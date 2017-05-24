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День защиты детей - 2017: парад ростовых фигур, гонки машин и шоу дельфинов в Казани

День защиты детей - 2017: парад ростовых фигур, гонки машин и шоу дельфинов в Казани
16+
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Мы собрали интересные мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей. В этом году прадничная программа пройдет не только 1 июня, но и со 2 по 4 числа! Список событий будет пополняться.

Парад ростовых кукол

1 июня

В честь Дня защиты детей  в парке ДК "Химиков" состоится парад ростовых кукол. В прошлом году парадом прошли 56 ростовых куклы, в этом году вас ждет еще больше кукол, еще больше подарков и еще больше улыбок. Главные ростовые куклы города, талисманы спортивных команд и просто герои мультфильмов прямиком из детства будут ждать вас парке.

Начало в 14:00, вход свободный
Парк "ДК Химиков"
 

Соревнования радиоуправляемых машин

1 июня в парк Победы пройдут соревнования радиоуправляемых машин! Соревнования открыты для всех любителей гонок на радиоуправляемых технических средствах. Победителей ждут приятные подарки. Не останутся в стороне праздника скорости и зрители. В программе дня для них предусмотрены: мастер-класс, развлекательная площадка и возможность выиграть призы.

Начало в 15:00, вход свободный
Парк Победы
 

Праздничная программа в Korston

1 июня

В программе мероприятия "Корстона" несколько событий: в 11:00 в Selfie bar – вечеринка Happy Club, в 16:00 в Венском кафе мастер-класс от шеф-кондитера Виктора Гаврилина "Сладкая фантазия! Готовим мороженое", в 19:00 - "Готовим сами! Волшебные капкейки". В 15:00 в Детском парке на 2 этаже - квест "Тайны Детского Парка" и шоу Гигантских мыльных пузырей в "Детском Парке" от Студии праздника "КонФеТти". В 17:00 - мастер-класс по разукрашиванию глиняных фигурок. 

Начало в 11:00, вход по записи, цена по запросу, 8 (905) 314-65-96, 8 (909) 310-86-52.
Korston, Ершова, 1а.
 

День защиты детей в ТЦ "Республика"

1 июня

У входа гостей будут ждать промоутеры с приглашениями, выполненными в виде раскрасок - потом их можно будет взять домой и провести вечер в творчестве, также у входа взрослые найдут пони, на котором смогут прокатиться малыши. 

Внутри Торгового центра  будет ждать еще больше сюрпризов в виде ходулистов и аниматоров, которые уже приготовили конкурсы и подарки для наших самых маленьких гостей. За участие в конкурсах дети будут получать купоны. 1 купон можно обменять на сладкую вату или поп-корн, 3 купона - на вкуснейшее азотное мороженое.

Начало в 17:00, вход свободный
ТЦ "Республика", Петербургская, 9.
 

Спектакли в театре кукол "Экият"

Весь июнь

Расписание детских спектаклей театра кукол "Экият" на первые дни июня: 

1 июня в 11:00 и 13:00 - "Волшебник изумрудного города", 5+ 

2 и 17 июня в 11:00 - спектакль на подушках "Идет коза рогатая", 1+

3 и 12 июня в 11:00 и 13:00 - Премьера "Хаврошечка", 5+

4 июня в 11:00 и 13:00 - "Приключения Колобка", 2+

Начало в 11:00, билеты от 300 рублей
Театр кукол "Экият", Петербургская, 57.
 

Детский праздник в ресторане "Брассерия"

1 июня

Ресторан приглашает на тематический праздник посвященный Дню защиты детей - "Щенячий патруль". Гостей ждет веселая анимационная программа с героями мультфильма: Скай, Гонщик и Маршал. В программе: конкурсы, праздничный ужин, детская дискотека, фотограф и подарок каждому ребенку. В заключение вечера: сюрприз для всех гостей - Крио шоу-Led.

Начало в 15:30, стоимость 800 рублей, билет необходим только для ребенка.
Ресторан "Брассерия", переулок Дуслык, 8.
 

Фестиваль беременных и молодых мам

1 июня

В центре семьи "Казан" беременных и молодых мам ждет насыщенная программа, розыгрыш призов каждые 30 минут, мастер-классы и лекции от партнёров фестиваля, профессиональная фото- и видеосъёмка, много полезной и важной информации, развлечения для детей и обширная шоу-программа. А также парад клоунов, флешмоб с зонтиками. Не забудьте взять с собой зонт и вы в теме.

Начало в 17:00, регистрация для участия в фестивале по ссылке.
Центр семьи "Казан", Сибгата Хакима, 4. 
 

День защиты детей в Казанском зооботсаду

3 июня

По традиции, начало летнего сезона ознаменовано прекрасным праздником в честь Международного Дня защиты детей. В программе: концерт от звезд татарской эстрады, игры и конкурсы от ДНРЦ "Зарница", ростовые куклы и многое другое. И конечно же, вы сможете посетить зоопарк (по стандартным расценкам).

Начало праздника в 12:00, билеты 100-200 рублей.
Хади-Такташа, 112, 278-05-20, kazzoobotsad.ru.
 

Фестиваль красок "SuperFest"

3 июня 

В Горкинско-Ометьевском лесу пройдет свой собственный фестиваль красок. Вас ждет много часов танцевальной музыки, эксклюзивное шоу на гироскутерах, тонны натуральной яркой краски и бесплатный вход без возрастных ограничений. 

Начало в 16:00, вход свободный, стоимость краски - 150 рублей за пакет 
Горкинско-Ометьевский лес
 

Летние гастроли челнинского дельфинария

Май-июнь

Лето для детей начинается с классных гастролей. В этом году вновь в Казань приежает челнинский дельфинарий. Своими талантами зрителей будут радовать дельфины Рэм и Ирбис, под руководством тренера Пономаревой Ксении и южноамериканские морские котики Элио и Элина под руководством тренера Сергеева Александра.

1 июня: 11-00, 15-00 и 19-00
3 июня: 11-00, 15-00 и 19-00
4 июня: 11-00, 15-00 и 19-00, есть и другие даты, билеты 450 - 800 рублей
Молодежный Центр "АК-Барс", ул. Декабристов, 1, 216-87-10.

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Тэги: Дети, Афиша
Автор: Асия Гиззатуллина, 24 мая 2017, 17:59
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Комментарии

Олег24 мая 2017, 18:12
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Дюма24 мая 2017, 18:14
Ударим хвостами дельфинов по толстым попкам проституток-сказал Остап Бэндер и рассмеялся.
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Димас люблю пивас24 мая 2017, 19:29
Почему этот день называется "День защиты детей"? От кого их защищают? От родителей, от педофилов?
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