8 магазинов Казани со стейками, кебабами и фермерскими наборами для гриля и пикника

16+

Где купить маринад, филе и купаты для гриля и советы шеф-поваров, как приготовить сочный стейк

Если вы немного сомневаетесь в качестве мяса на рынке, не хотите покупать заморозку в магазине, и вообще, традиционный шашлык успел надоесть, мы предлагаем фермерские лавки и службы доставки, где продают мясо с татарстанских хозяйств, камчатского краба, стейки из дикого тунца и дагестанскую баранину по демократичным и доступным ценам.

Константин Тарасов, шеф-повар ресторана Virid Yard,

и Рустем Нуррулин, шеф-повар кафе Hub

- Для гриля традиционно идет мясо баранины, говядины или свинины. Хотя сегодня казанцы уходят от классики и обращают внимание на индейку, рыбу и морепродукты. Этому способствует появление в Казани необычных магазинов, где есть классные предложения для гриля.

Наиболее удачные части для стейка у баранины - мякоть с задней ноги, корейка или вырезка. Самая нежная и сочная часть у свинины – шея. Если вы хотите, что-то более постное - лучше взять карбонат на кости (без кости) или вырезку. Шашлык из мяса говядины более легкий по сравнению со свининой. Самой ценной частью является вырезка. Другие хорошие части: толстый и тонкий край, шея, у телятины - каре. Шашлык из курицы или филе индейки - отличный вариант для детей. Можно пожарить бедро, грудинку и крылышки.

Совет: если вы готовите стейки из баранины и говядины, надо полностью прожарить, чтобы сделать мясо безопасным. А вот морскую рыбу можно оставить прожарки медиум.



Рецепт стейка из говядины с розмарином и соусом песто из молодой крапивы

Ингредиенты: говядина - 2 килограмма, розмарин, оливковое масло холодного отжима, пекинская капуста, для соуса: молодая крапива, кедровые орехи, оливковое масло, бальзамический уксус, черный перец и чеснок.

Что делать:

1. Два куска говядины надо нарезать на тонкие кусочки по 1-2 сантиметра (толщина может доходить до 4 сантиметров). Если у вас не хватает сковородок или площади гриля, то, как мы, можно пожарить крупные куски целиком.

2. Целые куски мяса обжарить с розмарином на сковородке, предварительно смазанной смесью оливкового и сливочного масла в течение 20 минут (обратите внимание, тонко нарезанные куски жарятся гораздо быстрее). Как только образуется корочка, накрыть мясо крышкой. Дать потомиться 5 минут. В конце жарки посолите мясо.

3. Капусту замочить за пол часа до начала готовки. Следом отдельно от мяса потушить 5 минут на оливковом масле.

4. Сделать соус: мелко нарезать крапиву, натолочь орехи, все смешать с маслом.

5. Вернемся к мясу. Мы прожарили его до состояния "медиум-ред", внутри оно осталось чуть сырым. Нарежьте его на небольшие кусочки. Прожарьте на смеси оливкого и сливочного масла по 2 минуты с каждой стороны.

6. Подайте на одной тарелке стейк, соус песто и томленую капусту.



МАГАЗИНЫ С ИНТЕРЕСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ ГРИЛЯ

Натуральные продукты "Oltmanns"

Продукция из Татарстана с маленькой семейной фермы предлагает экологически чистые и самое главное из 100 % мяса изделия: колбасы, сосиски, мясные деликатесы. Мясо обрабатывают по немецким технологиям, созданным Фрицем Ольтманнсом. Помимо мясной продукции можно купить домашнее молоко, сыр.

Что попробовать: фермерский набор для пикника (шашлык свиной, шашлык из свиных рёбер, сыр сулугуни, чесночные колбаски, тюрингские колбаски, итальянские колбаски, фермерские сосиски, улитки по-франкийски) - 2000 рублей, улитки по-франкийски - 460 рублей, свиная корейка на кости - 370 рублей

Адреса: ул. Чехова, 6г, ул. Достоевского, 75, ул. Абсалямова 19, ул. Сибирский тракт, 15/Дружба, 2, ул. Адоратского 6В, ул. Сафиуллина 20 корп. 1.

www.oltmanns.ru.

ул. Чехова, 6г, ул. Достоевского, 75, ул. Абсалямова 19, ул. Сибирский тракт, 15/Дружба, 2, ул. Адоратского 6В, ул. Сафиуллина 20 корп. 1.

Фермерская Лавка "Коза-Дереза"



Сеть магазинов предлагает свежую продукцию от местных фермеров. Вас ждет вкуснейшая кулинария, полуфабрикаты и заготовки. Для тех, кто хочет пойти на пикник здесь есть готовые предложения и разнообразие свежего мяса: улитки из индейки, кебабы, колбаски-гриль и идеальные стейки.

