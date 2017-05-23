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Казанский лукбук: основатель вейп-бара в бомбере в цветочек, футболке и деревянных очках

Казанский лукбук: основатель вейп-бара в бомбере в цветочек, футболке и деревянных очках
16+
Казанский лукбук - проект о модных экспериментах жителей нашего города. Смотрим и вдохновляемся!
 
ИЛЬДАР СУЛЕЙМАНОВ, 28 ЛЕТ
ОСНОВАТЕЛЬ СЕТИ ВЕЙП-БАРОВ
 
1. КАКОГО СТИЛЯ В ОДЕЖДЕ ТЫ ПРИДЕРЖИВАЕШЬСЯ?
 
НЕ МОГУТ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СВОИ ОБРАЗЫ ОДНИМ СТИЛЕМ. Я ОДЕВАЮСЬ ПО ОЩУЩЕНИЯМ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ ОБРАЗЫ.
 
2. ЧТО РАЗДРАЖАЕТ В ОДЕЖДЕ?
 
КОГДА ОЧЕНЬ КЛАССНЫЕ ВЕЩИ В КОНЦЕ КОНЦОВ ВЫНАШИВАЮТСЯ. ПОТОМ ТЫ ДУМАЕШЬ О ТОМ, ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКУЮ ОДЕЖДУ ЕЩЕ.
 
3. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В КАЗАНИ?
 
МОЙ ВЕЙП-БАР НА БУТЛЕРОВА. Я НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОВОЖУ ТАМ МНОГО ВРЕМЕНИ.
 
4. ЛЮБИМЫЕ МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ В КАЗАНИ?
 
МНОГИЕ ВЕЩИ Я ПОКУПАЮ В H&M.
 

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Тэги: Казанцы, Мода, Лукбук
Автор: Асия Гиззатуллина, 23 мая 2017, 15:10
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Комментарии

Горожанин23 мая 2017, 15:22
Эээээ....что? ??
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Горожанин23 мая 2017, 15:24
Что это? Нормально вообще, что мужчина с бородой ТАК одет? Куда мы катимся?..
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Дюма23 мая 2017, 15:49
Меняю деревянные очки-сказал Остап Бэндер-на билеты Кубка Конфедераций.
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