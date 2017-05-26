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Казанский лукбук: веганский кондитер в пудровых кроссовках и очках-сердечках

Казанский лукбук: веганский кондитер в пудровых кроссовках и очках-сердечках
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

АЛИНА МИНДУБОВА, 27 ЛЕТ
ГОТОВИТ ВЕГАНСКУЮ ВЫПЕЧКУ ДЛЯ КАФЕ VEGAN DAY
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
Я ПРИДЕРЖИВАЮСЬ САМЫХ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ. НЕТ ОДНОГО ЕДИНОГО. ИНОГДА СТАРАЮСЬ ОДЕВАТЬСЯ БОЛЕЕ ЖЕНСТВЕННО.
 
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
НИЧЕГО НЕ РАЗДРАЖАЕТ. ЭТО ЖЕ ГРАНИЦЫ, ЗАЧЕМ ИХ УСТАНАВЛИВАТЬ?
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?

ЛЮБЛЮ ВСЕ ПАРКИ! ОСОБЕНО ПАРКИ ГОРЬКОГО, УРИЦКОГО И КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ.
 
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
 
МОГУ КУПИТЬ ВЕЩИ, ГДЕ УГОДНО. ИНТЕРЕСНЫЕ НАРЯДЫ ЕСТЬ И В МУСУЛЬМАНСКИХ МАГАЗИНАХ, И В СЕКОНД-ХЕНДЕ.

 

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Тэги: Стиль, Женщины
Автор: Асия Гиззатуллина, 26 мая 2017, 07:12
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