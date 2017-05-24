8 магазинов Казани со стейками, кебабами и фермерскими наборами для гриля и пикника

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Если вы немного сомневаетесь в качестве мяса на рынке, не хотите покупать заморозку в магазине, и вообще, традиционный шашлык успел надоесть, мы предлагаем фермерские лавки и службы доставки, где продают мясо с татарстанских хозяйств, камчатского краба, стейки из дикого тунца и дагестанскую баранину по демократичным и доступным ценам.
Константин Тарасов, шеф-повар ресторана Virid Yard,
и Рустем Нуррулин, шеф-повар кафе Hub
- Для гриля традиционно идет мясо баранины, говядины или свинины. Хотя сегодня казанцы уходят от классики и обращают внимание на индейку, рыбу и морепродукты. Этому способствует появление в Казани необычных магазинов, где есть классные предложения для гриля.
Наиболее удачные части для стейка у баранины - мякоть с задней ноги, корейка или вырезка. Самая нежная и сочная часть у свинины – шея. Если вы хотите, что-то более постное - лучше взять карбонат на кости (без кости) или вырезку. Шашлык из мяса говядины более легкий по сравнению со свининой. Самой ценной частью является вырезка. Другие хорошие части: толстый и тонкий край, шея, у телятины - каре. Шашлык из курицы или филе индейки - отличный вариант для детей. Можно пожарить бедро, грудинку и крылышки.
Совет: если вы готовите стейки из баранины и говядины, надо полностью прожарить, чтобы сделать мясо безопасным. А вот морскую рыбу можно оставить прожарки медиум.
Рецепт стейка из говядины с розмарином и соусом песто из молодой крапивы
Ингредиенты: говядина - 2 килограмма, розмарин, оливковое масло холодного отжима, пекинская капуста, для соуса: молодая крапива, кедровые орехи, оливковое масло, бальзамический уксус, черный перец и чеснок.
Что делать:
1. Два куска говядины надо нарезать на тонкие кусочки по 1-2 сантиметра (толщина может доходить до 4 сантиметров). Если у вас не хватает сковородок или площади гриля, то, как мы, можно пожарить крупные куски целиком.
2. Целые куски мяса обжарить с розмарином на сковородке, предварительно смазанной смесью оливкового и сливочного масла в течение 20 минут (обратите внимание, тонко нарезанные куски жарятся гораздо быстрее). Как только образуется корочка, накрыть мясо крышкой. Дать потомиться 5 минут. В конце жарки посолите мясо.
3. Капусту замочить за пол часа до начала готовки. Следом отдельно от мяса потушить 5 минут на оливковом масле.
4. Сделать соус: мелко нарезать крапиву, натолочь орехи, все смешать с маслом.
5. Вернемся к мясу. Мы прожарили его до состояния "медиум-ред", внутри оно осталось чуть сырым. Нарежьте его на небольшие кусочки. Прожарьте на смеси оливкого и сливочного масла по 2 минуты с каждой стороны.
6. Подайте на одной тарелке стейк, соус песто и томленую капусту.
МАГАЗИНЫ С ИНТЕРЕСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ ГРИЛЯ
Натуральные продукты "Oltmanns"
Кулинария и халяль стейк-хаус "Итле"
Заведение представляет собой мультиформат: магазин всех видов мяса и полуфабрикатов, гриль-бар и кафе. Повары обрабатывают мясо по европейским стандартам. Любой кусок можно заказать в трех вариантах: в сыром виде, в маринаде и жареное на гриле. Особый акцент сделан на баранину, которую доставляют из Дагестана. Курица, утка, перепела, говядина - все с татарстанских и чувашских ферм. В планах ввести в меню конину (на нее пока маленький спрос) и открытие колбасного цеха.
Что пробовать: купаты из баранины, 124 рубля, и только в мае, стейк стриплойн - 249 рублей (порция) вместо 700 рублей.
Адрес: Меридианная, 1.
@meatstore_kzn.
Доставка продуктов высокого качества GoodFood
Good Food рай для тех, кто хотел бы "санкционки". Это больше 200 наименований рыбы и морепродуктов, мяса и колбасных изделий, сыров, бакалеи и сопутствующих товаров, которые всегда в наличии в Казани. основатели собирают продукты в самых разных уголках страны и планеты и доставляют их в специальных контейнерах, соблюдая особый температурный режим. К вам товар приезжает в автомобилях, оснащенных низкотемпературными холодильниками.
Что пробовать: стейк лосося фарерский - 1200 рублей, стейк болл-тип из говядины - 1069 рублей.
Доставка по номеру: 204 03 33.
Полный каталог: www.gfshop.ru.
Мясная лавка "Бараниенбаум"
Здесь можно заказать качественное мясо с доставкой на дом. Готовьте на природе или дома сочный стейк рибай, классический Нью-Йорк, нежный филе-миньон, альтернативные стейки, нежнейшую новозеландскую ягнятину и баранину. Также будучи мясной лавкой, бренд предлагает морепродукты для гриля: тайский тунец, качественную икру, за которую не нужно переживать и соленую рыбку.
Что пробовать: Пиканья стейк Прайм, 399 рублей, стейк из дикого тунца, 840 рублей.
Доставка по номеру: 212-21-81.
Полный каталог: www.kazan.bbaum.ru.
Магазин "Из деревни с любовью"
Это только натуральные фермерские продукты. Основатели называют себя фермерским кооперативом, потому что они не просто продают фермерскую еду, но и поддерживают и развивают мелких фермеров из Татарстана. Вы можете купить изделия в магазине на Губкина или заказать доставку.
Что пробовать: тушка перепела, 140 рублей, говяжий язык, 650 рублей, мясо молодого бычка, 420 рублей.
Адрес: Губкина, 17.
www.iz-derevni-s-lubovyu.com.
Доставка натуральных продуктов "Ферма"
Ферма - это натуральные деревенские продукты. Основатели объединены в 5 частных хозяйств: собственная ферма в п. Ильинский (домашние заготовки, чай, варенье, компоты, соленья, овощи, зелень); собственное хозяйство в д. Матюшино (ягоды, фрукты, овощи); ферма в д. Воробьевка (молочная продукция из козьего молока, молоко, птица, кролики, домашние заготовки из птицы и кролика); ферма в п.г..т. Рыбная Слобода (коровье молоко и молочная продукция); частная сыроварня в д. Сятракасы Мариинско-Посадский районе.
Что пробовать: ребрышки говядины, 389 рублей, котлеты для бургеров, 289 рублей (500 гр).
Доставка по номеру: 245-33-43.
Полный каталог: www.fermaeda.ru.
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