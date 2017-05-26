Казанский лукбук: веганский кондитер в пудровых кроссовках и очках-сердечках

16+

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

АЛИНА МИНДУБОВА, 27 ЛЕТ

ГОТОВИТ ВЕГАНСКУЮ ВЫПЕЧКУ ДЛЯ КАФЕ VEGAN DAY

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

Я ПРИДЕРЖИВАЮСЬ САМЫХ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ. НЕТ ОДНОГО ЕДИНОГО. ИНОГДА СТАРАЮСЬ ОДЕВАТЬСЯ БОЛЕЕ ЖЕНСТВЕННО.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

НИЧЕГО НЕ РАЗДРАЖАЕТ. ЭТО ЖЕ ГРАНИЦЫ, ЗАЧЕМ ИХ УСТАНАВЛИВАТЬ?

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?



ЛЮБЛЮ ВСЕ ПАРКИ! ОСОБЕНО ПАРКИ ГОРЬКОГО, УРИЦКОГО И КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

МОГУ КУПИТЬ ВЕЩИ, ГДЕ УГОДНО. ИНТЕРЕСНЫЕ НАРЯДЫ ЕСТЬ И В МУСУЛЬМАНСКИХ МАГАЗИНАХ, И В СЕКОНД-ХЕНДЕ.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 26 мая 2017, 07:12Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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