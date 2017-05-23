Казанский лукбук: основатель вейп-бара в бомбере в цветочек, футболке и деревянных очках

16+

Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!

ИЛЬДАР СУЛЕЙМАНОВ, 28 ЛЕТ

ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ ВЕЙП-БАРОВ

1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?

НЕ МОГУТ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СВОИ ОБРАЗЫ ОДНИМ СТИЛЕМ. Я ОДЕВАЮСЬ ПО ОЩУЩЕНИЯМ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ ОБРАЗЫ.

2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?

КОГДА ОЧЕНЬ КЛАССНЫЕ ВЕЩИ В КОНЦЕ КОНЦОВ ВЫНАШИВАЮТСЯ. ПОТОМ ТЫ ДУМАЕШЬ О ТОМ, ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ОДЕЖДУ ЕЩЕ.

3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?



МОЙ ВЕЙП-БАР НА БУТЛЕРОВА. Я НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОВОЖУ ТАМ МНОГО ВРЕМЕНИ.

4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?

МНОГИЕ ВЕЩИ Я ПОКУПАЮ В H&M.

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Если Вы нашли ошибку, выделите фразу с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter Автор: Асия Гиззатуллина , 23 мая 2017, 15:10Если Вы нашли ошибку,и нажмите Ctrl+Enter

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