть такие деньги. Поэтому плюс ко всему приходится искать крупных компаний-инвесторов, коим интересен федеральный рынок.

Конечно, молодые дизайнеры приходят ко мне с вопросами: "С чего начинать?".

Такая ситуация натолкнула меня на мысль написать программу обучения для начинающих дизайнеров: от того, как создавать коллекцию до того, как правильно себя позиционировать и раскручивать бренд. Возможно, с осени я запущу курс. Потому как подобные знания вы не получите в казанских учебных заведениях.



Как сегодня обстоят дела с индустрией моды в Казани?

- Если говорить о моде в целом, то дела идут хорошо. Есть бутики и дизайнеры, и я в том числе, которые предлагают стильную одежду, дорогую и не очень. Есть трендсеттеры, которые задают модный вектор.

Другое дело, существуют проблемы в легкой промышленности. Порой мне предлагают масштабные проекты - компании, школы и организации обращаются с заказом корпоративной формы на 200-500 человек. Или определенным компаниям нужно создать фирменный стиль персоналу. Тема очень интересная. Но у нас не хватает фабрик, готовых сделать большие объемы. И мне приходится отказывать предприятиям.

Ранее были "Татшвейбыт", "Таттрикотажбыт", но их закрыли. Потому что на рынке появилась дешевая продукция из Китая. В один момент фабрикам стало сложно конкурировать, и осталось буквально 1-2 производства в регионе.

Легкой промышленности не стало, а потребность сегодня в ней есть. Вспомните, какие красивые костюмы цвета апельсина создала московский дизайнер Андриянова для "Аэрофлота". Хотелось, чтобы и в Татарстане была возможность реализовать подобные проекты.





В Казани набирают обороты шоп-туры в Италию и Испанию. Способны ли наши дизайнеры составить конкуренцию западным маркам?

- Мы всегда могли составить конкуренцию. Дело в другом. То, что люди ездят за вещами Prada и Chanel, связано с мировосприятием и желаением людей. Есть ряд клиентов, которым важно, чтобы на бирке было крутое имя. Как бы ты прекрасно не шил, так, что Lanvin и Dior рядом не стоят, они все равно выберут известные бренды. Такую категорию людей не стоит тревожить. Для них одежда известной марки - атрибут, отражающий статус. Это их выбор, на который они имеют право.

Каждый выбирает вещи по душе. Те, кто выбирает российских дизайнеров, как правило, люди свободные от стереотипов. Это трендсеттеры нашего города. И они понимают, что наши бренды предлагают очень качественные и стильные вещи.

Психотипов много, и нельзя никого осуждать. Успех дизайнера будет в том случае, если он определит свою целевую аудиторию и будет с любовью работать с ней.

Открылось множество шоу-румов, которые перепродают китайские вещи. Как вы к ним относитесь? Считаете ли их конкурентами?

- Я не считаю их конкурентами. Потому что мы делаем штучный товар. Те люди, которые видят и чуствуют ту любовь, которую вложили мастера, один раз приобретая изделия, приходят снова и снова. Наши клиенты не отворачиваются в сторону "инстаграмных брендов". Хотя моя ценовая политика явно отличается от политики тех шоу-румов. Главное не стоять на месте и развивать качество изделия, чтобы товар был конкуретноспособным и актуальным.



Почему у казанцев так популярны мусульманские наряды? Люди стали более религиозными или это новый тренд?

- Да, это настоящий бум. В нулевых была другая история. Женщины заказывали длинные платья, чтобы пойти на никах к сыну или для другого праздника. Немногие носили платок и закрытые наряды ежедневно.

В Казани влияние ислама стало заметным с появлением татарско-турецких лицеев. И сегодня, как мы можем заметить, религия нашла отражение не только в моде, но и в образовательной и культурной составляющей города. К нам приехали учиться молодые люди из арабских стран, появились специальные учебные заведения, проходят показы мусульманской моды и фестивали мусульманского кино.

Исламский мир проникает не только в жизнь казанцев, но и всех евпропейцев. Александр Васильев, историк моды, предвещает, что мода Востока пришла к нам надолго. Бороды и длинные наряды будут актуальны еще несколько сезонов. Одной из причин влияния Востока он назвал наплыв беженцев в Европу.

Я принимаю тенденцию, но нахожусь немного в стороне от нее. Если меня спросят: "Рустам, ты делаешь мусульманскую одежду?", я скажу: "Нет, я не делаю такие коллекции". При этом, если кто-то попросит меня сшить наряд по мусульманским канонам, я с уважением отнесусь к просьбе и сошью.

Еще в Казани фишка использовать татарские слова и символики в названиях и логотипах. Если открывается кофейня, то она должна быть с татарским названием, если свитшот или футболка, то на них будет напечатан татарский узор. Почему тема угасает?

- Я одобряю и поддерживаю использование национальной символики, когда это правильно продуманный бренд. Не важно, кафе это или марка одежды. Единственное, я не люблю, когда необоснованно добавляют татарские слова в русскую речь. Особенно, чтобы насмешить окружающую публику.

Не секрет, что у татарских звезд консервативные концертные наряды. Почему они не одеваются более эпатажно, или, наоборот, проще и современнее?

- Есть такое понятие, как имидж артиста. Да, не все одеваются хорошо. Об этом уже и президент говорил. Исполнителям не хватает сопоставления образа возрасту. Многие молодятся, хотя уже надо принять возраст. Это значит, что надо одеваться не скучно, а элегантно и стильно.

На последнем вручении премии TMTV я выбрал несколько артистов, которым создал наряды. Это был мой дебют в работе с татарскими зведами. Артисты, которых я одел для выступления, были близки мне и подходили под философию нашей марки. Среди них была Ирке, Ильвина и другие. Вот с ними было интересно работать.

Как вы относитесь к хайповой моде? Образу ПТУшника, спортивным вещам, силуэтам из 90-х, которые пропагандируют марка Vetements и русский дизайнер Гоша Рубчинский?

- Рекламные кампании делаются для молодых людей. Коллекции сделаны с учетом того, чем живет современная молодежь. Если вы хотитите понять, почему сегодня популярна хайповая мода, взгляните на своих детей и окружающих подростков, на то, что им интересно. Вам все станет понятно.

У каждого временного отрезка своя эстетика. Посмотрите вырезки из журнала "Бурда", какие наряды были там. Если ты начинаешь ворчать, видя коллекцию Рубчинского - это страшно. Это говорит о том, что ты стареешь. Надо понимать, почему сегодня это актуально, и быть более гибким.

В копилку опыта можно внести поиск крупных компаний-инвесторов, коим интересен федеральный рынок. Молодой дизайнер самостоятельно не справился бы с суммами, которые требуются для создания качественной коллекции. Надо было платить за работу моделям, фотографу, а иногородним нужно платить за перелет и проживание во время недели моды. В зависимости от ситуации, стоимость коллекции выходила дизайнеру примерно на 800 000 - 1 000 000 рублей.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 01 июня 2017, 09:01Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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