Что пробовать: риб-стейк из выдержаного мяса - 95 рублей, улитка из баранины - 78 рублей, колбаски-гриль Марокканские, 70 рублей, люля-кебаб из баранины, 84 рублей.

Адреса: ул.Чистопольская 75, ул. Кул Гали, 27.

www.vk.com/koza_dereza_kzn.

ул.Чистопольская 75, ул. Кул Гали, 27.



Гриль-бар и магазин Chef Lobster



Chef Lobster - магазин морских деликатесов. Меню магазинов внушительное: осьминоги, креветки, летучая рыба, креветка розенберга, морской гребешок, камчатский краб, морская рыба. Многие морепродукты можно готовить на гриле. Летом действовует спецпредложение: сибас, дорадо и лосось в маринаде для гриля. Очищенная рыба в вакуумной упаковке не требует усилий, просто берете ее на природу и раскладываете на решетке.

Что пробовать: гриль Сибас - 450 рублей, морской микс - 450 рублей, гриль Дорадо - 390 рублей.

Адреса: гриль-бар - фуд-корт перед МЕГОЙ, магазины - Н.Ершова, 8, Х.Ямашева, 93. vk.com/chef_lobster.

Кулинария и халяль стейк-хаус "Итле"

Заведение представляет собой мультиформат: магазин всех видов мяса и полуфабрикатов, гриль-бар и кафе. Повары обрабатывают мясо по европейским стандартам. Любой кусок можно заказать в трех вариантах: в сыром виде, в маринаде и жареное на гриле. Особый акцент сделан на баранину, которую доставляют из Дагестана. Курица, утка, перепела, говядина - все с татарстанских и чувашских ферм. В планах ввести в меню конину (на нее пока маленький спрос) и открытие колбасного цеха.

Что пробовать: купаты из баранины, 124 рубля, и только в мае, стейк стриплойн - 249 рублей (порция) вместо 700 рублей.

Адрес: Меридианная, 1.

@meatstore_kzn.



Доставка продуктов высокого качества GoodFood

Good Food рай для тех, кто хотел бы "санкционки". Это больше 200 наименований рыбы и морепродуктов, мяса и колбасных изделий, сыров, бакалеи и сопутствующих товаров, которые всегда в наличии в Казани. основатели собирают продукты в самых разных уголках страны и планеты и доставляют их в специальных контейнерах, соблюдая особый температурный режим. К вам товар приезжает в автомобилях, оснащенных низкотемпературными холодильниками.

Что пробовать: стейк лосося фарерский - 1200 рублей, стейк болл-тип из говядины - 1069 рублей.

Доставка по номеру: 204 03 33.

Полный каталог: www.gfshop.ru.



Мясная лавка "Бараниенбаум"

Здесь можно заказать качественное мясо с доставкой на дом. Готовьте на природе или дома сочный стейк рибай, классический Нью-Йорк, нежный филе-миньон, альтернативные стейки, нежнейшую новозеландскую ягнятину и баранину. Также будучи мясной лавкой, бренд предлагает морепродукты для гриля: тайский тунец, качественную икру, за которую не нужно переживать и соленую рыбку.

Что пробовать: Пиканья стейк Прайм, 399 рублей, стейк из дикого тунца, 840 рублей.

Доставка по номеру: 212-21-81.

Полный каталог: www.kazan.bbaum.ru.



Магазин "Из деревни с любовью"

Это только натуральные фермерские продукты. Основатели называют себя фермерским кооперативом, потому что они не просто продают фермерскую еду, но и поддерживают и развивают мелких фермеров из Татарстана. Вы можете купить изделия в магазине на Губкина или заказать доставку.

Что пробовать: тушка перепела, 140 рублей, говяжий язык, 650 рублей, мясо молодого бычка, 420 рублей.

Адрес: Губкина, 17.

www.iz-derevni-s-lubovyu.com.



Доставка натуральных продуктов "Ферма"

Ферма - это натуральные деревенские продукты. Основатели объединены в 5 частных хозяйств: собственная ферма в п. Ильинский (домашние заготовки, чай, варенье, компоты, соленья, овощи, зелень); собственное хозяйство в д. Матюшино (ягоды, фрукты, овощи); ферма в д. Воробьевка (молочная продукция из козьего молока, молоко, птица, кролики, домашние заготовки из птицы и кролика); ферма в п.г..т. Рыбная Слобода (коровье молоко и молочная продукция); частная сыроварня в д. Сятракасы Мариинско-Посадский районе.



Что пробовать: ребрышки говядины, 389 рублей, котлеты для бургеров, 289 рублей (500 гр).

Доставка по номеру: 245-33-43.

Полный каталог: www.fermaeda.ru.

Читайте также:

Автор:

Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 24 мая 2017, 07:28Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Добавить комментарий

Самое новое